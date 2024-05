Kronometer se vrača na maraton Franja

Dogodek bo tako vključeval šest dirk, po petkovem kronometru v soboto, 8. junija, tradicionalno preizkušnjo po Barju t. i. Barjanko, družinsko-šolski maraton ter otroško vožnjo po BTC, dan kasneje pa še osrednja dogodka: mali in veliki maraton Franja.

Organizatorji na tokratni prireditvi pričakujejo veliko kolesarskih zanesenjakov. "Predvidevamo, da se bo vseh letošnjih dogodkov udeležilo med 6.000 in 7.000 ljubiteljev kolesarstva, kar predstavlja vsaj 20-odstotno rast v primerjavi z lanskim dogodkom," je za STA povedal direktor maratona Gorazd Penko. Prireditelji na nedeljskih preizkušnjah pričakujejo 2.500 kolesarjev. Okoli 1.000 jih napovedujejo za veliki maraton v dolžini 154 km in 1.500 za mali na razdalji 97 km.

Petkov kronometer od Ljubljane do Domžal in nazaj

Tudi za kronometer, ki bo potekal na 25-kilometrski trasi Ljubljana - Domžale - Ljubljana in hkrati predstavlja tudi priložnost za uvrstitev na amatersko kolesarsko svetovno prvenstvo, je veliko zanimanja. "Zaradi tega bomo tekmovalce na cesto puščali na pol minute namesto na standardno minuto, saj bi sicer start potekal pet ur," je pojasnil Penko.

Prvi mož dogodka, ki je del Ucijeve svetovne serije rekreativnih dogodkov Gran Fondo, je ob tem izrazil zadovoljstvo glede odziva partnerjev dogodka, nekoliko manj pa je bil navdušen nad državo, saj bi si vsaj za družinsko preizkušnjo želel podpore v obliki brezplačnega policijskega varovanja prometa.

"Vemo, kaj ta prireditev pomeni za Slovenijo, da gre za globalni dogodek, za katerega plačujemo kotizacijo mednarodni zvezi. Ob tem je tudi dejstvo, da vse stroške udeležbe pokrijejo udeleženci sami. V državi ugotavljamo, da se mladina premalo giblje, tu pa imamo dogodek, ki spodbuja športno udejstvovanje tudi med mladimi in katerega se ti lahko udeležijo brezplačno," je dejal.

Letošnji proračun so morali dvigniti za 20 tisoč evrov

Prvi mož maratona Franja je ob tem izpostavil, da je njegova ekipa ob visokem povečanju stroškov na različnih področjih vse bolj soočena z borbo za financiranje. "Letos smo povečali proračun dogodka za približno 20 tisoč evrov (lani je ta znašal okoli 400.000 evrov; op. p. STA), ampak vemo, koliko so v zadnjem obdobju poskočili stroški," je opozoril Penko.

"To je težava v športu nasploh, v različnih panogah in klubih, enostavno v našem prostoru težko držimo korak s časom. Kot primer tega lahko samo izpostavim primer iz ženskega kolesarstva, kjer smo z ekipo BTC City Ljubljana pred leti z okoli 360.000 evrov proračuna bili 10. ali 11. ekipa na svetu. Danes za to potrebuješ najmanj 3,5 milijona evrov."

Ob tem pravi, da bo naredil vse, da prireditev, ki je bila prvič organizirana leta 1982, ohrani svojo veljavo. V tem času je namreč dobila status žive slike utripa slovenskega kolesarstva, na njej sta med drugim v preteklosti tekmovala in zmagovala tudi zdajšnja svetovna kolesarska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič.

Na maratonu je nekoč nastopal tudi aktualni vodilni na Giru. Foto: Reuters

"Dejstvo je, da dirko poleg vseh udeležencev vsako leto spremlja tudi več deset tisoč ljudi ob cesti. Lahko bi rekli, da je maraton Franja slovenska Flandrija," je pomen dirke s primerjavo s slovito enodnevno belgijsko klasiko povzel Penko.

Na današnjem dogodku so prireditelji obeležili tudi 90. rojstni dan idejnega očeta dirke, novinarja in publicista Toneta Fornezzija - Tofa. Organizatorji so se mu ob tej priložnosti poklonili s posebnim spominskim krožnikom, on pa je prisotnim predstavil himno dogodka, za katerega je kot strasten kolesar pred več kot 40 leti tudi prvič dal pobudo.