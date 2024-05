Dramatično v zaključku v Neaplju, Pogačar dejaven v ciljnem šprintu

Podrobneje, 9. etapa

Cilj - Kakšen zaključek. Ekvadorcu Jhonatan Narváez (Ineos Grenaiders) je nekaj metrov zmanjkalo do druge zmage na letošnjem Giru, potem ko jo je slavil v uvodni in bil prvi nosilec rožnati majice. Osrednji junak je v ciljnem šprintu postal član Visme | Lease a Bike Olav Kooij. Drugi je bil Jonathan Milan. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je v ciljnem šprintu pripravil šprinterjem odličen vlak, zlasti za moštvenega kolega Sebastiana Molana, ki je na koncu osvojil tretje mesto. V ponedeljkov prost dan gre s prednostjo 2:40 pred Danielom Martinezom (BORA - hansgrohe) in 2:58 pred Geraintom Thomasem (Ineos Grenadiers), ki je danes padel, a k sreči brez posledic.

Quel final et quelle victoire d'Olav Kooij ! Jhonatan Narvaez y a cru jusqu'au bout avant de voir le peloton revenir et le Néerlandais (Visma - Lease a Bike) s'imposer à Naples !



Suivez le #Giro sur Eurosport #LesRP pic.twitter.com/5pPbYILRNo — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 12, 2024

"Težko nam je bilo na Giru, ampak smo iskali pot do etapne zmage," je v pogovoru za Eurosport dejal Kooij: "Ni šlo gladko. Trdo smo morali delati do zaključka. Ekipa me je pripeljala v dobro izhodišče. Vedeli smo, da bo treba improvizirati. V normalnih okoliščinah imamo v Christopheju Laportu osebo, ki te pripelje na pravo mesto. Nimamo ga več na dirki. Znajti smo se morali. To je bil korak, ki sem ga iskal. Veliko sem že zmagal, a sem o tej zmagi sanjal."

Rezultati 9. etape

Results powered by FirstCycling.com

1,3 km do cilja - Prednost Ekvadorva je narasla na 13 sekund.

3 km do cilja - Jhonatan Narváez (Ineos Grenaiders) ima približno 9 sekund prednosti, vendar iz ozadja prihajajo ekipe s šprinterji. Tudi Luka Mezgec je med njimi. Tudi rožnati Tadej Pogačar je v ospredju glavnine.

4,9 km do cilja - Jhonatan Narváez (Ineos Grenaiders) ima le 6 sekund prednosti.

⚡ Huge ride by @alafpolak1 today, but it won't be his win



🇪🇨 @NarvaezJho still leading, 7" ahead of the peloton #GirodItalia pic.twitter.com/w7RbtTO0kl — Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2024

7 km do cilja - V zaključku zadnjega vzpona želijo številni odskočiti iz glavnine. Vse bolj napeto je.

7,7 km do cilja - Iz glavnine je skočil zmagovalec prve etape Jhonatan Narváez (Ineos Grenaiders), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) je medtem že v glavnini.

8,8 km do cilja - Dvakratni svetovni prvak ima enajst sekund prednosti. Če bo želel zaključiti v stilu, si bo moral v zaključku vzpona prikolesariti večjo prednost.

9,7 km do cilja - Kolesarji so začeli z zadnjim krajšim vzponom v dolžini 3 km, ki ni kategoriziran. Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) poizkuša z novim skokom. Ewen Costiou (Arkéa - B&B Hotels) bo počakal glavnino.

11,7 km do cilja - Le še 10 sekund naskoka. Videti je, da bomo v zaključku spremljali boj šprinterjev. Luka Mezgec danes dela za Caleba Ewana.

13 km do cilja - Prednost je skopnela na 15 sekund. Na čelu glavnine kolesar Alpecin - Deceuninck in Lidl Treka.

17 km do cilja - Ubežnika imata 27 sekund prednosti pred glavnino.

20 km do cilja - Ewen Costiou (Arkéa - B&B Hotels) in Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) sta zdaj sama v ospredju in imate nekaj deset metrov prednosti pred najbližjimi zasledovalci. Glavnina zaostaja 15 sekund..

22,4 km do cilja - Šesterici ubežnikov se je priključil še Ewen Costiou (Arkéa - B&B Hotels). Prednost pred glavnino je 12 sekund. Na čelu glavnine je ekipa Lidl-Trek, ki ima v svojih vrstah Jonathana Millana oblečenega v ciklamno majico - najboljši po točkah.

