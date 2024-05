Epska predstava Pogačarja, proti konkurentom pridobil skoraj tri minute!

"To je bil zame eden najlepših dni na tem Giru. Ne morem reči v karieri. Bila je lepa etapa, lepa trasa, lepi vzponi. Ekipa je opariva odlično delo, to etapo smo imeli zabeleženo že od decembra. V zadnjih desetih, petnajstih kilometrih sem iztisnil vse iz sebe. Vesel sem, da sem osvojil kraljevsko etapo in to v Livigniu, enem mojih najljubših krajev v Italiji," je prirediteljem Gira po še eni epski zmagi, četrti na letošnji rožnati pentlji in 74. v profesionalni karieri, povedal Tadej Pogačar.

Zdaj ima v skupnem seštevku osupljivih šest minut in 41 sekund prednosti pred Valižanom Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers) in 6:56 pred Kolumbijcem Danijem Martinezom (BORA – hansgrohe).

Dirka po Italiji, potek 15. etape:

Cilj: Tadej Pogačar je zmagovalec kraljevske etape Gira!

2 km do cilja - Pogačar se je odpeljal mimo Quintane in je na poti k novi veličastni zmagi!

3 km do cilja - Quintana ima le še 25 sekund prednosti pred Pogačarjem.

4 km do cilja - Quintana se je v zaključni klanec Mottolino pognal 40 sekund pred Pogačarjem.

9 km do cilja - Quintana je prvi prečkal gorski cilj na prelazu Foscagno, Pogačar je prehitel Steinhauserja. Slovenec ima zdaj na krajšem spustu 39 sekund zaostanka za Kolumbijcem, pa že več kot dve minuto prednosti pred skupino s Thomasom in Martinezom. Pred ciljem današnje kraljevske etape je še en klanec, Mottolino (4,3 km, 7,3 % povprečnega nalona, v najstrmejšem delu pa naklonina dosega kar 19 odstotkov).

Izidi gorskega cilja, Passo di Foscagno (I. kategorija):

1. Quintana 40 točk

2. Pogačar 18

3. Steinhauser 12

4. Conci 9

5. Valter 6

6. Bardet 4

7. Geschke 2

8. Piganzoli 1

10 km do cilja - Pogačar lovi vodilnega Naira Quintano, za Kolumbijcem zaostaja le še 28 sekund. Med zvezdnikoma je še vedno tudi 22-letni Nemec Georg Steinhauser. Proti Thomasu in Martinezu je slovenski as pridobil že minuto inj pol prednosti.

12 km do cilja - Pogačar je švignil mimo skupine z modro majico, na kolo se mu je prilepil Attila Valter, skupaj vozita 1:40 za čelom dirke. Na tem je zdaj Nairo Quintana, ki se je otresel Steinhauserja. Proti Thomasovi skupini je Pogačar že pridobil minuto.

🇨🇴 Meanwhile, at the front, @NairoQuinCo has dropped Georg Steinhauser!



The Colombian has 3 KM of climbing to do until the summit of Foscagno! #GirodItalia pic.twitter.com/RN9kdMBjKV — Giro d'Italia (@giroditalia) May 19, 2024

13 km do cilja - Quintana je ujel Steinhauserja, kolesarja vozita dobri dve minuti pred Pogačarjem, vmes je še skušina z modro majico. Martinez se je spet pridružil skupini s Thomasom.

💥 @TamauPogi ATTACKS!!



The Maglia Rosa drops everyone, and is closing in on the riders ahead of him #GirodItalia pic.twitter.com/823nw06B5U — Giro d'Italia (@giroditalia) May 19, 2024

14 km do cilja - Tadej Pogačar je skočil iz glavnine, slediti mu poskuša le Dani Martinez.

16 km do cilja - V lov za Steinhauserjem se je pognal Nairo Quintana. Nadoknaditi mora 30 sekund. Glavnina s Pogačarjem je še dobre tri minute za vodilnim Nemcem.

17 km do cilja - Ob Pogačarju je na čelu glavnine ostal le Rafal Majka. Tudi Geraint Thomas ima samo še enega pomočnika, Thymena Arensmana.

18 km do cilja – Steinhauser ima že skoraj minuto prednosti pred zasledovalci, Quintano, Valterjem in Storerjem, ti vozijo nekaj metrov pred Geschkejem, Concijem, Piganzolijem in Covilijem, glavnina je 3:36 za vodilnim 22-letnim Nemcem.

20 km do cilja – Na klancu je napad sprožil Attila Valter, odgovoril mu je Georg Steinhauser (EF Education – Easy Post) in se odpeljal v vodstvo, popustil je Alaphilippe, še nekaj ubežnikov izgublja moč. Vodilni Nemec vozi 3:14 pred glavnino. Na čelu te tempo zdaj diktira Avstrijec Felix Grossschartner (UAE Emirates).

🏔️ We've started the Passo di Foscagno, and we have a lone rider ahead!



Testa della Corsa: 🇩🇪 Georg Steinhauser (EFE)



Inseguitori: + 39"#GirodItalia pic.twitter.com/DGm4J8kYVn — Giro d'Italia (@giroditalia) May 19, 2024

23 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na prelaz Foscagno. Bomo na njem že videli odločilne napade?

24 km do cilja – Leteči cilj za Intergiro v Valdidentru je dobil Italijan Davide Piganzoli (Polti Kometa). Vodilna deseterica se začetku vzpona na prelaz Foscagno približuje s 3:12 prednosti pred glavnino. Na čelu te je že nekaj kilometrov Domen Novak (UAE Emirates).

Izidi letečega cilja, Isolaccia-Valdidentro:

1. Piganzoli 12 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Alaphilippe 8/2

3. Valter 6/1

4. Steinhauser 5

5. Quintaa 4

6. Covili 3

7. Narvaez 2

8. Conci 1

29 km do cilja – Na letečem cilju v Le Motti je bil najhitrejši Madžar Attila Valter (Visma | Lease a Bike), glavnina je zaostanek za vodilno skupino stopila na dobre tri minute. V ospredju je le še deset kolesarjev. Kmalu se bo začel vzpon na prelaz Foscagno (14,6 kilometra dolg klanec prve kategorije s 6,3-odstotnim povprečnim naklonom in najstrmejšim delom, kjer je naklonina 11-odstotna).

Izidi letečega cilja, Le Motte:

1. Valter 3 bonifikacijske sekunde

2. Conci 2

3. Piganzoli 1

35 km do cilja – Iz vodilne skupine sta odpadla Ghebreigzabhier in Pellizzari, glavnina vozi 3:42 za čelom dirke. Čez šest kilometrov kolesarje čaka leteči cilj v Le Mottu, kmalu za njim pa že vzpon na prelaz Foscagno.

45 km do cilja - Pogačarjevi zdaj v glavnini stopnjujejo tempo in zmanjšujejo razliko do vodilne osemnajsterice. Ta ima še 3:40 prednosti. To najbrž pomeni, da bo Pogačar na zaključnem klancu dneva vseeno poskušal napasti zmago.

50 km do cilja – Na spustu v dolino so se vodilni italijanski trojici (Scaroni, Pellizzari, Conci) pridružili še Nairo Quintana, Davide Piganzoli, Michael Storer, Simon Geschke, Simone Velasco, Michel Ries, Jhonathan Narvaez, Georg Steinhauser, Amanuel Ghebreigzabhier, Juan Pedro Lopez, Pelayo Sanchez, Julian Alaphilippe, Mauri Vansevenant, Attila Valter in Luca Covili, sedemnajsterica ima 4:34 prednosti pred glavnino.

🔥 We have a gruppo compatto at the front, with a group of 17 riders, counting a 4'20" lead over the peloton! #GirodItalia pic.twitter.com/KypaZ2HVrz — Giro d'Italia (@giroditalia) May 19, 2024

66 km do cilja – Prelaz Mortirolo je prvi prečkal Christian Scaroni (Astana), vodilnima pa se je pridružil še Nicola Conci, ki je pobegnil razredčeni skupini z modro majico. Trojica ima 25 sekund prednosti pred zasledovalci, Domen Novak pa jima je prav tako že močno razredčeno glavnino približal na 4:35.

💙🏔️ Results at the Passo del Mortirolo:



🥇 🇮🇹 Christian Scaroni (AST)

🥈 🇮🇹 Giulio Pellizzari (VBF)

🥉 🇮🇹 Nicola Conci (ADC)#GirodItalia pic.twitter.com/y0bOgqeJ06 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 19, 2024

Izidi gorskega cilja, Mortirolo (I. kategorija):

1. Scaroni 40 točk

2. Pellizzari 18

3. Conci 12

4. Geschke 9

5. Storer 6

6. Piganzoli 4

7. Steinhauser 2

8. Sanchez

V razvrstitvi najboljšega hribolazca na dirki (modra majica) s 104 točkami še naprej vodi Pogačar, se mu je pa Nemec Simon Geschke (Cofidis) približal na 28 točk. Tretji je zdaj Scaroni s 64 točkami.

