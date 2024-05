Ganna si je oddahnil, Pogačarja tokrat premagal za 29 sekund

Na današnji ravninski traso od Castiglione delle Stiviera do Desenzana del Garde je imel dvakratni svetovni prvak v vožnji na čas Filippo Ganna na stavnicah nekaj več možnosti od Tadeja Pogačarja, ki je Italijana premagal na prvem posamičnem kronometru letošnjega Gira pred dobrim tednom dni. Ganna se je na progo podal dve uri pred Slovencem postavil izjemen čas 35:02 (povprečna hitrost 53,435 km/h), nato pa je nestrpno čakal na start rožnate majice.

Pogačar je začel silovito, na prvem merjenju vmesnega časa je bil štiri sekunde hitrejši od favoriziranega Italijana, ta je postajal vse bolj nervozen, a si je na koncu lahko oddahnil, tokrat je bil od odličnega Slovenca boljši za 29 sekund in se veselil 29. zmage v karieri, sedme na rožnati pentlji.

Pogačar se je še utrdil v skupnem vodstvu, proti Geraintu Thomasu (Ineos Grenadiers) je pridobil še 45 sekund, proti Kolumbijcu Daniju Martinezu (BORA – hansgrohe) pa minuto in 16 sekund. Valižan se je spet prebil na drugo mesto v skupnem seštevku.

Štirikratni slovenski prvak v vožnji na čas Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) je bil danes 17., Domen Novak (UAE Emirates), ki bo eden ključnih Pogačarjevih pomočnikov v prihajajočih gorskih etapah, pa je bil 137. Med etapo smo izvedeli, da je z dirke odstopil četrti Slovenec Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki se danes ni pojavil na startu.

Jutri kolesarje čaka brutalna kraljevska etapa z zaključnim vzponom na zimsko središče Livigno 2385 metrov nad morjem. V 222 kilometrih kolesarje čaka 5.400 višinskih metrov.

Dirka po Italiji, potek 14. etape:

17.18 - Pogačar je v cilj pripeljal na drugem mestu z 29 sekundami zaostanka za Ganno. V skupnem seštevku je proti konkurentom za skupno zmago še pridobil nekaj sekund.

17.16 - Dani Martinez (BORA - hansgrohe) je bil 13., v skupnem seštevku je drugo mesto predal Thomasu.

17.15 - Geraint Thomas je v cilju s tretjim časom.

17.10 - Tadej Pogačar je na drugem merjenju vmesnega časa za Ganno zaostajal deset sekund. O'Connor je prišel v cilj na peto mesto.

17.07 - Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) je v cilju četrti.

17.02 - Pogačar na progi ohranja minimalno prednost pred Ganno, na 17 kilometrov pred ciljem je znašala natanko sekundo, Nekdanji italijanski profesionalec Daniel Oss, danes pa poročevalec s proge za televizijo Eurosport, je poročal, da je na trasi zdaj tudi manj vetra, kot ga je bilo pred uro, kar bil lahko bila prednost za Slovenca. Geraint Thomas je na drugem merjenju vmesnega časa zabeležil peti izid, Bardet pa je v cilj prišel z velikim zaosttankom na 35. mestu.

16.53 - Pogačar leti, na prvem vmesnem času je bil štiri sekunde hitrejši od Ganne! 7,8 kilometra etape je prevozil v devetih minutah in 35 sekundah, s povprečno hitrostjo 48.8 km/h. Res pa je, da je bil Italijan izjemno hiter v drugem delu kronometra.

Pogačar pridobiva tudi proti konkurentom v skupnem seštevku:

16.50 - Dani Martinez je na prvem merjenju vmesnega časa zabeležil 16. izid, proti Geraintu Thomasu je izgubil 19 sekund. Kolumbijec utegne danes drugo mesto v skupnem seštevku predati 37-letnemu Valižanu, med njima je namreč le 16 sekund razlike. Ben O'Connor pa mora do stopničk nadoknaditi 45 sekund.

