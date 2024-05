Primoža Rogliča bodo vseskozi ščitili

Sanje Ralpha Denka so, da bi s kolesarjem osvojil Tour de France. Sanje Primoža Rogliča so, da bi osvojil Tour de France. Zato sta si lani obe strani tudi segli v roke, da bi v letošnjem letu napadli zadani cilj.

Slovenski kolesar bo po padcih na Dirki po Baskiji svojo pripravljenost preizkušal od nedelje do nedelje, ko bo na sporedu Kriterij po Dofineji. Dirko bo tako kot Remco Evenepoel izkoristil za pripravo na Tour de France.

Primož Roglič in Remco Evenepoel se bosta pomerila na Kriteriju po Dofineji, ki bo potekal od nedelje do nedelje. Foto: Guliverimage

Na dirki vseh dirk bo imel Roglič ob sebi dobre pomočnike, poudarja prvi mož ekipe BORA - hansgrohe. V goratih delih bo imel ob sebi Jaija Hindleyja in Aleksandra Vlasova, ki znata sicer dirkati tudi na končno uvrstitev.

"Rumena majice je srednjeročni cilj," je Ralph Denk dejal medijem. Kolesarji bodo na letošnjem Touru nastopili v drugačni opravi in z drugačnim imenom. Po prevzemu večinskega deleža Red Bulla se bo ekipa po novem imenovala Red Bull - BORA - hansgrohe, prav tako pa bodo kolesarji nosili drugačno opravo.

Poleg ceste bosta osrednja tekmeca Pogačar in Vingegaard

"Primož ne bi smel in ne sme pasti. Veliko tehničnih etap imamo," opozarja Denk in se je s tem navezal, da so slovenskemu šampionu v preteklosti padci večkrat že prekrižali načrte. Zato lahko pričakujemo, da bo avstrijsko-nemška ekipa veliko kolesarila v ospredju pelotona, za kar bosta morala skrbeti Nico Denz in Marco Haller. Jasno je, da bodo Primoža ščitili na vsakem koščku asfalta.

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar sta osrednja favorita za skupno zmago na Dirki po Franciji. Foto: Guliverimage

Če bo Roglič želel uspeti in zgodovinsko osvojiti še Tour de France, s čimer bi zaokrožil trojček vseh tritedenskih dirk, pa ne bo potrebna pazljivost le na cesti. V prvi vrsti sta videti dva kolesarja nad vsemi, kar zadeva tritedenske dirke. Tadej Pogačar, ki je v nedeljo osvojil Giro d'Italia, in Jonas Vingegaard – zmagovalec zadnjih dveh Tourov se šele vrača v pravi pogon po padcu na Dirki po Baskiji. V elito spada še Remco Evenepoel, ki ima ambicije na Dirki po Franciji.