70 km do cilja – Do vrha Mortorola je še 3,4 kilometra, vodilna Italijana sta nekoliko pridobila in zdaj vozita 57 sekund pred zasledovalci. Skupina z modro majico se je že močno skrčila, tudi Jana Tratnika ni več tam. Na čelu glavnine Laengnu zdaj pomaga tudi Domen Novak, vozijo pa dobrih pet minut za čelom dirke.

73 km do cilja – V vodstvu vztrajata še Italijana Scaroni in Pelizazari, Tonelli je popustil. Dvojica ima še 35 sekund prednosti pred vse manjšo skupino okoli modre majice in še dobrih pet minut pred še zelo zadržano glavnino, na čelu katere vztraja Laenegen (UAE Emiraters). Do vrha klanca je še dobrih šest kilometrov.

76 km do cilja - Glavnino vleče Pogačarjev moštveni kolega Vegard Stake Laengen, ob rožnati majici so še Domen Novak, Felix Grossschartner in Rafal Majka. Takoj za Norvežanom je razvrščena celotna ekipa Ineos Grenadiers. Vodilna trojica - popustil je še Harrison Wood - ima 52 sekund prednosti pred skupino z modro majico in pet minut pred glavnino.

Foto: zajem zaslona

78 km do cilja – Začel se je vzpon na Mortirolo, v ospredju ostaja le še četverica kolesarjev, popustila sta Ballerini in Bayer, redči se tudi že skupina zasledovalcev, ki ima še 55 sekund zaostanka za čelom dirke, glavnina, kjer tempo diktira Pogačarjeva ekipa UAE Emirates, pa je 4:54 za vodilnimi.

91 km do cilja – Na letečem cilju v Malonnu je za 12 točk sprintal Italijan Davide Ballerini (Astana). Prednost vodilne šesterice je padla pod minuto, glavnina pa zdaj vozi 4:20 za čelom dirke. Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates skrbijo, da razlika ne narašča. Kolesarji se približujejo začetku vzpona na prelaz Mortirolo, čaka jih 12,6 kilometra dolg klanec prve kategorije s 7,6-odstotnim povprečnim naklonom in maksimalnim okoli 16 odstotkov.

Izidi letečega cilja, Malonno:

1. Ballerini 12 točk

2. Bayer 8

3. Tonelli 6

4. Scaroni 5

5. Pellizzari 4

6. Wood 3

7. Fiorelli 2

8. Groves 1

110 km do cilja – Vodilna šesterica vztraja 2:15 pred zasledovalci in 4:30 pred glavnino. V tej je moral Dani Martinez (BORA – hansgrohe) menjati kolo, tempo pa še naprej diktirajo kolesarji Pogačarjeve ekipe UAE Emirates. Ta je le ena od treh, ki danes nimajo svojega predstavnika v begu. Ob UAE sta to le še Bahrain – Victorious in Israel – Premier Tech.

140 km do cilja – Na spustu se je v vodstvo odpeljala šesterica Tobias Bayer (Avt/Alpecin - Deceuninck), Davide Ballerini (Ita/Astana), Harrison Wood (VBr/Cofidis), Alessandro Tonelli (Ita/VF Gropup – Bardiani CSF - Faizane), Christian Scaroni (Astana) in Giulio Pellizzari (VF Group- Bardiani CSF - Faizane). Imajo že več kot minuto prednosti rped skupino z modro majico in dobrih pet pred glavnino. Francoz Juilian Alaphilippe (Soudal - Quick Step) je imel defekt in je nekoliko zaostal za drugi skupino, še nekaj kolesarjev je popustilo in se priključilo glavnini. Na čelu te so že od prvega klanca dneva kolesarji Pogačarjeve ekipe UAE Emirates.

Pogačar: Treba bo preživeti

"Lep dan je, lepo vreme, Veselim se res težke dirke. Bomo videli, kako se bo razvilo, a nameravam uživati v dirkanju ne glede na vse. Glavni cilj je obdržati rožnato majico in ne izgubljati časa, a je takšna etapa seveda tudi velika motivacija za zmago. Bomo videli. Najprej moramo preživeti, upam, da bomo imeli vsi dobre noge in z Mortorolom opravili hitro, potem pa bomo videli, kako hitro bomo morali nadaljevati. Vsi bodo najbrž osredotočeni le nase, etapa je težka, ne smeš pozabiti na hrano," je pred današnjo etapo povedal vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar.

157 km do cilja – Gorski cilj na San Zenu je dobil Christian Scaroni (Astana). Na čelu dirke se je zdaj zbrala več kot tretjina vseh kolesarjev na dirki, dobih 50 jih je in imajo dobre štiri minute prednosti pred glavnino. Med vodilnimi je tudi Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike). Avstralec Michael Storer (Tudor) pa je izmed kolesarjev v prvi skupini najvišje uvrščen v skupnem seštevku, ima 9:11 zaostanka za Pogačarjem.

