Tadej Pogačar vesel, da je bilo konec

V prvem tednu Gira je bila ena najbolj pričakovanih etap šesta, ki je potekala po makadamskih cestah Toskane. Prinesla je veliko dramo, slovenski šampion Tadej Pogačar pa je prestal vse pasti in zadržal rožnato majico vodilnega, čeprav je bila med etapo virtualno že na plečih ubežnika Luka Plappa. "Zame je bilo super, da so ubežniki ostali spredaj. Vozili smo svoj tempo. Veseli smo bili, da je bil beg, četudi bi Plapp na koncu osvojil rožnato majico. A so kolesarji Ineosa hitro vozili na makadamskem odseku in zaostanek se je posledično zmanjšal. Tudi pri zadnjem klancu je šlo hitro. Vesel sem, da je bilo konec. Zame je bilo vse dobro," je po koncu dneva povedal član UAE Emirates, medtem ko je osrednji junak postal Španec Pelayo Sanchez (Movistar), Luka Mezgec pa osvojil šesto mesto.

V šesti etapi smo doživeli razburljivo dogajanje, ki ga kolesarstvo vselej lahko ponudi. Številni so že od začetka želeli priti v beg, vendar so bili ob izjemno visoki hitrosti hitro v kali zatrti. Približno 80 kilometrov pred ciljem se je sedmerica odcepila od glavnine in hitela proti prvemu od treh makadamskih odsekov, ki jih vidimo na italijanski klasiki Strade Bianche, na kateri je že dvakrat zmago slavil Tadej Pogačar.

Pogačar je bil pripravljen oddati rožnato majico

Približno 11 kilometrov vožnje na tovrstni podlagi je prineslo razburljivo dogajanje. Ubežniki so se razredčili že na prvem, pri drugem pa je trojica Luke Plapp (Jayco-Alula), Pelayo Sanchez (Movistar) in Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) ostala sama. Okoli 20 kilometrov trase so imeli celo takšen naskok, da je bil Plapp virtualno v rožnati majici, saj je pred etapo za Pogijem zaostajal za 2:33. A to našega šampiona ni motilo: "Zame je bilo super, da so ostali spredaj. Vozili smo svoj tempo. Veseli smo bili, da je bil beg, četudi bi Plapp na koncu osvojil rožnato majico. A so kolesarji Ineosa hitro vozili na makadamskem odseku in zaostanek se je posledično zmanjšal."

Na koncu je v ciljnem šprintu veliki junak dneva postal Španec Sanchez, ki je bil najhitrejši izmed trojice. Zanj je to prva zmaga na Grand Tourih, zato je bil razumljivo čustven po velikem uspehu. "Ne, če sem pošten," je na vprašanje, ali je pričakoval, da bo danes takšen dan, dejal španski kolesar. "Nor dan zame. Že od začetka Gira sem varčeval z energijo. Danes sem bil lahko v begu. Nikdar si nisem predstavljal, da bi zmagal etapo. Nimam besed. Vedel sem, da bo težak dan. Da bo šlo na polno. Skušal sem varčevati z energijo in čakal na svoj trenutek. V pravem trenutku sem bil na pravem mestu. Na koncu sem bil z dvojico in sodeloval. Skušal sem se se ju že prej otresti, vendar ni šlo. Zato pa sem bil hitrejši v zaključnem šprintu."

Mezgec šesti, Pogačar varno

V glavnini je nato odlično šprintal Luka Mezgec (Jayco AlUla) in osvojil šesto mesto v etapi, medtem ko je Pogačar v družbi najboljših v skupnem seštevku varno pripeljal rožnato majico do cilja. Po šestem dnevu še vedno vodi z enako prednostjo pred vsemi svojimi tekmeci. Najbližje mu je s 47 sekundami zaostanka Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

"Tudi pri zadnjem klancu je šlo hitro. Vesel sem, da je bilo konec. Zame je bilo vse dobro. Vesel sem, da je bilo konec. Prav tako sem bil vesel, da sem vozil po makadamu, ampak imam raje dirko Strade Bianche," je v prenosu na Eurosportu razlagal Pogačar.

Pogačar ima za petkov kronometer le eno željo

Nato je pogled uperil proti petkovemu dnevu, ko bo na sporedu prvi od dveh posamičnih kronometrov. Dolg bo 40 kilometrov. V večini bo ravninski, zadnjih šest kilometrov bo vožnja navkreber: "Lepo je bilo videti vse ljudi. Vesel sem, da je konec. Ena etapa je odkljukana. Jutri je kronometer. Upam, da bom imel tudi jutri takšne noge kot danes. Bomo videli, kako bo. Zanimiva trasa je. Upajmo na najboljše."

Na vprašanje, ali bi rad jutri zmagal ali le prehitel svoje največje tekmece, je pristavil: "Rad bi se dobro počutil na kolesu. Da bom lahko pritiskal kot na cestnem kolesu. Bomo videli, kaj bo rezultat prinesel."

Petkova preizkušnja bo uvod v precej zahtevnejšo osmo etapo, ki se bo končala s 14,6 kilometra dolgim vzponom na smučišče Prati di Tivo, ki bo imel povprečni sedemodstotni naklon.