Po incidentu ne želi več kolesariti za Rogličevo BORO - hansgrohe

Dirka po Italiji se je za kolesarsko ekipo BORA - hansgrohe končala s pozitivnim prizvokom, ko je Daniel Martinez osvojil drugo mesto za Tadejem Pogačarjem. Zato pa je bilo negativno ozračje pred začetkom, ko Emanuel Buchmann ni dobil mesta v ekipi. Iz nemškega moštva so sporočili, da kolesar ne želi več nastopati zanje.

Ko pri BORI - hansgrohe Emanuelu Buchmannu niso dodelili mesta v ekipi za Giro, se je Nemec besno odzval na družbenem omrežju Instagram: "Ne morem opisati razočaranja in frustracij, ker letos nisem bil izbran za Giro. Celo leto sem se pripravljal na Giro in tudi v ekipi so mi obljubili mesto drugega kapetana."

Buchmanna je ekipa poslala na Dirko po Madžarski, ki jo je zaključil na drugem mestu. Glede na zadnje dogodke pa 31-letni kolesar očitno ne bo več vozil za BORO - hansgrohe, je sporočil šef ekipe Ralph Denk: "Ne želi več kolesariti za nas. Tega mi ni povedal osebno, vendar je govoril o tej nameri v ekipi. Njegovo razumevanje je bilo napačno. Jasno smo povedali, kdo so naši vodje. To stvar bomo rešili profesionalno. Še vedno bo dobival priložnosti za dirkanje. Hvaležni smo za vse, kar je za nas dosegel."

Buchmann kolesari za BORO - hansgrohe od leta 2015 in je v tem času nastopil na 12 grand tourih. Leta 2019 je bil na Dirki po Franciji skupno celo četrti.