💙 Results of the GPM in Colle san Zeno:



🥇 🇮🇹 Christian Scaroni (AST)

🥈 💙🇩🇪 @simongeschke (COF)

🥉 🇮🇹 Giulio Pellizzari (VBF)#GirodItalia pic.twitter.com/MivR6T8uyP — Giro d'Italia (@giroditalia) May 19, 2024

Izidi gorskega cilja, San Zeno (II. kategorija):

1. Scaroni 12 točk

2. Geschke 8

3. Pellizzari 6

4. Bayer 4

5. Ballerini 2

6. Tonelli 1

160 km do cilja - Vodilni deveterici se je priključila trojica Italijanov, Christian Scaroni (Astana), Davide Pignazoli (Polti Kometa) in Giulio Pellizzari (VF Group- Bardiani CSF - Faizane). Vodilni vozijo kakšno minuto pred skupino z modro majico in 3:57 pred glavnino. Tudi Bais je medtem ujel priključek s čelom dirke, izgubil pa se je Francoz Le Gac.

163 km do cilja - Ewan in Bais in sta izgubila stik z vodilnimi, dvojici pa so se že priključili prvi izmed zasledovalcev, Lerberghe je medtem povsem popustil in je v glavnini. Vodilna deveterica ima 20 sekund prednosti pred zasledovalci in 3:44 pred glavnino.

165 km do cilja – Vodilna skupina ima 56 sekund prednosti pred zasledovalci, veliko skupino, v kateri je 43 kolesarjev, med temi pa tudi Einer Rubio (Movistar) in Michael Storer (Tudor), ki v skupnem seštevku zasedata 11. in 12. mesto, za Pogačarjem pa imata večl kot devet minut zaostanka. UAE Emirates je na čelu glavnine, ki voz dve minuti in pol za drugo skupino.

👀 Taking a look at our chase group, 2' behind the leaders #GirodItalia pic.twitter.com/5E3ddPyQs6 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 19, 2024

Foto: zajem zaslona

171 km do cilja - Začel se je vzpon na San Zeno, vodilna dvanajsterica ima 2:15 prednosti pred skupino zasledovalcev in 3:26 pred glavnino.

174 km do cilja - Vodilna dvanajsterica ima zdaj slabi dve minuti prednosti pred zasledovalci, veliko skupino več kot tridesetih kolesarjev okoli nosilca modre majice Simona Geschkeja. Zdaj so se v glavnini, ki vozi minuto in 20 sekund za drugo skupino, zbudili Pogačarjevi in prevzeli nadzor nad dogajanjem. Kolesarji se seicer bližajo začetku vzpona na Colle San Zeno (II. kategorija, 13,9 km, 6,6 %).

183 km do cilja - Calmejana je na prvem gorskem cilju dneva izzval Laurence Pithie in vzel devet točk. Francoza je to še bolj razbesnelo.

Izidi gorskega cilja, Lodrino (III. kategorija):

1. Pithie 9 točk

2. Calmejane 4

3. Wood 2

4. Bayer 1

185 km do cilja - Okoli Geschkeja se je nabrala večja skupina kolesarjev, ki ima zdaj okoli 50 sekund prednosti pred glavnino, iz te pa še kar naprej skačejo kolesarji, ki želijo izkoristiti kaos. Pogačarjevi ne reagirajo, pazijo le na Slovenčeve največje konkurente v skupnem seštevku. In teh ni veliko.

189 km do cilja - Simon Geschke, ki namesto Pogačarja nosi modro majico najboljšega hribolazca na dirki, se želi na vsak način priključiti ubežnikom in zato navija tempo na čelu glavnine. Pogačarjevi poskušajo umiriti tempo v glavnini, ampak Nemcu vseeno poskuša slediti nekaj kolesarjev. Glavnina je raztrgana na več skupin, vodilna dvanajsterica pa ima zdaj 2:30 prednosti.

192 km do cilja - Kolesarji Cofidisa še kar vztrajajo na čelu glavnine, njihov član Wood pa v vodilni skupini ne sodeluje in povzroča slabo voljo med preostalimi ubežniki. Posebej besen je Francoz Calmejane. Prav ta je najvišje uvrščen v skupnem seštevku med ubežniki, za Pogačarjem ima 31:36 zaostanka. Kolesarji začenjajo s prvim kategoriziranim klancem dneva, Lodrinom (III. kategorija, 7,3 km, 4,5-odstotni povprečni naklon). Ubežniki imajo 3:35 prednosti pred glavnino.

