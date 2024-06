Peti etapa Dirke po Dofineji je terjala nov hud padec in nove odstope ter poškodbe. Najslabše sta jo donesla kolesarja ekipe Visma | Lease a Bike Dylan van Baarle in Steven Kruijswijk, ki sta bila po padcu prepeljana v bolnišnico, iz njune ekipe pa so sporočili, da zaradi poškodb ne bosta del ekipe na Dirki po Franciji.

Kolesarski svet je bil danes priča novemu hudemu padcu, ki je na žalost terjal nove poškodbe. Dva padca, eden pri čelu in eden ob koncu glavnine, sta se istočasno zgodila na zelo spolzki cesti na kratkem spustu s klanca na Cote de Bel-Air. Udeleženih je bilo več deset kolesarjev, zasedena pa so bila vsa reševalna vozila, zaradi česar so organizatorji takoj začasno nevtralizirali dirko in kasneje tudi dokončno. Po današnji veliki nesreči sta bila Dylan van Baarle in Steven Kruijswijk odpeljana v bolnišnico.

🚴🏻‍♂️Etapa 5 del Critérium del Dauphiné NEUTRALIZADA a 21 km de meta por accidente con múltiples caídas💥



Dylan van Baarle y Steven Kruijswijk fueron llevados al hospital en ambulancia🚑



📊Remco🇧🇪 continúa de líder seguido de Roglic🇸🇮pic.twitter.com/bsNPX645u1 — Coco Trejo (@CoqueTrejo) June 6, 2024

"Pregledi so pokazali, da si je Dylan zlomil ključnico in bo moral na operacijo. Steven ima poškodovan kolk, ki se bo zacelil s počitkom. Z velikim razočaranjem sporočamo, da bomo morali na Tour de France izpustiti oba kolesarja. Želimo jim vse najboljše pri okrevanju," so zapisali pri ekipi Visma | Lease a Bike. Oba sta bila predvidena kot pomočnika Jonasa Vingegaarda - če bo ta nared -za Dirko po Franciji, ki se bo začela 29. junija.

Pri padcu sta bili udeležena tudi Remco Evenepoel in Primož Roglič, ki pa sta jo bolje odnesla. V skupnem seštevku vodi Evenepoel, ki ima 33 sekund naskoka pred Rogličem. Tretji je Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), ki se je edini iz najboljše trojice izognil množičnemu padcu. V skupnem seštevku zmagovalec dirke Pariz-Nica zaostaja 1:04 minute.

