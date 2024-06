"Vsi imamo isto težavo, soočili se bomo s Tadejem Pogačarjem"

Christian Pömer je v pogovoru za nizozemski medij In de Leiderstrui potrdil, da je Primož Roglič po padcu na aprilski Dirki po Baskiji spet v dobri formi. V incidentu v Baskiji so jo skupili trije od štirih velikih favoritov za zmago na letošnjem Touru, poleg Rogliča še Remco Evenepoel in predvsem Jonas Vingegaard, ki se je poškodoval huje in te dni tudi že trdo trenira, da bi se vrnil v spodobno formo za francosko pentljo.

Roglič in Evenepoel svojo formo že preizkušata v Dofineji. "Ko je Primož nazadnje dirkal, je bil v dobro formi, Remca je premagal na uvodnem kronometru Baskije. Tisto je bila dobra predstava, ampak naš osrednji cilj sezone ostaja Tour de France," je še povedal Pömer, izpostavil pa največji izziv, ki jih čaka na francoski pentlji. "Primož je v dobrem položaju za napad na rumeno majico, prav tako tudi preostali favoriti, ki so bili v Baskiji. Vsi skupaj pa imamo isto težavo, na Touru se bomo soočili s Tadejem Pogačarjem."

Primož Roglič želi na Dofineji pokazati, kako močan je. Foto: Guliverimage

Pogačar je imel letos drugačen program kot njegovi največji tekmeci, maja je dobil Dirko po Italiji in zdaj nabira moči še za napad na Dirki po Franciji. V Dofineji ga ni. "K sreči mora tudi on od časa do časa malce počivati, veseli smo, da ga ni tukaj," je bil iskren Pömer. V ekipi so že skovali taktiko za napad na Pogačarja na francoski pentlji, je še namignil, ob tem pa ni bil pripravljen razkriti, s katerimi kolesarji se bodo lotili osrednje dirke sezone. "Naša ekipa za Tour naj bo presenečenje, v kolesarstvu moraš biti prilagodljiv. Imamo dobro strategijo za Dofinejo, še boljšo pa za Tour, a je seveda ne bom razkrival javnosti."

