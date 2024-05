Štiriintridesetletni Jan Tratnik, član ekipe Visma | Lease a Bike, ki je danes ostala že brez svojega tretjega kolesarja (po odhodu Laporta in Gesinka zaradi poškodbe se je danes zaradi bolezni poslovil še zmagovalec devete etape Olav Kooij), je bil že nekje od 70. kilometra del velike zasledovalne skupine, ki je lovila ubežnika na čelu dirke, a ker med njimi ni bilo veliko složnosti, je Idrijčan vedel, da je najbolje, da stvari vzame v svoje roke. Okoli 37 kilometrov pred ciljem je silovito pospešil in se odpeljal. "Zavedal sem se, da so v skupini veliko lažji kolesarji in boljši na vzponih, kot sem sam, zato sem se odločil za napad," je pojasnil v izjavi za Eurosport.

"To je bila pametna poteza, vedel sem, da imam s tem največje možnosti za etapno zmago," je povedal Tratnik. Osemnajstkilometrski zaključni vzpon je začel z lepo prednostjo, ki je vmes presegla celo minuto, a francoski dvojec Valentin Paret-Peintre – Romain Bardet se ni vdal. "Danes sem vozil zelo dobro, a na žalost to ni bilo dovolj za zmago," je pripovedoval nasmejani Tratnik. "Štiri kilometre pred ciljem sem začutil utrujenost v nogah, zasledovalca (Paret-Peintre in Bardet, op. p.) pa sta se mimo zapeljala dvakrat hitreje, kot sem vozil sam. Vseeno sem lahko zadovoljen s tretjim mestom, to mi daje samozavest za prihodnje dni. V ekipi imamo kljub temu, da imamo samo še pet kolesarjev, še vedno željo po zmagi in si upamo dirkati. Priložnosti moramo zgrabiti z obema rokama," je poudaril Tratnik in dal vedeti, da bo v prihodnjih dneh še poskušal.

Še bolj kot Slovenec je bil po deseti etapi seveda zadovoljen Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale), ki po današnji predstavi ne bo več znan samo kot mlajši brat in moštveni kolega Auréliena Paret-Peintra, ampak tudi kot zmagovalec etape na tritedenski dirki.

"Če sem povsem iskren, sploh ne morem opisati, kako se v tem trenutku počutim," je bil čustven v prvi izjavi po etapi. "To je preprosto neverjetno. Šel sem v beg, ker sem si želel dobrega rezultata, in zakaj ne bi poskusil zmagati. Zdaj imam zmago na Grand Touru, kar je moja prva zmaga med profesionalci. Čudovito," je žarel od ponosa.

Ganljivo srečanje bratov Paret-Peintre:

To je že 15. zmaga za francosko ekipo Decathlon AG2R La Mondiale (ki je temeljito spremenila drese in se znebila značilnih rjavih hlačk) v tej sezoni, kar je toliko kot v najuspešnejši (celotni) sezoni 2018.

Zadnje kilometre je Paret-Peintre prevozil skupaj z deset let starejšim rojakom Romainom Bardetom (dsm-firmenich PostN), ki je bil njegov junak iz otroštva.

"Na podlagi profila etape sem vedel, da so zadnji štirje kilometri najtežji. Želel sem napasti v najtežjem delu, zato sem moral biti potrpežljiv in počakati. Bardeta sem spremljal že kot otrok, ko je končal na zmagovalnem odru Dirke po Franciji (drugo mesto leta 2016). Sanjal sem, da bi ga videl na televiziji, danes pa sem dirkal z njim in ga premagal. Zaradi njega sem sanjal o tem, da bi postal poklicni kolesar," je bil presrečen Paret-Peintre, ki je svojega vzornika na koncu prehitel za pol minute.

Valentin Paret-Peintre se veseli etapne zmage na Giru, ki je hkrati njegova prva zmaga v profesionalni karieri. Foto: Reuters

A nič ne de, Bardet je bil tudi z drugim mestom zadovoljen. V skupnem seštevku je napredoval za kar sedem mest in je zdaj sedmi, z nekaj manj kot petimi minutami zaostanka za Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates), ki se je danes držal obljubljene konzervativne taktike. Kolesar številka ena je skupaj z glavnino ciljno črto prečkal kot 17. in brez težav ostaja v rožnati majici in suverenem vodstvu dirke. Že pred etapo je dejal, da se stanje glede zamašenega nosu izboljšuje in da se dobro počuti.

Foto: Reuters

Pogačar se veseli sobotnega kronometra in etape v Livigno

"Za nami je še en dan in še en dan bližje Rimu (kjer bo 26. maja zaključek Gira, op. p.). Bahrain-Victorius je na zadnjem vzponu narekoval dober tempo, Antonio Tiberi je tako kot v etapi s ciljem na Prato di Tivo znova dokazal, kako dobre noge ima, njegovi napadi so res močni," je ocenil Pogačar v intervjuju po etapi. "Danes mu je uspelo nadoknaditi nekaj zaostanka v primerjavi s tekmeci in mislim, da ga bomo v prihodnjih dneh videli še večkrat," je napovedal vodilni na dirki, ki se je držal včerajšnje napovedi, da bo od zdaj zaradi misli na Tour de France, ki ga čaka v nadaljevanju sezone, naprej vozil bolj zadržano in samo branil visoko prednost v skupnem seštevku. "Seveda moramo najprej videti, kako se bodo stvari razvijale iz dneva v dan, se pa že zdaj veselim sobotnega kronometra, pa tudi nedeljska etapa do Livigna bo fantastična," napoveduje Pogačar.

🗣️ "The peloton was a little bit crazy at the start, then we let the break go, and everybody's happy" - 💗 🇸🇮 @TamauPogi



Jutri bo na Giru na sporedu prehodna etapa med krajema Foiano di Val Fortore in Francavilla al Mare na skupni razdalji 207 kilometrov. Etapa bo po uvodnem razgibanem terenu v drugi polovici izrazito ravninska, zato je pričakovati, da se bodo za etapno zmago znova soočili sprinterji.

