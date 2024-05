Pogačar je vesel, da letos ni trpel na televiziji #video

Čeprav se je Dirka po Italiji včeraj končala z 21. etapo v Rimu, sponzorskih obveznosti za Tadeja Pogačarja, nedvomnega vladarja letošnje rožnate dirke, še ni konec. Danes je s pokalom neskončnosti obiskal prostore enega od sponzorjev in se udeležil slavnostnega odprtja stenske poslikave z njegovo podobo in podobo Gira na eni od postaj podzemne železnice na obrobju Rima. Sledi nekaj dni počitka in višinske priprave pred francoskim Tourom. Pogačar se je pred zbranimi gosti razgovoril o tem, kaj bo počel v prihodnjih tednih, in odgovoril na vprašanje, ali ga bomo že letos videli tudi na Dirki po Španiji.

VIDEO: Zadnje sponzorske obveznosti Tadeja Pogačarja pred počitkom:

Tadej Pogačar se je danes opoldne ustavil v prostorih enega od sponzorjev letošnje Dirke po Italiji, odgovarjal na športno in kulinarično obarvana vprašanja, se kot zmagovalec dirke in najboljši na gorskih ciljih znova podpisoval na goro rožnatih in modrih majic ter poziral za fotografije in selfije.

Pred njim je oder zasedel Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), nosilec bele majice za najboljšega mladega kolesarja na letošnjem Giru, in ko ga je povezovalec programa pozval, naj Pogačarju zastavi vprašanje, je ta zgolj sedel poleg njega ter prosil za skupno fotografijo. Pogačar je potezo komentiral: "Mi nismo novinarji, mi samo gonimo kolo."

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Bo Pogačar po Touru poskusil tudi na Vuelti?

A enega je Italijan vseeno imel, in to z razlogom. Zanimalo ga je namreč, ali Pogačar razmišlja o tem, da bi nekoč poskusil zmagati na vseh treh grand tourih, torej na Giru, Touru in Vuelti, v isti sezoni, o čemer je pred kratkim za Sportal spregovoril tudi Alberto Contador, predvsem zato, ker bo na Vuelti vozil tudi sam in se boji, da bi sicer imel preveliko konkurenco.

Pogačar je dejal, da bi to morda lahko bil cilj v prihodnje, a skoraj zagotovo to ne bo letos, saj bo po Touru njegova pozornost v celoti usmerjena na svetovno prvenstvo v Zürichu, kjer bo lovil mavrično majico svetovnega prvaka. "Pojdimo po vrsti, prvi cilj je Dirka po Franciji, potem se bomo pogovarjali dalje," je dejal prvi kolesar sveta.

Foto: Ana Kovač

Višinske priprave na Isoli 2000 so pri UAE izbrali z razlogom

Kar zadeva naslednje dni, ga najprej čaka teden dni počitka, nato sledijo trije tedni višinskih priprav na smučišču Isola 2000 v Francoskih Alpah, kjer bo cilj 19. etape letošnjega Toura in kjer bo opravil tudi ogled trase za zadnje tri etape, ki bodo v bližini.

"Glede na to, da sem Tour vozil že večkrat, velik del cest že poznam, že pred tem sem opravil nekaj ogledov, za več pa mislim, da ne bo časa. Isolo 2000 sem za višinske priprave izbral zato, ker so v bližini zadnje tri etape in je to idealno mesto za priprave," je pojasnil Pogačar.

Pogačar je na dogodku poskusil testenine ... Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

... Tiberi pa pico. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Še vedno pod vtisom navijaške podpore

Glede Gira je Pogačar priznal, da je še vedno pod vtisom izjemne navijaške podpore. "Nisem si predstavljal, da bo tako noro. Ko ob 200-kilometrski trasi ljudje kričijo tvoje ime, je to res nekaj neverjetnega," je priznal zmagovalec Gira. "Bilo je toliko lepih trenutkov, da bi težko izbral samo enega. Počakajmo teden dni, da se vse skupaj nekoliko poleže, takrat se bom lažje odločil. Bilo je res čudovito potovanje po Italiji."

Dejal je, da je Giro zanj posebna dirka, ker je najbližje Sloveniji in si jo je tudi sam večkrat v živo ogledal kot otrok, jo vzljubil, začel o njej razmišljati in sanjati. "Rožnata majica ima v svetu kolesarstva posebno mesto in o njej sem sanjal že od zelo mladih let, nisem pa si mislil, da jo lahko kdaj osvojim. Ko sem kot otrok gledal Giro, sem si mislil, da bi bilo res noro, da bi enkrat nastopil na dirki, potem pa se z leti razvijaš, rasteš, napreduješ in trdo delaš ter počasi začneš verjeti, da lahko uresničiš tudi te sanje. Sam sem nekje pri 17., 18. letih začel verjeti, da lahko nastopim na Giru, seveda pa si takrat nisem predstavljal, da bi lahko zmagal."

Pogačar se je spet podpisal na cel kup rožnatih in modrih majic, ki jih bodo razdelili med sponzorje in druge deležnike, povezane z Girom. Foto: Ana Kovač

Vesel, da ni trpel na televiziji

Razkril je še, da čeprav je morda navzven delovalo, kot da je Giro osvojil z levo roko, ni bilo tako. "Vem, da se na televiziji to ni videlo, ampak veliko stvari se dogaja tudi zunaj dirke in lahko je naporno. Dirka traja tri tedne in nemogoče bi bilo, da bi bili vsi dnevi dobri. Bili so tudi težki dnevi, a sem jih prebrodil, sem pa vesel, da nisem trpel na televiziji," je namignil Pogačar in se verjetno spomnil lanske kraljevske etape na Touru, ko je v popolni krizi izrekel znameniti stavek "I’m gone, I’m dead" ter si do cilja nabral krepkih sedem minut zaostanka, ali leto prej na Col du Granon, kjer je prav tako padel v hudo krizo.

Pogačar se je danes v družbi Roberta Gualtierija, župana mesta Rim, udeležil še svečanega odprtja stenske poslikave na obrobju Rima, posvečene Dirki po Italiji. Mural, ki se nahaja na postaji podzemne železnice Conca d'Oro v Rimu, je ustvaril rimski umetnik Lucamaleonte v sodelovanju z RCS Sport in mestom Mir.

Foto: LaPresse

Foto: LaPresse Foto: LaPresse Foto: LaPresse

Preberite še: