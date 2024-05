Tadej Pogačar je svoj prvi Giro odprl s tretjim mestom

"Izjemno naporno je bilo slediti najboljšemu kolesarju na svetu na zadnji klanec, vse me boli," je v cilju razlagal junak prve etape 107. Gira Jhonathan Narvaez. V ciljnem sprintu je nato izkoristil zavetrje Tadeja Pogačarja in odsprintal do zmage. "Sprint je mogoče začel malce prehitro, 200 m pred ciljem. Sam sem le čakal na pravi trenutek. Ni veliko priložnosti, da oblečeš majico vodilnega na tritedenskih dirkah, saj so trase med sabo precej raznolike. Zato sem moral tu izkoristiti priložnost," je bil zadovoljen Narvaez.

Pogačarja je za drobec ugnal še Nemec Maximilian Schachmann (BORA – hansgrohe), ki se je nato nasmejan do ušes pohvalil: "Nekaj posebnega je premagati številko ena."

Pogačar je danes s kolegi iz UAE Emirates nadzoroval dogajanje na dirki, s hudim tempom so na zaključnih klancih razgibanega dne lomili favorite, največji žrtvi te taktike sta bila Francoz Romain Bardet (DM – firmenich PostNL) in Nizozemec Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), ki sta nepričakovano izgubila ogromno časa, za nekaj sekund pa je danes Pogačar pobegnil tudi Valižanu Geraintu Thomasu (Ineos Grenadiers).

Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) je danes zasedel 27. mesto z zaostankom 27 sekund. Domen Novak, ki je opravil ogromno dela v ekipi emiratov, je etapo končal na 57. mestu (+ 3:56). Luka Mezgec (Jayco-AlUla) je bil z zaostankom več kot 14 minut na 144. mestu.

Narvaez vodi v skupnem seštevku s tremi sekundami prednosti pred Schachmannom in šestimi pred Pogačarjem. Jutri bo 27-letni Ekvadorec nosil rožnato majico, čaka pa ga nadvse težko delo, da jo tudi ubrani. V nedeljski drugi etapi kolesarje čaka 161 kilometrov dolga trasa z 2.300 višinskimi metri in ciljnim vzponom. Tam utegne Pogačar dodati še nekaj pritiska na konkurente.

Dirka po Italiji, potek 1. etape:

Cilj: Trojica je sprintala za etapno zmago, Jhonathan Narvaez (Ineos Grenadiers) je bil najmočnejši! Maximilian Schachmann (BORA - hansgrohe ) je zasedel drugo, Tadej Pogačar (UAE Emirates) pa tretje mesto.

1,5 km do cilja - Na spustu se je Schachmann pridružil Pogačarju in Narvaezu.

3 km do cilja - Pogačar je prehitel Contija, Slovenca se drži le še Jhonathan Narvaez (Ineos Grenadiers). Schachmann je nekaj metrov za njima.

3,3 km do cilja - Contijeva prednost se naglo topi, Pogačar je močno razredčil skupino favoritov.

3,9 km do cilja - Conti ima zdaj 22 sekund prednosti pred zasledovalci in 1;:20 pred glavnino, v tej je tempo dvignil Tadej Pogačar.

4 km do cilja - Rafal Majka je popustil, Tadej Pogačar je pred zadnjim vzponom na Sabn Vito ostal sam.

6 km do cilja - V vodstvo se je zdaj sam odpeljal Italijan Nicola Conci (Alpecin - Deceuninc), njegova prednost je majhna.

8 km do cilja - Majka in Pogačar sta se spet vrnila v ospredje glavnine, Thomasu pobeg ni uspel. Calmejana so zasledovalci ujeli in imajo zdaj 22 sekund prednosti pred glavnino.

10 km do cilja - Skupina okoli Schachmanna se je okrepila, z njim vozijo Conchi, Honore, Caruso, DeMarchi, Baudin in Pellizzari, imajo pa kakšnih 20 sekund prednosti pred glavnino in le še 11 zaostanka za Calmejanom. Glavnini se je oddaljil tudi Geraint Thomas. Pogačar za zdaj ne reagira.

15 km do cilja - Iz glavnine se je izstrelil Nemec Maximilian Schachmann (BORA - hansgrohe), pridružila sta se mu še dva kolesarja in zdaj vozijo nekaj deset metrov pred Pogačarjem in preostalimi favoriti, Calmejane še vztraja v vodstvu.

18 km do cilja - Calmejane na spustu ohranja majhno prednost pred zasledovalci, kolesarje pa čaka še en vzpon na nekategorizirano San Vito.

22 km do cilja - Lilian Calmejane (Intermarche - Wanty) je zdržal do vrha Maddalene in dobil še zadnji gorski cilj dneva, zdaj se začenja boj za etapno zmago.

23 km do cilja - Pogača, Majka in razredčena skupina favoritov je le še 18 sekund za Calmejanom, Arensman in Bardet sta se že zlomila in imata že več kot minuto zaostanka za Pogačarjem. Še nekaj favoritov se muči.

Gesta Mattea Trentina pove vse:

24 km do cilja - Pred glavnino ostaja le še Lilian Calmejane (Intermarche - Wanty), njegova prednost je 33 sekund. MNa čelu glavnine sta zdaj Rafal Majka in Tadej Pogačar. V glavnini se muči tudi Romain Bardet.

25 km do cilja - Ghebreigzabhier in Calmejane vozita 48 sekund pred glavnino, v tej sta popustila še Michael Woods in Thymen Arensman. Alaphilippe se drži Pogačarjevega kolesa.