24,6 km do cilja - Šest kolesarjev je zdaj v ospredju. Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) in Nicola Conci (Alpecin - Deceuninck), Kevin Vermaerke (Team dsm-firmenich PostNL), Lewis Askey (Groupama - FDJ), Mirco Maestri in Andrea Pietrobon (oba Team Polti Kometa). Njihova prednost znaša 16 sekund. Pred kolesarji sta še dva klanca pred ciljem.

26,8 km do cilja - Ubežnika Mirco Maestri in Andrea Pietrobon (oba Team Polti Kometa) sta ujeta. Julian Alaphilippe in Nicola Conci (Alpecin - Deceuninck) sta ju ujela. V ozadju skušajo še drugi odskočiti iz glavnine.

27 km do cilja - Julian Alaphilippe je skočil iz glavnine.

29 km do cilja - Prednost ubežnikov je skopnela na 22 sekund. Na čelu glavnine je ekipa Alpecin - Deceuninck, ki imajo v svojih vrstah šprinterja Kadena Grovesa.

36 km do cilja - Fabio Jakobsen je odpadel iz glavnine. Ubežnika sta na vrhu gorskega cilja s prednostjo 54 sekund.

40 km do cilja - Ubežnika sta začela z vzponom na edini gorski cilj Monte di Procida, ki je le IV. kategorije (dolg je 4,1 kilometra s povprečno 3,8-odstotno naklonino - najvišja bo 9-odstotna), a bo od tu naprej do cilja zelo pestro, saj bo sledilo veliko kratkih in strmih vzponov, povrhu vsega pa bodo tudi ceste ozke. Njun naskok znaša 1:04.

47 km do cilja - V glavnini je vse bolj nestrpno. Tempo so pospešili kolesarji Bahrain-Victorious, nemudoma pa so se zganile ekipe, ki imajo v svojih vrstah favorite za skupno zmago na Giru. Tudi pri UAE Emirates so hitro pripeljali rožnatega Tadeja Pogačarja v ospredje in ga ščitijo.

52 km do cilja - Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) je ob pomoči moštvenih kolegov ujel priključek z glavnino, ki za ubežnikoma zaostaja 1:13.

54 km do cilja - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) po padcu lovi priključek z glavnino. Njegov zaostanek znaša 30 sekund. Medtem je v glavnino prišlo do napada. Takoj so na čelu prišli kolesarji ekipe UAE Emirates, ki imajo v svojih vrstah vodilnega Tadeja Pogačarja.

58 km do cilja - Padec v glavnini. Na tleh sta se znašla Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) - tretji v skupnem seštevku - in Maximilian Schachmann (BORA - hansgrohe). Nemec se je držal za komolec, pri Britancu pa ni bilo videti, da bi se poškodoval. Imel pa je težave s kolesom in zdaj z moštvenimi kolegi lovi priključek z glavnino.

🚴🇮🇹 | Altijd blijven opletten.. Geraint Thomas komt ten val in deze tot nu toe bijna slaapverwekkende etappe. Het lijkt gelukkig mee te vallen 🤞​🤞​ #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Jq9yqXcz8I — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 12, 2024

59 km do cilja - Vse bližje je nepredvidljiv zaključek 214 km dolge trase. Glavnina nadzoruje ubežnika, ki imata 1:45 prednosti.

82 km do cilja - Nič pretresljivega na trasi. Ubežnika sta še naprej v ospredju, glavnina zaostaja 1:56. Povsem drugače lahko pričakujemo v zaključku.

100 km do cilja - Več kot polovico trase so kolesarji že prevozili. Zdaj jih čaka približno 80 kilometrov vožnje do zaključnega napetega dela, ki se bo začel z edinim gorskim ciljem v etapi - Monte di Procida predstavlja gorski cilj IV. kategorije. Sledilo bo več krajših, a strmih vzponov. Prednost ubežnikov trenutno znaša 1:45.

106 km do cilja - Glavnina je znižala zaostanek na 1:55. Povprečna hitrost znaša 44,9 km/h.

122 km do cilja - Prednost ubežnikov je narasla na 2:56.

🇮🇹 #GirodItalia



The bunch is not giving much margin to our guys who are in the lead.



With 100km to go, the gap is now down to 2'. pic.twitter.com/9HgNl18N5U — Team Polti Kometa (@TeamPoltiKometa) May 12, 2024

136 km do cilja - Ubežnika bežita 77 kilometrov. Najvišjo prednost sta imela 3:44, trenutno pa znaša 2:43. V glavnini se je nekoliko umirilo.

