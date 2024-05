"Gre za fanta, ki je zelo zadovoljen s tem, kar mu ponujamo. Delamo na vseh podrobnostih, to mu je zelo všeč in to je tisto, kar je iskal. Je zelo prijeten, a še zelo mlad. Veliko mu pomagamo, veliko se mora še naučiti," je Richard Plugge, prvi mož ekipe Visma | Lease a Bike, povedal v pogovoru za HLN.

Cian Uijtdebroeks se je izkazal že na svoji prvi tritedenski dirki, lani na Vuelti, kjer je kot član ekipe BORA - hansgrohe osvojil 8. mesto, zato je logično, da od njega veliko pričakujejo tudi na letošnjem Giru. "Grand Tour je zelo posebna stvar. Nanjo se moraš navaditi postopoma. In v to vložiti ogromno dela," je dejal Plugge. "Da se navadiš na to, kako je dirkati na dirki, ki traja tri tedne. Da se naučiš tega, kako je dirkati tri tedne zapored, potrebuješ kar nekaj let. Lani je na Vuelti končal na osmem mestu, poglejmo, ali se temu dosežku lahko na Giru približa. Uvrstitev med najboljših deset bi bila fantastična, vse, kar bo bolje od osmega mesta, bo samo češnja na torti," je podaril Plugge.

Lahko Cian Uijtdebroeks stopi v čevlje Primoža Rogliča? Foto: Guliverimage

Na vprašanje, ali lahko Can Uijtdebroeks nekoč postane novi Roglič, je Plugge priznal, da si tega vsekakor želijo, a pot bo še dolga. "Ima vse, kar je potrebno, da postane vrhunski kolesar, še vedno pa močno zaostaja za Primoževim razvojem. Pomembno je, da mu damo dovolj časa, da lahko pride do take ravni," se zaveda Plugge.

Preberite še: