Tadej Pogačar je že od druge etape letošnje Dirke po Italiji lastnik rožnate majice vodilnega, to pa s seboj ne prinaša le posebne časti, prestiža in opaznosti na cesti, ampak tudi ogromno obveznosti.

Na predstavitvi ekip pred predzadnjo etapo letošnjega Gira. Foto: Ana Kovač

"Celoten protokol, ki ga mora Tadej opraviti vsak dan, nanese okoli ure in pol, na Dirki po Franciji je to tudi do dve uri dnevno. In to je, še preden se sploh odpeljemo s prizorišča," je v pogovoru za Sportal pojasnil Luke Maguire, nekdanji kolesar, od leta 2019 pa tiskovni predstavnik kolesarske ekipe UAE Emirates in tisti človek, ki ga vedno videvamo ob Pogačarju, medtem ko ta daje izjave, in na katerega se novinarji obračamo, kadar potrebujemo sogovornika iz ekipe Emiratov.

Hiter izračun kaže, da je z naskokom najboljši kolesar letošnjega Gira na račun obveznosti zunaj dirke izgubil že več kot 30 ur, ki bi jih lahko namenil regeneraciji.

Foto: Ana Kovač

Dan Tadeja Pogačarja, ki mora v današnji etapi z dvakratnim vzponom na Monte Grappo, kjer pričakuje močno podporo slovenskih navijačev, samo še potrditi skupno zmago na rožnati dirki, se začne s konkretnim obrokom. "Dan se začne z obilnim obrokom tri ure pred dirko, hrano pripravita naš chef in nutricionist, in to mu daje dovolj energije, da lahko štiri, pet ali šest ur preživi na kolesu. Pred dirko ga čaka predstavitev ekip, sledijo medijske obveznosti v mešani coni ali vnaprej dogovorjeni intervjuji, še več obveznosti pa ga čaka po etapi. Po prihodu skozi cilj gre najprej za približno deset minut na trenažer, nato se preobleče in odpravi na oder, kjer ga čaka podelitev modre in rožnate majice. Sledijo intervjuji, najprej za organizatorja dirke in nosilca TV-pravic, potem odgovarja na vprašanja v mešani coni in nato še na novinarski konferenci, nato sledi še doping kontrola ... Verjetno sem še kaj pozabil."

Foto: Ana Kovač

Bilo bi čudno, če teh obveznosti ne bi imel

So Pogačarja na vse te obveznosti sistematično pripravljali? "Niti ne, je pa res, da je Tadej tega vajen, saj glede na to, da je uspešen že od začetka kariere, drugega niti ne pozna. Mislim celo, da bi mu bilo kar nekoliko nenavadno, če teh obveznosti ne bi imel. Če ne drugega, je od nekdaj imel vsaj belo majico najboljšega mladega kolesarja. Mislim, da je na tej točki zanj to bolj ali manj rutina," ocenjuje Maguire.

Ali se Pogačar na izzive, ki jih prinaša dogajanje ob kolesu, stres, pričakovanja sebe in drugih pripravlja s psihologom, imajo v ekipi koga, ki je specializiran tudi za to področje? "V preteklosti smo ga imeli, trenutno pa za to skrbi naša zdravstvena služba, občasno tudi zunanji sodelavci, vendar ne v tem trenutku," nam je pojasnil tiskovni predstavnik ekipe UAE Emirates.

