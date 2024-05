"Lep dirkaški konec tedna. Do zdaj sem užival. Res lepa dirka. Nekaj šprinterskih etap smo imeli, potem gorsko, kronometer. Osvojil sem tri, zaradi česar sem zelo vesel. Ponosen sem, da smo z ekipo tako dirkali," je nosilec rožnate majice na Giru Tadej Pogačar v ponedeljek na prosti dan sprva dejal prisotnim novinarjem prek videokonference.

"Najljubša zmaga je bila kronometer, v bistvu so bile vse tri posebne. Vsaka na svoj način. Morda je bil kronometer ena od večjih," je razložil in se spomnil dnevnih uspehov v drugi, sedmi in osmi etapi.

Ni pričakoval takšne podpore: Hvala vsem

Giro je ena njegovih ljubših dirk in dal je vedeti, da na njem od vseh treh Grand Tourov najbolj uživa: "Razlika je med tremi. Vsak ima drugačno zgodbo, drugačno atmosfero. Moram reči, da do zdaj najbolj uživam na Giru. Precej dobro je organizirano z etapami. Letos imamo srečo še z vremenom in ne predolgimi etapami. Za zdaj je bilo popolno. Manj stresno je kot na Touru. So pa vsi trije Grand Touri težki."

Zmaga na kronometru je bila zanj posebna. Foto: Reuters

Čeprav je Tadej Slovenec, ima na trasi številčno podporo Italijanov, ki navijajo za slovenskega kolesarja. Navdušeni so nad njim, njegovim načinom dirkanja, potem ko je na njihovih tleh že večkrat demonstriral častitljive predstave – trikrat zapored je osvojil Dirko po Lombardiji, dvakrat prestižno makadamsko klasiko Strade Bianche in Dirko od Tirenskega do Jadranskega morja …

"Veliko ljudi je bilo na cesti. Moram reči, da sem med nedeljsko etapo, ko je bilo nekoliko lažje, doumel, da na vsakem delu trase vpijejo moje ime. Nekaj posebnega je bilo. Nisem pričakoval, da bom imel takšno podporo. Hvala vsem," poudarja.

"Zelo težko dirkanje bo do konca"

V drugi teden se slovenski šampion podaja z 2:40 prednosti pred Danielom Martinezom (BORA - hansgrohe) in 2:58 pred veteranom Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers). Zaveda se, da ga bodo v nadaljevanju skušali napasti, a bo pripravljen: "K sreči je šel prvi teden odlično zame, tako v hribih kakor tudi na kronometru. Tekmecem sem vzel nekaj časa. Pripravljeni moramo biti na naslednji teden, zlasti tretjega. Več napadov bo. Ineos ima z Arensmanom (Thymen Arensman, na devetem mestu zaostaja 5:30) in Geraintom dobri karti. Zelo težko dirkanje bo do konca. Vse se lahko zgodi. Pripravljen moram biti, da bom imel glavo pripravljeno na dirkanje. Dobrodošlo je, da imam prednost, če bom imel slučajno kakšen slab dan."

Domen Novak je v veliko pomoč Tadeju Pogačarju. Foto: Guliverimage

Vesel je, da ima ob sebi prave pomočnike, ki mu na vsakem koraku stojijo ob strani in mu pomagajo. V veliki meri tudi rojak Domen Novak, ki je eden ključnih pri narekovanju tempa pri vožnji v klanec. Tudi sam je v nedeljo pomagal Sebastianu Molanu v ciljnem šprintu. In kemija je zelo pomembna, se zaveda Pogi: "Navajen sem, da novinarji in navijači govorijo, da nimamo dobre ekipe. Vsi govorijo, ampak dokazujemo nasprotno. Da smo ena najboljših, četudi niso v ekipi največja imena UAE Emirates. Zelo dobro delamo. Vsak daje sto odstotkov."