199 km do cilja - Prednost ubežne skupine je presegla tri minute, Britanec Harrison Wood posluša očitke kolegov ubežnikov, da ne sodeluje pri diktrianju tempa, ampak je v njegovem moštvu Cofidis nekaj zmede. Woodu očitno ne deluje radijska povezava, njegov kolega Simon Geschke pa je zamudil trenutek pobega, glede na njegovo stanje v razvrstitvi za najboljšega hribolazca na dirki pa je bil najbrž prav Nemec načrtovan za pobeg. Cofidis vleče glavnino.

Danes je na gorskih ciljih na voljo 351 točk, maksimalno število, ki jih lahko osvoji en kolesar je 157. V razvrstitvi najboljšega hribolazca na dirki vodi Pogačar s 104 točkami, Nemec Simon Geschke (Cofidis) je drugi z 59 točkami, Francoz Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) pa tretji s 55.

Gorski cilji dneva:

1. Lodrino (37,7 km), točke: 9, 4, 2, 1

2. Colle San Zeno (64,7 km): 18, 8, 6, 4, 2, 1

3. Passo del Mortirolo (155,4 km): 40, 18, 12, 9, 6, 4, 2, 1

4. Passo di Foscagno (213,3 km): 40, 18, 12, 9, 6, 4, 2, 1

5. Mottolino (222 km): 50, 24, 16, 9, 6, 4, 2, 1

206 km do cilja - Prednost dvanajsterice je hitro narasla na slabe tri minute. Očitno imamo uspešen pobeg.

211 km do cilja - Vodilno dvanajsterico lovi še Italijan Andrea Piccolo (EF Education - Easy Post), ima 48 sekund zaostanka, v glavnini, ki vozi 1:56 za čelom dirke še ni pšovsem mirno, še se vrstijo napadi.

215 km do cilja – 40 sekund pred glavnino vozijo Tobias Bayer (Avt/Alpecin - Deceuninck), Davide Ballerini (Ita/Astana), Simone Velasco (Ita/Astana), Harrison Wood (VBr/Cofidis), Laurence Pithie (NZl/Groupama - FDJ), Lewis Askey (VBr/ Groupama - FDJ), Olivier Le Gac (Fra/ Groupama - FDJ), Lilian Calmejane (Fra/Intermarche - Wanty), Bert Van Lerberghe (Bel/Soudal – QuickStep), Caleb Ewan (Avs/Jayco AlUla), Davide Bais (Ita/Polti Kometa) in Alessandro Tonelli (Ita/VF Gropup – Bardiani CSF - Faizane).

218 km do cilja - Glavnini je pobegnila skipina dvanajstih kolesarjev, a še ni miru, mnogi se še trudijo ujeti priključek,z ubežniki. Pogačarjevi za zdaj le mirno opazujejo dogajanje.

Start: Z nekaj zamuide se je ob 10.49 vendarle začela najdaljša in najzahtevnejša etapa letošnjega Gira! Takoj so se začeli napadi.

🚦 It's lights out and away we go for the Queen Stage of the #GirodItalia!



Good luck riders, you'll need it 🙏 pic.twitter.com/b6jcwGKcSQ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 19, 2024

10:30 - Kolesarji so se odpravili na zaprto vožnjo v Manerbi ob Gardskem jezeru, cilj etape bo v Livigniu. Danes je z dirke odstopil še en kolesar, startne liste ni podpisal Kazahstanec Vadim Pronskiy (Astana). To je 25. odstop, včeraj je Giro zapustil tudi slovenski sprinter Luka Mezgec (Jayco AlUla). Na dirki je ostali 152 kolesarjev.

Pozdravljeni! Pred nami je kraljevska etapa letošnjega Gira, dan, ko se lahko Tadej Pogačar še utrdi v skupnem vodstvu dirke. Njegovi tekmeci najbrž upajo, da bo Slovenec na enem od petih kategoriziranih klancev morda zapadel v kakšno krizo in mu bi lahko odščipnili nekaj prednosti.

Po 14. etapah ima kapetan moštva UAE Emirates 3:41 prednosti pred Valižanom Geraintom Thomasom in 3:56 pred Kolumbijcem Danijem Martinezom (BORA – hansgrohe). Danes se bodo kolesarji večkrat povzpeli nad 2.000 metrov nadmorske višine, kjer se odlično počutijo kolumbijski kolesarji.

Pogačarjevo moštvo čaka zahteven dan, kontrolirati boo morali dogajanje. Etapa se bo končala okoli 17. ure, pričakujemo torej lahko več kot šest ur zanimivega dirkanja.