16.45 - Arensman je bil tudi na drugem merjenju vmesnega časa tretji. O'Connor pa na prvem peti. Ganna je bil v izjavi za Eurosport zelo zadržan. "Lahko le čakam. Nemogoče je karkoli napovedati," je povedal o svojih možnostih za etapno zmago. Ima neprijetne izkušnje iz sedme etape, ko ga je prehitel Pogačar. "Res mi morda današnja trasa malce bolj ustreza, ampak počakajmo," je bil še previden.

16.43 - Startal je še zadnji kolesar Tadej Pogačar (UAE Emirates). Bo danes kos Filippu Ganni?

16.40 - Startal je drugo uvrščeni v skupnem seštevku, Kolumbijec Dani Martinez (BORA - hansgrohe).

16.37 - Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) je na progi. Francoz Romain Bardet (DSM-firmenich PostNL) je na prvem vmesnem času zaostal 52 sekund za Ganno.

16.34 - Startni interval najboljših je tri minute, s startne rampe se je pravkar pognal Avstralec Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale). Do starta rožnatega Pogačarja je le še devet minut.

16.31 - Na progi je tudi mladi Italijan Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious). V skupnem seštevku je bil do danes peti. Tudi Pogačar se je odpeljal proti startni rampi.

🤍 The battle for the Maglia Bianca is on.



🇮🇹 Antonio Tiberi 🆚 🇮🇹 Filippo Zana 🆚 🇳🇱 @ThymenArensman #GirodItalia pic.twitter.com/jj3LabulfJ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2024

16.26 - Arensman je na prvem merjenju vmesnega časa zabeležil tretji izid.

16.16 - Startal je Nizozemec Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), deeti v skupnem seštevku Gira.

16.13 - Sheffield je v cilj pripeljal kot sedmi, Tratnik je tako izgubil eno mesto.

16.11 - Jan Tratnik je v cilju s časom 37:02, kar ga trenutno uvršča na deseto mesto.

16.01 – Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) je tudi po 23,2 kilometra etape na trenutnem 11. mestu s časom 28:15. Tadej Pogačar (UAE Emirates) pa se že ogreva. Startal bo zadnji, ob 16.43.

16.00 - Američan Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) je bil odlično na progi, na drugem merjenju vmesnega časa je zabeležil cvelo drugi dosežek, nato pa v enega od osvinkov pripeljal prehitro in se znašel na tleh.

💥 7th time across the line for @MagnusSheffield as he suffers a nasty crash in a right hander #GirodItalia pic.twitter.com/6DLGQHQcYY — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2024

15.55 – Avstralec Luke Plapp (Jayco AlUla) se je v cilju prebil na drugo mesto, za Ganno je zaostal minuto in 18 sekund.

🇮🇹 #GirodItalia



Yes Plappy! 🥳



The Aussie champ goes provisional 2️⃣nd at the finish. pic.twitter.com/5UcI8LX3XN — GreenEDGE Cycling (@GreenEDGEteam) May 18, 2024

15.45 - Tratnik je na prvem merjenju vmesnega časa zabeležil 11. dosežek (10:10)

15.33 - Na progi je že Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike), štirikratni slovenski prvak v vožnji na čas. Domen Novak (UAE Emirates) je v cilju s časom 41:36.

15.27 - S terena smo izvedeli, da je z dirke danes odstopil Luka Mezgec. Kot specialistu za sprinte (v teh je bil na letošnjem Giru ključni pomočnik Avstralca Caleba Ewena v moštvu Jayco AlUla) mu zadnji teden Gira nikakor ne ustreza, v naslednjih dneh so namreč na sporedu najtežje gorske etape. To je bil 24. odstop, danes se na startu ni pojavil še Nemec Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious).

15.20 - Domen Novak (UAE Emirates) ne razsipava z močmi, na drugem merjenju vmesnega časa je za Ganno zaostajal štiri minute in 35 sekund.

15.10 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) je v cilju za 1:26 izboljšal čas Fossa! Italijanski prvak v vožnji na čas se bo zdaj načakal, tekmovalci, ki ga lahko sklatijo s prestola še niso startali. Progo je prevozil s povprečno hitrostjo 53,435 km/h!

