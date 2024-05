Pri Rogliču dobili priznanega strokovnjaka

Britanski strokovnjak Roger Hammond je v zadnjih dveh letih delal za bogati Ineos Grenadiers, s 1. junijem pa se seli v ekipo Bora Hansgrohe, so sporočili Nemci.

"Z Rogerjem se poznava vrsto let. Včasih sva dirkala med seboj. Za tem sva delala skupaj v različnih okoljih. Lepo je, da sta se najini poti spet prekrižali. Spoštujem njegove vrline. Zelo profesionalen je pri pripravi na dirko, kakor tudi pri analizi dirk. Vesel sem, da je okrepil našo ekipo športnih direktorjev," je o novem članu dejal glavni športni direktor Bore Hansgrohe Rolf Aldag.

"Navdušen sem, da se priključujem ekipi. Njen razvoj spremljal že vse od časov, ko je bila to še kontinentalna ekipa. Ambicije, ki jih imajo Ralph in njegova ekipa, so navdušujoče. Veselim se tega popotovanja."

Ekipo športnih direktorjev po novem sestavlja osem ljudi: Rolf Aldag, Shane Archbold, Bernhard Eisel, Enrico Gasparotto, Roger Hammond, Heinrich Haussler, Christian Pömer, Patxi Vila.