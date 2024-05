Ben O'Connor 🇦🇺 "went red zone" trying to keep pace with @TamauPogi. 😳



In the end, Pogacar won the stage and his Aussie rival paid a significant price! 😨#GirodItalia | #couchpeloton | #Giro pic.twitter.com/O61IiJ0cHp — SBS Sport (@SBSSportau) May 6, 2024

"Ko si preblizu sonca, se opečeš," je Avstralec Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale team) v pogovoru za GCN ponovil besede Danca Mattiasa Skjelmoseja (Lidl - Trek), ki je s temi besedami po dirki Liege–Bastogne–Liege opisal, kaj se zgodi, če skušaš slediti ostremu tempu najboljšega kolesarja sveta. "Bil sem pogumen. Želel sem poskusiti in slediti Pogiju, vendar se je izkazalo, da sem verjetno najbolj neumen kolesar na dirki," je po drugi etapi Gira skrušeno priznaval O'Connor.

"Predolgo sem vztrajal in mu sledil, potem sem enostavno eksplodiral. Škoda, res sem čutil, da sem drugi najmočnejši kolesar v etapi, ampak kot kaže najmanj inteligenten. Počutil sem se odlično, zato sem si mislil, zakaj ne bi poskusil, tukaj si zato, da dirkaš," je pojasnil ozadje svoje odločitve.

Good night to everyone and especially to Ben O'Connor! ♥️ #Giropic.twitter.com/OJrYb1xRdH — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 5, 2024

Dodal je še, da na dirkah na vzponu nikoli ne gleda na števec, a hkrati priznal, da bi ga v nedeljo morda prav to rešilo. "Na dirki med vzponom nikoli ne gledam na števec. Če sem sam, to morda še storim, kadar napadaš, se na to ne oziraš, enostavno dirkaš po občutku. Čeprav bi mi tokrat morda pomagalo, da bi pogledal, kakšne so številke, in dojel, kaj pravzaprav počnem. Nisem se zavedal, kako globoko sem v rdečih številkah, dokler ni bilo že prepozno. Pogačar se je ozrl naokoli, in ko je videl, da sem še vedno na njegovem kolesu, je še enkrat pospešil. To je bil moj limit. Mislil sem, da lahko zdržim tempo, toda preveč sem tvegal in naredil veliko napako," je priznal O'Connor. Avstralec je v cilj pripeljal kot 13., z minuto zaostanka, in je zdaj v skupnem seštevku 10., z 1.24 minute zaostanka za Pogačarjem.

Geraint Thomas je po drugi etapi napredoval na drugo mesto v skupnem seštevku Gira. Foto: Guliverimage

Precej inteligentnejše se je zaključnega vzpona na Oropo lotil izkušeni Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). Napad Pogačarja ga ni presenetil. "Nič novega, to smo pričakovali," se je ozrl na Pogačarjev siloviti napad. "Upal sem, da mu bom lahko sledil, a sem se hkrati zavedal, da če bom nadaljeval v takem tempu, bom povsem pregorel. Bilo mi je hudo, ker sem se vozil za O'Connorjem in nisem menjal, ampak bil sem na meji in moral sem malo upočasniti," se je razgovoril na cilju.

Poteza, da raje naredi korak nazaj kot naprej, se mu je na koncu obrestovala, v cilj je pripeljal z drugimi favoriti, s 27 sekundami zaostanka (priboril si je še štiri odbitne sekunde v cilju in še prej dve na letečem cilju) ter je v skupnem seštevku napredoval na drugo mesto. S Kolumbijcem Danijem Martinezom iz ekipe BORA - hansgrohe, ki je bil včeraj drugi, si delita drugo mesto. Za Pogačarjem zaostajata 45 sekund. Danes bo na Giru prva sprinterska etapa.

