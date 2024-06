Evenepoel drvel, Primož Roglič ostaja v igri za rumeno majico

Kronometer podrobneje:

Cilj

# Kolesar Čas + Pov. hitrost (km/h) 1 EVENEPOEL Remco 41.49,28 49,353 2 TARLING Joshua 42.06,63 0.17,35 49,014 3 ROGLIČ Primož 42.28,46 0.39,18 48,594

Drugo merjenje časa

# Kolesar Čas + Pov. hitrost (km/h) 1 TARLING Joshua 30.03,57 49,701 2 EVENEPOEL Remco 30.04,46 0.00,89 49,677 3 ROGLIČ Primož 30.34,49 0.30,92 48,864

Prvo merjenje časa

# Kolesar Čas + Pov. hitrost (km/h) 1 EVENEPOEL Remco 10.42,18 56,059 2 TARLING Joshua 10.44 0.01,82 55,901 3 AYUSO Juan 10.59,60 0.17,42 54,579 6 JORGENSON Matteo 11.06,40 0.24,22 54,022 7 VLASOV Aleksandr 11.07,19 0.25,01 53,958 8 ROGLIČ Primož 11.08,71 0.26,53 53,835

16.54 – Primož Roglič je na cilj prikolesaril z zaostankom 39 sekund za Remcom Evenepoelom, ki je zmagovalec kronometra. Belgijec je prevzel vodstvo na dirki, na drugo mesto se je povzpel slovenski šampion. Današnje drugo mesto je pripadlo Britancu Joshui Tarlingu. Glede na dejstvo, da kronometer Rogliču ni bil pisan na kožo, ga je dobro opravil.

"Zelo ponosen sem na družino, ekipo, ki sta mi stali ob strani v težkih trenutkih. Skoraj tri tedne nisem nič kolesaril, potem sem bil na kolesu štiri tedne, kar je dober znak za Tour de France. Vesel in ponosen sem na današnjo vožnjo. Grem dan za dnem," je dejal zmagovalec kronometra in lastnik rumene majice vodilnega. Za Remca Evenepoela je ta rezultat izvrstna spodbuda za naprej glede na to, da je aprila po grdem padcu predčasno končal Dirko po Baskiji.

16.48 – Rogličev moštveni kolega Aleksandr Vlasov je v zaključku popustil in zaostal za 1:48. Medtem se Primož približuje cilju.

16.47 – Španski kolesar Oier Lazkano (Movistar) je dobro opravil kronometer. Njegov zaostanek na cilju je 1:21, kar je trenutno tretji dosežek.

16.46 – Rumeni Dereck Gee ima na drugem merjenju 54 sekund zaostanka.

16.42 – Slovenski kolesar Primož Roglič (BORA - hansgrohe) je navil obrate in nadaljuje zelo hitro. Do drugega merjenja je zmanjšal zaostanek na 31 sekund, potem ko je zaostajal že za 45 sekund. Na drugem odseku je imel tretji rezultat. Zaključek mu je bolj pisan na kožo, kar je spodbudno pred zadnjim delom kronometra.

16.40 – Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) na drugem merjenju zaostaja 53 sekund, kar je četrti dosežek.

16.35 – Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe) je dobro na poti. Na drugem merjenju je njegov zaostanek znašal 53 sekund.

16.32 – Juan Ayuso (UAE Emirates) na drugem merjenju zaostaja 59 sekund.

16.29 – Primož Roglič (BORA - hansgrohe) izgublja čas. Po 19 kilometrih vožnje je zaostajal 45 sekund.

16.24 – Imamo nov najboljši čas. Svetovni prvak v kronometru Remco Evenepoel je za kar 17 sekund prehitel Joshuo Tarlinga in vrgel vsem tekmecem za skupno zmago na dirki rokavico.

16.22 – Primož Roglič na prvem merjenju zaostaja 26 sekund, kar je osmi rezultat.

16.15 – Juan Ayuso je prav tako hiter. Na prvem merjenju časa za Evenepoelom zaostaja 17 sekund.

16.14 – Neilson Powless (EF Education - EasyPost) je trenutno drugi na cilju. Njegov zaostanek znaša 1:07.

16.13 – Remco Evenepoel je na drugem merjenju sekundo za Joshuo Tarlingom.

16.11 – Slovenski šampion Primož Roglič je začel svojo vožnjo.

16.10 – Matteo Jorgenson, presenetljivi zmagovalec Dirke Pariz–Nica, je začel svoj kronometer.

16.07 – Na cilju je Jai Hindley (BORA - hansgrohe), ki je za Tarlingom zaostal 1:57.

16.02 – Na progi je tudi Juan Ayuso (UAE Emirates). Kaj lahko danes naredi Španec?

15.54 – Remco Evenepoel je hitro na progi. Na prvem merjenju časa za dve sekundi hitrejši od vodilnega na cilju Joshue Tarlinga.

15.45 – Matteo Sobrero (BORA - hansgrohe) se je za zdaj najbolj približal času Joshue Tarlinga, a je njegov zaostanek še vedno velik. Znaša namreč 1:36.

15.42 – S startnega položaja se je podal svetovni prvak v kronometru Remco Evenepoel, eden od favoritov današnjega dne.

15.30 – Na drugem merjenju časa je imel Matteo Sobrero (BORA - hansgrohe) drugi čas, a kar minuto in 34 sekund za Tarlingom. Čez 12 minut se bo na traso podal Remco Evenepoel.

15.15 – Na prvem merjenju časa se je Tarlingu za zdaj najbolj približal Tim Wellens (UAE Emirates), ki zaostaja dobrih 20 sekund.

14.45 – Dvajsetletni evropski prvak v kronometru Joshua Tarling je uprizoril hitro vožnjo in zaključil kronometer v dobrih 42 minutah. Povprečna hitrost je znašala 49 kilometrov na uro. "Nisem od začetka vozil na vso moč, saj je kronometer daljši, kot se zdi," je ob prihodu dejal Britanec, ki bo na olimpijskem kronometru v Parizu spadal v ožji krog favoritov za zlato medaljo: "Letos še nisem vozil kronometra in jih tudi ne bom veliko do začetka olimpijskih iger. Bomo videli, kaj bo današnji čas prinesel, a sem se bolj osredotočal na iskanje perfekcije."

14.13 – "Kronometer je kar dolg, zato bo treba imeti pravi tempo in paziti, da kaj ostane za zaključek. Takšen, ki ga imam rad. Tega kronometra sem se na višinskih pripravah veselil," je pred današnjo vožnjo dejal Remco Evenepoel.

14.01 – Nov najboljši čas za Joshuo Tarlinga (INEOS Grenadiers) na prvem merjenju časa – 11:01,65 (54,4 km/h).

13.49 – Na delu je že tudi eden izmed favoritov za današnji dnevni uspeh, Joshua Tarling (INEOS Grenadiers). A mladi Britanec daje prednost Remcu Evenepoelu, ki se bo na progo podal ob 15.42, medtem ko se bo slovenski šampion Primož Roglič ob 16.11. V skupnem seštevku ima slovenski kolesar šest sekund prednosti pred Belgijcem, pred današnjo etapo pa za rumeno majico zaostaja sedem sekund.

13.46 – Kot prvi se je na start podal Jensen Plowright.

13.41 – Slovenski kolesar Primož Roglič je v torek padel, a po etapi sporočil, da ni bilo hujšega in da bo danes vedel kaj več povedati o morebitnih posledicah. Pred etapo je videti dobro razpoložen in je razveselil mlade navijače, ki so si zaželeli njegovega podpisa.

13.40 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Danes je na Kriteriju po Dofineji čas za posamični kronometer v dolžini 34,4 kilometra. Favoriti za skupno zmago bodo morali pokazati močne noge.