145 km do cilja - Prednost kopni. Zdaj je še 2:35, v pelotonu pa je še naprej pestro.

149 km do cilja - V glavnini je postalo razburljivo. Kolesarji želijo skočiti v beg. Ubežnika imata 2:50 prednosti.

150 km do cilja - Davide Ballerini (Astana Qazaqstan Team) je skočil iz glavnine, vendar so mu vsi sledili. Prednost ubežnikov je nemudoma padla na 3:10.

151 km do cilja - Prednost je narasla na 3:43. Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) je mnenja, da gre peloton prepočasi. Poizkusil je spodbuditi preostale ekipe, da bi kolesarili hitreje, vendar so kolesarji mnenja, da je tempo dovolj hiter.

158 km do cilja - Prednost ubežnikov je narasla na 3:03. Povprečna hitrost po dobri uri kolesarjenja je 48,2 km/h.

167 km do cilja - Na čelu glavnine je ekipa Alpecin - Deceuninck, ki imajo v svojih vrstah šprinterja Kadena Grovesa. Med favoriti v vrstah šprinterjev so še Jonathan Milan (Lidl-Trek), zmagovalec četrte etape, Tim Merlier (Soudal–Quick-Step), zmagovalec tretje, Fabio Jakobsen (DSM-Firmenich PostNL), če ne bo zanj pretežak zaključek pred prihodom v Neapelj, Fernando Gaviria (Movistar), Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), in Caleb Ewan (Jayco-Alula). Bi lahko na svoj račun prišel tudi njegov moštveni kolega Luka Mezgec, ki se kot šprinter zna peljati v klanec - v zaključku namreč na manjka krajših, a strmih klancev.

"Zaključek je drugačen od lanskega. V zadnji uri pričakujem velik boj in nekaj se bo zgodilo. Upam, da bomo prišli do ciljnega šprinta," je pred etapo dejal Groves.

176 km do cilja - Ekipe, ki jih zanima današnji dnevni uspeh - zlasti šprinterske -, narekujejo tempo v glavnini. Ubežnika sta na varni razdalji in imata 2:17 naskoka.

196 km do cilja - Ubežnika imata 1:30 prednosti. Manueleja Tarozzija (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) ni več med kolesarji v glavnini in je končal dirko.

200 km do cilja - V begu sta Italijana Mirco Maestri (Team Polti Kometa) in Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa). Njuna prednost znaša 1:15.

12.20 - "Moj nos je nekoliko zamašen, zaradi alergije ali nečesa, a me ne moti toliko. Mislim, da bo ok," je povedal Tadej Pogačar, Jan Tratnik pa je podal stanje na svojem zdravstvenem kartonu: "Po makadamski etapi sem zbolel. Ni bilo resno, vendar sem imel težave z grlom in nosom. Nadležno je bilo. Zdaj sem na 99% zdravja, zato bi se rad v miru do konca pozdravil. Naslednja dva tedna bosta zares težka. Upam, da bo danes miren dan."

12.15 – Deveta etapa Dirke po Italiji se je začela. V rožnati majici vodilnega vodi Tadej Pogačar, ki ima v skupnem seštevku pred Danielom Martinezom 2:40 prednosti, tretji Geraint Thomas pa zaostaja 2:58

12.00 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Danes čaka rožnatega Tadeja Pogačarja in preostale kolesarje druga najdaljša etapa na Giru. Dolga bo 214 kilometrov, končala pa se bo v Neaplju. Prav na zaključek opozarja slovenski kolesarski šampion.

Aleksej Lucenko (Astana) ni štartal 9. etape. Po besedah njegove ekipe, naj bi bil v zadnjih dneh bolan.

Skupni vrstni red pred deveto etapo:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 28:14:42

2. Daniel Martinez (Kol/BORA - hansgrohe) + 2:40

3. Geraint Thomas (VB/Ineos Grenadiers) 2:58

4. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2r) 3:39

5. Cian Uijtdebroeks (Bel/Visma Lease a bike) 4:02

6. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorous) 4:23

7. Lorento Fortunato (Ita/Astana) 5:15

8. Einer Rubio (Kol/Movistar) 5:28

9. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadiers) 5:30

10. Jan Hirt (Češ/Soudal Quick-Step) 5:53

...

51. Jan Tratnik (Slo/Visma Lease a bike) 41:02

83. Domen Novak (Slo/UAE Emirates) 1:07:02

118. Luka Mezgec (Slo/Jayco Alula) 1:28:51