"Vemo, kaj Ganna pomeni v Italiji. Tudi Pogi ga bo danes težko premagal," je v cilju vožnjo moštvenega kolega za Eurosport komentiral Foss.

⚡ A stratospheric ride by @GannaFilippo sees him move into the hot seat, with a time of 35'02", or an average speed of 53.4 km/h#GirodItalia pic.twitter.com/twRaZIqULr — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2024

15.08 - Norvežan Tobias Foss (Ineos Grenadiers) je v cilju prevzel vodstvo. Ne bo trajalo dolgo, cilju se naglo bliža njegov moštveni kolega Ganna.

15.02 - Filippo Ganna je bil na drugem merjenju vmesnega časa (23,2 km etape) 59 sekund hitrejši od moštvenega kolega pri Ineosu Tobiasa Fossa.

🇮🇹 Top Ganna is currently one minute (59 seconds) ahead of @Tobias_S_Foss at the second intermediate point. #GirodItalia pic.twitter.com/KO44k97B6i — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2024

14.58 - Na drugem merjenju vmesnega časa je Norvežan Tobias Foss (Ineos Grenadiers) izboljšal najboljši čas Lorenza Milesija za štiri sekunde. Pričakujemo, da bo kmalu tam tudi Ganna, ki leti po progi.

14.45 - Na prvem merjenju vmesnega časa je bil Ganna (9:39) 13 sekund hitrejši od Černyja. Na progo se je medtem podal tudi Danec Mikkel Bjerg (UAE Emiraes), še eden iz širšega kroga favoritov,

14.35 - Startal je prvi favorit za današnjo zmago, Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). V cilju je vodstvo prevzel Italijan Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike).

14.32 - Dan Hoole (Lidl - Trek) je prevzel vodstvo v cilju (36:41).

14.27 – Na progo bi moral prvi od Slovencev, Luka Mezgec (Jayco AlUla), a je z dirko že končal, v zadnjem, pretežno gorskem tednu ne bo dirkal. Medtem je najboljši čas na drugem merjenju zabeležil Italijan Edoardo Affini (27:50).

14:26 – Josef Černy (Soudal – Quick Step) je prvi v cilju, njegov čas pa 36:58. Na drugem merjenju vmesnega časa pa je od Čeha hitrejši Nizozemec Daan Hoole (Lidl - Trek), 23,2 kilometra etape je odpeljal v času 27:57, bil je sedem sekund hitrejši od Černyja.

🏁🇨🇿 @cernyjosef is the first rider across the line, and takes the hot seat!



⏱️ Time to beat : 36:58#GirodItalia pic.twitter.com/SRr9cqLY5Z — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2024

13.59 - S startne rampe se je pognal Italijan Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike). Morda še en kandidat za visoka mesta na današnji preizkušnji.

13.55 - Černy je na prvem merjenju vmesnega časa (v Solferinu po 7,8 kilometra etape) postavil najboljši čas, 9:42 (povprečna hitrost 48,2 km/h), prehitel je tudi Nizozemca Davida Dekkerja (Arkéa - B&B Hotels), ki je startal minuto pred njim.

🔥Already more overtakes than the MSC Cruises Gran Premio Del Made In Italy E Dell'emilia-Romagna 2024#GirodItalia pic.twitter.com/jWJfZrXpux — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2024

13.50 – Na progi sta tudi že Čeh Josef Černy (Soudal – Quick Step) in Nemec Max Walscheid (Jayco AlUla), kolesarja, ki bosta najbrž že postavljala merodajne čase.

13.40 – Startal je prvi kolesar, Francoz Alan Riou (Arkéa - B&B Hotels).

Pozdravljeni! Danes je na Giru čas za drugi in zadnji posamični kronometer, slovenska aduta na 31,2 kilometra dolgi in skoraj povsem ravni preizkušnji sta nosilec rožnate majice Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike).

Z dirke je odstopil še en kolesar, na startu danes namreč ne bo nemškega sprinterja Phila Bauhausa (Bahrain – Vicotorious), ki je bil v včerajšnji 13. etapi tretji. To je že 23. odstop z letošnjega Gira.