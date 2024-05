Bo Remco Evenepoel optimalno pripravljen za Tour? To pravi njegov šef ...

"Remco Evenepoel bo pripravljen na Tour, o tem nikoli nismo zares dvomili," je v svoji tedenski kolumni za Het Nieuwsblad potrdil Patrick Lefevere, šef ekipe Soudal Quick-Step, in spomnil na dogajanje v začetku aprila, ki je za trenutek pod vprašaj postavilo nastop kar treh od glavnih favoritov za zmago na letošnjem Touru.

"Naj spomnim, pri padcu na Dirki po Baskiji si je (Evenepoel, op. p.) zlomil ključnico in lopatico, kar trenutno povzroča togost v položaju za kronometer, a je le vprašanje dni, kdaj se bo to izboljšalo. Na Kriteriju po Dofineji bo 5. junija na sporedu 33 kilometrov dolga posamična vožnja na čas in nobenega razloga ni, da bi dvomili v to, da Remco tam ne bi dosegel svoje najboljše ravni," je prepričan Lefevere.

Belgijec je trenutno na višinskih pripravah v Sierra Nevadi, kjer ga spremljajo moštveni kolegi Yves Lampaert, Casper Pedersen, Gianni Moscon, Ilan Van Wilder in Mikel Landa. Lefevere je zapisal, da imajo kolesarji, ki so trenutno z Remcom, dobre možnosti, da jih uvrstijo v ekipo za Tour, pri čemer ne smemo pozabiti na Louisa Vervaekeja, ki ga sicer ni v Španiji, ima pa za to dober razlog, pred dnevi je namreč postal oče.

"Običajno bi bil tudi Mattia Cattaneo stalnica naše ekipe na Touru, a se že nekaj mesecev bori z zdravstvenimi težavami. Najprej zaradi okužbe s covid-19, zdaj še zaradi težav s ščitnico. Škoda, ampak na žalost ga tudi na Touru ne bo," je potrdil Lefevere in poudaril, da je kljub temu, da imajo zgoraj omenjeni kolesarji dobre možnosti, da bodo 29. junija stali na štartu Toura v Firencah, Evenepoel edini, ki ima mesto v ekipi za dirko vseh dirk že zagotovljeno.

"Razen Evenepoela trenutno nihče ni prepričan o izbiri. Postopek je že nekaj let enak. Naprej pripravimo seznam 12 kolesarjev, ki morajo verjeti, da bodo dobili priložnost, na koncu pa izberemo osmerico. Običajno je izbira osmega kolesarja najtežja in tudi tokrat ne bo nič drugače," je zapisal prvi mož ekipe Soudal Quick-Step.

Primož Roglič bo pred Dirko po Franciji nastopil še na Kriteriju po Dofineji. Tam se bo znova srečal z Remcom Evenepoelom. Foto: Guliverimage

Medtem se tudi Primož Roglič pospešeno pripravlja na nadaljevanje sezone, v kateri je vse podredil nastopu na Touru. Rolf Aldag, glavni športni direktor Rogličeve nove ekipe BORA – hansgrohe, je pred dnevi potrdil, da bo Roglič v kratkem opravil ogled pirenejskih etap letošnjega Toura, nato ga čakajo višinske priprave na Tenerifu, pred Tourom pa bo nastopil še na Kriteriju po Dofineji (2.–9. junij).

Na kolesu že lahko trenira tudi dvakratni zmagovalec Toura Jonas Vingegaard, ki jo je na Baskiji skupil najresneje, so pa informacije o njegovem okrevanju bolj skope.

Preberite še: