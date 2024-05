Presenečenje na Giru! Francoz sprinterjem pokvaril zabavo. #video

28-letni Francoz Benjamin Thomas (Cofidis), ki je bil zadnjih 70 kilometrov del ubežne četverice, je veliki zmagovalec 5. etape Dirke po Italiji, ki je kolesarje vodila iz Genove do zgodovinskega toskanskega mesta Lucca, domačega kraja velikega Maria Cipollinija, zmagovalca 42 etap na Giru. To je prva zmaga za Cofidis v letošnji sezoni, zato je bilo veselje v cilju neizmerno. Tadej Pogačar je varno pripeljal v cilj in ostaja v roza majici. Razmerja v vrhu skupnega seštevka ostajajo nespremenjena.

Foto: Reuters

Cilj! Francoski kolesar Benjamin Thomas (Cofidis) je veliki zmagovalec 5. etape Dirke po Italiji. To je prva zmaga za Cofidis v letošnji sezoni, zato je bilo veselje v cilju neizmerno. Drugo mesto je po ciljnem sprintu zasedel Danec Michael Valgren (EF Education - EasyPost), ki se vrača po poškodbi, tretji je bil Italijan Andrea Pietrobon (Polti Kometa), četrti pa še zadnji kolesar iz te ubežne skupine, Francoz Enzo Paleni (Groupama - FDJ). Glavnina je na koncu zaostala za 11 sekund, največ moči v sprintu te pa je imel torkov zmagovalec, Italijan Jonathan Milan (Lidl - Trek). Tadej Pogačar (UAE Emirates) tudi danes ni imel nobenih težav in ostaja v vodstvu skupne razvrstitve dirke. V prvi deseterici ni sprememb.

Belle victoire pour Benjamin Thomas et Cofidis, Enzo Paleni merci pour les travaux la nation s'en souviendra 🫡pic.twitter.com/yEYF1i2o2s — Cycling Legend (@CyclingLegend_) May 8, 2024

💨 A breathtaking affair in Lucca, where the breakaway managed to hold off the peloton, and a sprint where everything was left on the table



⏪ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#GirodItalia | #Continental #ContinentalItalia #SafetySponsorOfTheRoad pic.twitter.com/wcdiHfNn23 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 8, 2024

Pet km do cilja: Četverica v ubežni skupini se ne predaja! Še vedno imajo 40 sekund prednosti pred glavnino, ki jo počasi začenja grabiti panika. Vajeti narekovanja tempa prevzemajo kolesarji Ineos Grenadiers.

13 km do cilja: Menjava na čelu glavnine, v akcijo so krenili tudi kolesarji ekipe Soudal in Jayco Alula, kjer bo Luka Mezgec skušal pomagati Calebu Ewanu, ki včeraj ni bil najbolj zadovoljen z delom svoje ekipe.

19 km do cilja: Danec Michael Valgren iz ekipe EF Education - EasyPost je prvi prečkal gorski cilj 4. kategorije na Montemagnu, zdaj je do cilja v zgodovinskem mestu Lucca le še kakšnih 20 kilometrov. Zaključek etape je povsem ravninski in tudi ne preveč tehničen. 2,5 kilometra od cilja je še zadnji nevarnejši oster ovinek, preostanek poti do cilja pa idealen za nov sprinterski spektakel. A le v primeru, da ubežniki ne bi zdržali do konca. Za zdaj jim dobro kaže, glavnina, kjer se najbolj trudijo kolesarji ekipe Lidl-Trek, ki tudi danes računajo na Jonathana Milana, zmagovalca včerajšnje etape, še vedno zaostaja skoraj minuto.

23 km do cilja: Ubežni četverec je že zagrizel v zadnji vzpon etape Montemagno. Gre za trikilometrski klanec četrte kategorije s 4,3-odstotnim povprečnim naklonom.

28 km do cilja: Ubežniki so že na zadnjem letečem cilju 5. etape. Sprint v kraju Camaiore je osvojil Benjamin Thomas iz ekipe Cofidis in s tem osvojil tri odbitne sekunde. Nov padec v glavnini! Na tleh je sedem kolesarjem, med njimi tudi madžarski državni prvak Attila Valter (Visma), Michael Woods (Israel), Tobias Foss (Ineos) in Henok Mulubrhan (Astana).

💥 Nasty crash in the peloton, with @RileyPickrell and @alan_riou22 being caught in the incident #GirodItalia — Giro d'Italia (@giroditalia) May 8, 2024

30 km do cilja: Kolesarji v ubežni skupini - Benjamin Thomas (Cofidis), Michael Valgren (EF Education - EasyPost), Andrea Pietrobon (Polti Kometa) in Enzo Paleni (Groupama - FDJ) se ne predajajo. Še vedno imajo skoraj minuto prednosti pred glavnino.

40 km do cilja: Kolesarji se približujejo drugemu oz. zadnjemu vzponu današnje etape, Montemagnu (3 km, 4.3-odstotni povprečni naklon), ki leži manj kot 18 kilometrov pred ciljem. Glavnina je pospešila, vsi si želijo pred vzponom biti v čim boljšem položaju, posledično prednost ubežne skupine kopni.

Še 50 km do cilja! Ubežna četverica - Benjamin Thomas (Cofidis), Michael Valgren (EF Education - EasyPost), Andrea Pietrobon (Polti Kometa) in Enzo Paleni (Groupama - FDJ) ima še vedno dobro minuto prednosti pred glavnino.

58 km do cilja: Kolesarji so že na drugem letečem cilju etape. Intergiro sprint v mestu Luna je dobil Andrea Pietrobon (Polti Kometa), in osvojil 12 točk in tri odbitne sekunde, iz glavnine pa so skočili kolesarji Alpecina in presenetili Jonathana Milana (Lidl-Trek). Kaden Groves (Alpecin) je pobral štiri točke.

TOP 5 v razvrstitvi najboljšega po točkah:

Jonathan Milan (Lidl-Trek): 120 točk

Tim Merlier (Soudal-QuickStep): 81

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck): 79

Olav Kooij (Visma-Lease a Bike): 54

Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizané): 42

66 km do cilja: Sprinterske ekipe (Alpecin, Lidl-Trek in Soudal Quick-Step) so se postavile na čelo glavnine in narekujejo tempo. Četverica ubežnikov - Benjamin Thomas (Cofidis), Michael Valgren (EF Education - EasyPost), Andrea Pietrobon (Polti Kometa) in Enzo Paleni (Groupama - FDJ), - ima še vedno minuto in pol prednosti pred glavnino.

Foto: zajem zaslona

77 km do cilja: Kmalu po letečem cilju so v beg krenili štirje kolesarji - Benjamin Thomas (Cofidis), Michael Valgren (EF Education - EasyPost), Andrea Pietrobon (Polti Kometa) in Enzo Paleni (Groupama - FDJ), ki so si pred glavnino hitro ustvarili dobro minuto in pol prednosti.

79 km do cilja: Kolesarji so že na prvem letečem cilju etape. Prvi je črto v Ceparani prečkal Avstralec Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck) in osvojil 12 točk, le nekaj metrov za njim pa je nerodno padel evropski prvak Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike). Dres ima raztrgan, očitno pa ni poškodovan, saj se je vrnil na kolo in nadaljuje z dirko. Groves je v posebnem seštevku najboljšega po točkah s 75 točkami na 3. mestu. S 119 točkami močno vodi zmagovalec 4. etape Jonathan Milan (Lidl-Trek), ki bi danes lahko osvojil jubilejno 10. zmago v profesionalni karieri.

88 km do cilja: Tudi Fabiu Jakobsenu (dsm-firmenich PostNL) se je s pomočjo moštvenih kolegov uspelo vrniti v glavnino.

#GirodItalia🇮🇹



With the peloton slowing down and a committed 3-up TTT effort between @FabioJakobsen, @GLeemreize and @JuliusJelmer, the guys are back in the bunch at 88km to go.👍🏻🏁 pic.twitter.com/jIlhvb6oRN — Team dsm-firmenich PostNL (@dsmfirmpostnl) May 8, 2024

90 km do cilja: Kolesarji se približujejo prvemu od treh letečih ciljev ...

110 km do cilja: Kolesarji so že na spustu s prelaza Passo del Bracco. Glavnina je s pomočjo kolesarjev Alpecina močno navila tempo in ujela ubežnike. Spet smo na začetku ... Tudi sprinterji Fernando Gaviria (Movistar), Caleb Ewan (Jayco AlUla) in Tim Merlier (Soudal Quick-Step) so ujeli priključek. Iz ekipe (Intermarché - Wanty) so sporočili, da njihov kolesar Adrien Petit zapušča Giro. Škoda, že včeraj so ostali brez hitronogega Eritrejca Biniama Girmaya. To je že sedmi odstop z dirke v petih dneh.

Adrien Petit is not feeling well and cannot continue the #Giroditalia. Get well soon Adri 😟



📸 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/UV0OVgkNwa — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) May 8, 2024

166 km do cilja: Ubežniki so že na vrhu prelaza Passo del Bracco, kjer so se udarili na gorskem cilju. Bitko je dobil izkušeni Simon Geschke in pobral devet točk.

