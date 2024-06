Padec Primoža Rogliča, junak Kanadčan

V živo:

Cilj - Derek Gee (Israel-Premier Tech) je zmagal pred Romainom Grégoirejem (Groupama-FDJ). Primož Roglič se v zaključku ni želel podati v boj za tretje mesto. V cilj je prišel z glavnino s tremi sekundami zaostanka. Favorite za skupno zmago čaka v sredo ura resnice, saj bodo nastopili v posamičnem kronometru.

"Neverjetno je zmagati tu. Čakal sem na zmago v Evropi. Večkrat sem bil že drugi, zdaj mi je uspelo. Prav posebno bo nositi jutri rumeno majico vodilnega," je bil vesel Gee po velikem zmagoslavju.

800 metrov do cilja - Skočil je kolesar ekipe Israela.

1 km do cilja - Zdaj so na čelu glavnine kolesarji BORE - hansgrohe in INEOS Grenadiers.

2 km do cilja – Na čelu glavnine so kolesarji Soudal Quick-Stepa, INEOS Grenadiers in Visme | Lease a Bike. V ospredje želijo priti tudi kolesarji BORE – hansgrohe s svojim kapetanom Primožem Rogličem.

2,5 km do cilja - Ubežniki so ujeti. Primož Roglič je v bližini Remca Evenepoela.

3,8 km do cilja - Vse bolj napeto je v glavnini. Kolesarji si skušajo priboriti najboljše izhodišče za zaključni vzpon. Primoža Rogliča še vedno ni povsem v ospredju. Kolesarji so začeli zaključni vzpon, prednost ubežnikov je 13 sekund. Zaključni vzpon na Côte des Estables je dolg 3,9 kilometra in ima 5,2-odstotni povprečni naklon. Chris Froome ne more več držati tempa.

6 km do cilja - Vse bližje je zaključni vzpon. Prednost ubežnikov je le še 22 sekund. Primož Roglič se z moštvenimi kolegi pri BORA - hansgrohe skuša pribiti na čelo glavnine. Fred Wright (Bahrain - Victorious) je imel težave s kolesom in je izgubil stik z glavnino.

13 km do cilja - V glavnini so navili tempo. Prednost ubežnikov (Nicolas Prodhomme (Decathlon-Ag2R), Harry Sweeny (EF Education-Easypost) in Christopher Juul Jensen (Jayco-AlULa)) je padla na 40 sekund. Na čelu glavnine so kolesarji UAE Emirates in INEOS Grenadiers. Primož Roglič je za njimi.

16 km do cilja - Trije ubežniki so začeli z zadnjim spustom današnjega dne, nakar jih čaka le še zaključni vzpon na Côte des Estables. Klanec tretje kategorije bo dolg 3,9 kilometra in bo ime 5,2-odstotni povprečni naklon. Glavnina za ubežniki zaostaja minuto.

21 km do cilja - Chris Harper (Jayco-AlUla) je po padcu ujel glavnino. Ni edini padel na današnji trasi. Na tleh se je znašel tudi Primož Roglič. Prednost ubežnikov znaša 52 sekund. Zdaj so v ospredju le še trije (Nicolas Prodhomme (Decathlon-Ag2R), Harry Sweeny (EF Education-Easypost) in Christopher Juul Jensen (Jayco-AlULa), saj Rémy Rochas (Groupama-FDJ) ne more več držati tempa.

30 km do cilja - Nicolas Prodhomme (Decathlon-Ag2R), Rémy Rochas (Groupama-FDJ), Harry Sweeny (EF Education-Easypost) in Christopher Juul Jensen (Jayco-AlULa) imajo 59 sekund prednosti. V glavnini nov padec. Med udeleženci padca je bil Chris Harper (Jayco-AlUla), ki v skupnem seštevku za rumeno majico vodilnega zaostaja 10 sekund.

35 km do cilja - Christophe Juul Jensen (Jayco ALula) je ujel ubežno trojico. Pred glavnino imajo 50 sekund prednosti. Za njimi je še Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Ubežniki so prečkali prelaz Côte de Valogeon. Do zaključnega vzpona kolesarje čaka še naprej razgiban teren.

40 km do cilja - Trije ubežniki imajo 1:07 prednosti. Iz glavnine je skočil Christophe Juul Jensen (Jayco ALula). Med njim in glavnino je še Valentin Madouas (Groupama-FDJ).

44 km do cilja - Kaj je pred začetkom dneva povedal Primož Roglič, ki je na trasi nato padel, glede morebitne etapne zmage? "Videti moramo. Včeraj smo šli na polno. Danes je verjetno na drugih. Bomo videli, kako bo šla dirka od začetka," je povedal Roglič, za katerega upamo, da ne čuti posledic padca, ki sicer ni bil hujše narave.

52 km do cilja - Povprečna hitrost znaša 43 km/h. Kolesarji se vzpenjajo na prelaz Côte de Valogeon, vzpon četrte kategorije, ki je dolg dva kilometra in ima 5,2-odstotni povprečni naklon. Primož Roglič, ki je danes padel, je s svojo ekipo blizu čela glavnine. Trije ubežniki imajo še 1:10 prednosti.

Remco Evenepoel: "Včeraj nisem gledal na etapno zmago. V prvi vrsti želim na tej dirki videti, kako bo moje telo reagiralo na dirkanje po padcu na Dirki po Baskoniji."

60 km do cilja - Naslednji gorski cilj bo Côte de Retournac (3,2km/5.3%).

86 km do cilja - Nicolas Prodhomme (Decathlon-Ag2R), Rémy Rochas (Groupama-FDJ) in Harrison Sweeny (EF Education-Easypost) imajo 1:50 naskoka.

90 km do cilja - Do konca še polovica trase. Prednost ubežnikov je padla na 2:30.

110 km do cilja - Trije ubežniki imajo 3 minute prednosti.

137 km do cilja - Glavnina je nekoliko upočasnila tempo in Primož Roglič je ujel priključek.

Zadnji zabeleženi padci Primoža Rogliča (vir: Procyclingstats)

141 km do cilja - Padec Primoža Roglič! Glede na to, da prenosa ni, je težko govoriti, kakšne posledice je utrpel.

150 km do cilja - Nicolas Prodhomme (Decathlon-Ag2R), Rémy Rochas (Groupama-FDJ) in Harrison Sweeny (EF Education-Easypost) so v begu in imajo 50 sekund prednosti.

170 km do cilja - Tudi zadnjega ubežnika je glavnina ujela. Vseskozi si vrstijo poizkusi pobega.

171 km do cilja - Glavnina je ujela ubežnike. Zdaj je skočil Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

174 km do cilja - Iz glavnine so skočili trije kolesarji. Med njimi je tudi Remy Rochas (Groupama - FDJ)

12.30 - Današnji vzponi:

- 22.1 km – Cote d’Augerolles (IV.. kat.)

- 87.6 km – Cote de St Victor sur Arlanc (II. kat.)

- 125 km – Cote de Retournac (III. kat.)

- 147.1 km – Cote de Valogeon (IV. kat.)

- 181.7 km – Cote des Estables (III. kat.)

12.25 - Začetek skoraj 182 kilometrov dolge etape, ki bo v drugi polovici ponudila zanimivo dogajanje.

12.20 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Kriteriju po Dofineji je čas za tretjo etapo, ki se bo končala z vožnjo v klanec. Sicer sam zaključek ne bo pretirano težek, a bodo favoriti za skupno zmago spet v središču pozornosti. Tudi Primož Roglič, ki je bil včeraj drugi in je tudi drugi v skupnem seštevku.