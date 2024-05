Zdaj je uradno, na letošnjem Giru brez ikoničnega vzpona

Nadomestni klanec Umbrailpass bo z 2.498 metri nadmorske višine vseeno najvišja točka letošnjega Gira, t. i. Cima Coppi. Stelvia kljub izjemnim naporom ne bo mogoče očistiti ogromnih količin snega, zaradi dviga temperatur pa je izredno visoka tudi nevarnost snežnih plazov. Tako so prireditelji Gira že pred dnevi neuradno napovedali, da bodo morali ikonični klanec letos izpustiti, danes pa je ta odločitev postala še uradna.

❄️ The recent snowfalls on the Stelvio Pass, followed by the rise of the temperatures, are increasing the risk of avalanches.



❌ The Giro d'Italia organization, in order to safeguard the safety of the Carovana Rosa, has therefore decided to change the route of the 16th stage of… pic.twitter.com/9CmUgH66zM