120 km do cilja: Kolesarje še štiri kilometre loči do vrha prelaza Passo del Bracco (15 km, 4-odstotni povprečni naklon). Ubežna četverica imamo samo še 27 sekund prednosti pred glavnino, kjer tempo narekujejo kolesarji Alpecina. Sprinterji na repu glavnine se borijo z 'višinci', tudi Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Fabio Jakobsen in Tim Merlier, zmagovalec 3. etape, so v težavah.

Tim Merlier and Fernando Gaviria are dropped from the peloton, Alpecin's pace is making serious victims. They will normally come back on the descent but that's not a good sign for them. #GirodItalia pic.twitter.com/P5wku6GQFW — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 8, 2024

130 km do cilja: Ubežna skupina, v kateri so še vedno štirje kolesarji - Lewis Askey (Groupama-FDJ), Mattia Bais (Polti Kometa), izkušeni Simon Geschke (Cofidis) in Manuele Tarozzi (Bardiani), - se je začela vzpenjati na Passo del Bracco, prvi vzpon današnje etape. Gre za dobrih 15 kilometrov dolg vzpon z več kot štiriodstotnim povprečnim naklonom. Po spustu s tega bo zanimivo na treh letečih ciljih, po zadnjem v Camaioreju sledi še drugi kategoriziran vzpon dneva. Montemagno je trikilometrski klanec četrte kategorije s 4,3-odstotnim povprečnim naklonom. Prednost pred glavnino počasi kopni in znaša zgolj še minuto. Sprinter Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich PostNL) se komaj drži repa glavnine, očitno ga čaka še en težek dan. Tudi Tim Merlier (Soudal - Quick Step), zmagovalec 3. etape, je v težavah.

🏔️ The riders have started the Passo del Bracco at a high pace.



It proves to be too difficult for @FabioJakobsen, who, just like yesterday, finds himself dropped#GirodItalia pic.twitter.com/P4PULduYqI — Giro d'Italia (@giroditalia) May 8, 2024

165 km do cilja - Kmalu po zamahu s startno zastavico so se začeli poskusi pobega. V ospredju se je ustalila četverica (Lewis Askey (Groupama-FDJ), Mattia Bais (Polti Kometa), izkušeni Simon Geschke (Cofidis) in Manuele Tarozzi (Bardiani), s katero je očitno zadovoljna tudi glavnina. Za zdaj imajo skoraj dve minuti prednosti pred glavnino, kjer so vajeti prevzeli kolesarji ekipe Lidl-Trek in Soudal-QuickStep. Prvi danes spet vse stavijo na Jonathana Milana, zmagovalca 4. etape, ki danes vozi v vijolični majici najboljšega po točkah, drugi pa na Tima Merlierja, junaka 3. etape.

🔥 A start slightly delayed, but the peloton has been released in the streets of Genova! #GirodItalia pic.twitter.com/lp55tNtq3U — Giro d'Italia (@giroditalia) May 8, 2024

Med nosilci majic je danes nekaj sprememb. Ciklamno majico najboljšega sprinterja danes nosi zmagovalec včerajšnje etape Jonathan Milan (Lidl-Trek), modro najboljšega na gorskih ciljih pa je Tadej Pogačar danes posodil Francozu Lilianu Calmejanu. Pogačar ostaja v roza majici (in danes tudi roza hlačkah), Cian Uijtebroeks (Visma | Lease a Bike) pa bo znova vozil v beli majici najboljšega mladega kolesarja.

13.10 - Dobrodošli, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je še ena etapa, ki je vsaj na papirju rezervirana za sprinterje, a kot že vemo, se na Giru lahko zgodi marsikaj. Vodilni Tadej Pogačar (UAE Emirates) se je danes odločil za popolnoma rožnato kombinacijo. Včeraj je bilo kar nekaj govora o tem, da mu je Mednarodna kolesarska zveza zagrozila z diskvalifikacijo zaradi barvne kombinacije dresa v ponedeljkovi etapi, ki mu jo je sicer zagotovil organizator. Več o tem si lahko preberete v prispevku Pogačarju zagrozili z diskvalifikacijo.

ANKETA Katera kombinacija Tadeja Pogačarja vam je ljubša? Roza majica, ciklamne hlačke + 18,02 % 20 glasov

Roza majica, črne hlačke + 57,66 % 64 glasov

Roza majica in hlačke + 24,32 % 27 glasov Oddanih 111 glasov