Pogačar spregovoril o prostem dnevu "Lep dan je bil. Zbudil sem se kar dobro. Pojedel sem zajtrk, bil dve uri na kolesu, ker je bilo tako lepo zunaj. Užival sem z moštvenimi kolegi. Ustavili smo se na kavi, kjer ni bilo nikogar. Užival sem v pokrajini. Nato je bil čas za kosilo, zdaj je medijska obveznost," je kapetan UAE Emirates razložil potek dogodkov na prost dan in dal vedeti, da pice, ki izhaja prav iz Neaplja, kjer imajo prosti ponedeljek, do sredi popoldneva še ni dočakal: "Ni bilo pice. Jedel sem dober burger. Nekoliko drugačen je bil, bolj zdrav. Morda bo pica za večerjo."

Nos ima zamašen, a se počuti v redu

V zadnjih dneh smo lahko opazili, da ima Pogačar zamašen nos, kar je takoj sprožilo govorice in vprašanja o njegovem zdravstvenem stanju. Odlična novica je, da ta neprijetnost Pogačarja ne bremeni: "Nos imam nekoliko zamašen. Ne vem, ali kaj razsaja ali je le alergija. Je pomlad in vse cveti. Moram reči, da se res v redu počutim. Gremo naprej brez skrbi."

Foto: Reuters

Ob pregledu etap drugega tedna favoriti za skupno zmago ne bodo toliko na tapeti kot v zadnjem tednu, ko bodo morali opraviti z veliko višinskimi metri. Na Sportalovo vprašanje, kje vidi pasti drugega tedna, je odgovoril: "Drugi teden ni pretirano težak, ampak je vsaka etapa zgodba zase. Jutri je težka z zaključkom in nedeljska s ciljem v Livignu. Ena težjih, ki jih bom kadarkoli odpeljal v življenju. Veliko višincev bo, velika razdalja. Tudi sobotni kronometer bo treba odpeljati čim boljše. Bomo videli. Šest dni, dan za dnem. Treba bo pritiskati."

Razmišlja o Dirki po Franciji. Verjame, da bo Jonas na štartu in v dobri formi.

A je dobrodošlo, da ima prednost pred osrednjimi tekmeci, zaradi česar bo lahko kolesaril tudi nekoliko bolj obrambno, kar sicer ni v njegovi navadi. Obstaja razlog, zakaj bo kdaj raje pritisnil na zavoro kot pospešil. V ozadju ima misel na Dirko po Franciji: "Zagotovo razmišljam o Touru. Tour de France je prisoten v ozadju, zato sem vesel, da imam zdaj nekoliko večjo prednost. Da mi ni treba preveč pritiskati, iti prek limitov. Da lahko igramo na bolj obrambno taktiko in ni treba napadati ter trošiti energije za dodatne sekunde. Obrambna taktika lahko ohrani dosti energije."

Vesel je, da je Jonas Vingegaard na kolesu, in verjame, da ga bomo videli v dobri formi na Dirki po Franciji. Foto: Guliverimage

In verjame, da bo v Firencah na štartu letošnje Dirke po Franciji tudi zmagovalec zadnjih dveh Tourov Jonas Vingegaard, ki je aprila grdo padel na Dirki po Baskiji in se huje poškodoval, v preteklem tednu pa smo lahko videli, da je spet aktiven na kolesu: "Vesel sem, da ga vidim na kolesu. Da je lansiral to novico. Veselim se, da ga bom videl na Touru. Mislim, da bo na Touru in tudi v dobri formi. Želim mu najboljše okrevanje. Da bo lahko pritiskal močneje pedala in šel na višinske priprave. Verjamem, da ga bomo na Touru videli v dobri formi."

A Tadeja prej med drugim čaka še nadaljevanje Gira. Njegov cilj je ponoviti uspeh rojaka Primoža Rogliča iz lanskega leta in tako v večnem mestu stati v rožnati majici na najvišji stopnički odra za zmagovalce. Naslednja misel pa je usmerjena v jutrišnji dan, ko ga čaka zaključek z vožnjo navkreber: "Pred nami je krajša etapa s ciljem v klanec. Dan za dnem gremo. Zadnji dan tega tedna bo najtežji. Težka etapa bo. Vesel sem, da gremo v Livigno, kjer sem v zadnjih letih že veliko treniral. Veselim se te etape."