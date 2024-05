Grožnje z diskvalifikacijo za prazen nič

V prvem tednu Dirke po Italiji je bil Tadej Pogačar priča eni najbolj zmedenih situacij. Organizator mu je v tretji etapi podaril vijolične hlače, a je bila Mednarodna kolesarska zveza UCI hitra pri prepovedi njihove uporabe, zagrozila je celo z diskvalifikacijo, če bi to bilo kršeno. Samo tri dni pozneje so odgovorni odločitev spremenili.

Ni znano, zakaj je prišlo do tako hitrega ukrepanja znotraj vodstvenega organa po tretji etapi Gira, v kateri je Pogačar nosil rožnato majico in hlače vijolične barve. S to barvno kombinacijo se je organizator želel posvetiti umrlim članom nogometnega kluba Torino v letalski nesreči pred 75 leti, a je poteza zmotila Mednarodno kolesarsko zvezo (UCI). V sredo zvečer je GNC poročal, da sta se UCI in dobavitelj opreme Castelli pogovorila, razumljeno pa je, da je tovrstna oprema dovoljena.

Pogačar je nato v četrti etapi kolesaril v črnih hlačkah, v peti in šesti pa v rožnatih, kakršna je majica vodilnega.

Pri francoskem časniku L'Equipe so zapisali, da predsednik žirije ni nikoli grozil z diskvalifikacijo, kot je bilo rečeno s strani UCI: "Dres ni težava. Nobeno pravilo ni bilo kršeno. Nikoli sploh ni bilo razprave o diskvalifikaciji Pogačarja. Predsednik žirije ni nikoli grozil Pogačarju. To se ni zgodilo."

V nadaljevanju Gira se po pisanju tujih medijev ne bo nič spremenilo, saj bo še naprej odločitev glede barve hlač v rokah ekipe UAE Emirates in organizatorja.