Pogačar prečrtal Vuelto, v zraku še eno vprašanje

"Osvojiti vse tri grand toure je moj cilj, osvojiti jih v enem letu … Verjetno je tako razmišljati preveč noro. Ne lovim rekordov, ampak iščem nove izzive. Posebej so mi zanimive tiste dirke, ki jih še nisem osvojil. Lahko vam zagotovim, da v letošnjem programu ni trojčka Giro – Tour – Vuelta," je Tadej Pogačar dejal za Eurosport.

V nedeljo je v velikem slogu osvojil prestižni pokal in rožnato majico za najboljšega na Giru d'Italia. Drugega Daniela Martineza (BORA - hansgrohe) je prehitel za kar 9:57. Ne glede na suvereno zmago se je njegovo telo utrudilo in bo potreboval nekaj dni za počitek.

A bo kmalu spet v polni meri zavihal rokave in se začel pripravljati na Tour de France, ki bi ga rad osvojil tretjič v karieri. Če bi mu to uspelo, bi naredil velik podvig, da bi v istem letu osvojil tako Giro kakor tudi Tour de France. Nazadnje je to leta 1998 uspelo Italijanu Marcu Pantaniju.

Poleg Dirke po Franciji mu je velik cilj septembrsko svetovno prvenstvo v Švici, na katerem bi rad nekoč osvojil prestižno mavrično majico: "Dirka po Franciji in svetovno prvenstvo sta moja osrednja cilja. Ne le letos, ampak vsako leto. Pritiska ne čutim. Še vedno sem dokaj mlad in imam veliko željo po osvojitvi obeh."

Zato pa je videti, da so pod vprašajem olimpijske igre v Parizu. Medaljo z največjega poletnega športnega dogodka že ima, potem ko je bil v Tokiu leta 2021 na cestni dirki bronast: "Vsak športni dogodek na najvišji ravni ponuja izjemen spektakel. Upam, da bom na igrah in da morda vidim kakšne druge športne dogodke. To bi bilo lepo, če bi imel čas."