Potem ko je 22-letni Nemec Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) že v nedeljo opozoril nase v kraljevski etapi Gira s ciljem v Livignu in ga je javno pohvalil tudi Tadej Pogačar, je danes naredil še korak naprej in v 17. etapi slavil etapno zmago. Steinhauser je sin nekdanjega kolesarja Tobiasa Steinhauserja, ki je leta 1994 zmagal na dirki Po Sloveniji, tudi on je imel takrat 22 let, in nečak nekdanjega kolesarskega zvezdnika Jana Ullricha.

22-letni Georg Steinhauser, kolesar ekipe EF Education-EasyPost, je bil del ubežne skupine že v začetku etape, po tem, ko je glavnina zaradi močnega tempa, ki so ga narekovali kolesarji ekipe DSM-Firmenich PostNL, ki so danes računali na svojega kapetana Romaina Bardeta, ubežnike ujela, pa je poskusil še enkrat.

Z Eritrejcem Amanuelom Ghebreigzabhierjem (Lidl - Trek) sta dobro sodelovala, nakar se je Nemec odločil, da vzpon na zadnji klanec, ki so ga kolesarji prevozili dvakrat z različnih smeri, odpelje sam. In uspelo mu je.

V cilj se je pripeljal prvi in se razveselil svoje prve profesionalne zmage in prve na Giru, saj je to sploh njegova prva tritedenska dirka. Drugo mesto je iz skupine najboljših pripadlo Tadeju Pogačarju, ki je svoje vodstvo povečal še za 18 sekund in zdaj vodi 7:42 minute pred drugouvrščenim Kolumbijcem Danielom Martinezom (Bora - hansgrohe) in 8:04 minute pred tretjeuvrščenim Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers).

Steinhauser, ki prihaja iz kolesarske družine - njegov oče je Tobias Steinhauser, ki je leta 1994 z 22 leti zmagal na dirki Po Sloveniji, nekdanji kolesarski zvezdnik Jan Ullrich pa je njegov stric - je bil ob zmagi razumljivo izjemno navdušen. "To je nekaj neverjetnega," je bil evforičen v cilju.

"Že v osmi etapi sem imel dobre noge in sem razmišljal o tem, da bi morda lahko dobil etapo. Kraljevska etapa pa je bila neverjetna (končal jo je na tretjem mestu, za Pogačarjem in Quintano) in že samo s tem bi bil zadovoljen, ampak potem sem si rekel, s*****, danes imam dobre noge, morda lahko zmagam danes.

Tudi oče Georga Steinhauserja, Tobias Steinhauser, je bil kolesar. Foto: Guliverimage

V beg sem šel že v začetku etape in bilo je malo čudno, ko nas je glavnina ujela, toda odločil sem se, da moram poskusiti znova, in ko sem, se je izšlo. Če sem iskren, nisem veliko razmišljal, osredotočil sem se samo na ceste, saj so bile mokre in spolzke. Bil sem preprosto v svoji coni. Upam, da je to začetek velike kariere," je razlagal Nemec, ki je bil na zadnjem vzponu obveščen o tem, da se mu iz ozadja s svetlobno hitrostjo približuje Tadej Pogačar, in bil zato razumljivo nervozen.

"Na zadnjem vzponu sem bil zelo živčen. Vedel sem, da moram pritiskati vse do cilja in ja, v nekem trenutku sem slišal, da napada, vendar sem imel samo še dva kilometra do cilja, tako da sem vedel, da mi bo uspelo," je dejal junak dneva.

Z razpletom etape je bil zadovoljen tudi Pogačar. "Steinhauser je spet prikazal impresivno predstavo. Mislim, da se bo v prihodnje razvil v izjemnega kolesarja, zato bodimo pozorni nanj in vse čestitke," mu je vse dobro zaželel vladar 107. izvedbe Gira.

Jutri bo na Giru na sporedu 18. etapa od Fiere di Primiera do Padove (178 km), ki je vsaj na papirju rezervirana za sprinterje.