27 km do cilja - Na vzponu na Colle della Maddalena (II. kategorija, 7 km, 7,4 %) prednost vodilne dvojice naglo kopni, zdaj znaša le še 1:18, glavnina je močno razpotegnjena,. na čelu pa so kolesarji Pogačarjevega UAE Emirates.

28 km do cilja - V glavnini je prišlo do prvega padca, zgodil se je boilj v ozadju, favoriti, s Pogačarjem na čelu, niso bili vpleteni. Na tleh so se znašli Pozzovivo, Fiorelli, Gesink in še nekateri, vsi nadaljujejo z dirko.

32 km do cilja - Glavnina je ujela še Fiorellija in Pietrobona, Ghebreigzabhier in Calmejane imata že 1:52 prednosti. Že na San Vitu je v glavnini popustil eden od potencialnih favoritov za današnjo zmago, Francoz Christoph Laporte (Visma | Lease a Bike), njegov rojak Julian Alaphilippe (Soudal - Quick Step) se danes dobro drži in vozi v ospredju glavnine.

35 km do cilja - Vodilna kolesarja se že prvič vzpenjata na San Vito (9,8 odstotka, maksimalno naklon celo 16 odstotkov), tik pred začetkom klanca je leteči cilj dobil Calmejane. Tam so se delile tudi bonifikacijske sekunde. Glavnina zmanjšuje zaostanek, zdaj vozi le še dve minuti za čelom dirke. Za Pogačarja tempo zdaj diktira Domen Novak.

Izidi sprinta "intergiro", Corso Moncalleri:

1. Calmejane 12 točk/6 bonifikacijskih sekund

2. Ghebreigzabhier 8/2

3. Fiorelli 6/1

4. Pietrobon 5

5. Milan 4

6. Van Poppel 3

7. Groves 2

37 km do cilja - Ghebreigzabhier in Calmejane vztrajata 1:30 pred Fiorellijem in Pietrobonom ter 2:40 pred glavnino.

Italijan Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike) je imel težave s kolesom:

50 km do cilja - Na čelu glavnine se je nabrala močna zasedba UAE Emirates, Pogačar se pripravlja na spopad s preostalimi favoriti na odločilnem klancu dneva Colle della Maddalena (sedemkilometrski vzpon druge kategorije s 7,4-odstotnim povprečnim naklonom ter številnimi deli, kjer naklonina presega devet odstotkov, najstrmejši del pa jih ima celo 12).

55 km do cilja - Vodilna skupina je razpadla, v vodstvu vztrajata Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl – Trek) in Lilian Calmejane (Intermarche - Wanty), z 21 sekundami zaostanka jima sledita Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizane) in Andrea Pietrobon (Polti – Kometa), Louis Barre (Arkea – B&B Hotels) in Nicolas Debeaumarche (Cofidis) popuščata. Glavnina je dobre tri minute za čelom dirke.

61 km do cilja - Gorski cilj na Supergi je prvi prečkal Eritrejec Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl – Trek), glavnina za čelom dirke zaostaja tri minute. Ghebreigzabhier zdaj z desetimi tičkami vodi tudi v seštevku najboljšega hribolazca na dirki.

Izidi gorskega cilja, Superga (III. kategorija):

1. Ghebreigzabhier 9 točk

2. Fiorelli 4

3. Calmejane 2

4. Pietrobon 1

66 km do cilja - Vodilna šesterica ima spet nekaj več kot dve minuti prednosti pred glavnino, na čelu te pa se je zbrala večina ekipe UAE Emirates, v ospredje se je prebil tudi Tadej Pogačar.

68 km do cilja - Kolesarji se že vzpenjajo na Supergo (osemkilometrski klanec tretje kategorije s 4,3-odstotnim povprečnim naklonom), to je znamenit vzpon s klasike Milano - Torino, pa pred natanko 75 leti tudi prizorišče tzragične letalske nesreče, v kateri je življenje izgubila celotna nogometna ekipa Torina, s tem pa tudi večina nogometašev takratne italijanske nogometne reprezentance.

82 km do cilja – Kolesarji so opravili tudi s prvim letečim ciljem na letošnjem Giru, tudi tega je dobil Filippo Fiorelli. Prednost ubežnikov je spet padla na minuto in pol.

Izidi letečega cilja, Motiondo Torinese:

1. Fiorelli 12 točk

2. Calmejane 8

3. Pietrobom 6

4. Ghebreigzabhier 5

5. Barre 4

6. Debeaumarche 3

91 km do cilja - Prvi gorski cilj 107. Gira je osvojil Italijan Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizane). Vodlina šesterica je na klancu povečala prednost pred glavnino na 2:30.

Izidi gorskega cilja, Barzano di San Pietro (IV. kategorija):

1. Fiorelli 3 točke

2. Barre 2

3. Ghebreigzabhier 1

93 km do cilja - Ubežniki so vzpon na Berzano di San Pietro (IV. kategorija, 3 km, 4,9 %) začeli 1:45 pred glavnino.

95 km do cilja - UAE Emirates so pred prvim vzponom dneva malce popustili in ubežni šesterici dovolili, da se spet oddalji na več kot minuto in pol razlike. Povsem jasno pa je, da danes beg ne bo trajal do cilja. Na čelu glavnine tempo že lep čas diktira Norvežan Vegard Stake Laengen.

104 km do cilja - Prednost ubežne šesterice znaša le minuto in 18 sekund, karavana pša se naglo približuje prvemu klancu na dirki, Berzano di San Pietro (četrta kategorija, trikilometrski klanec s 4,9-odstotnim povprečnim naklonom).

Kaj pravijo Pogačarjevi konkurenti?

"Veselim se dirke, videli bomo, kaj nam lahko uspe. Predvsem pa želim uživati. Ko prideš v moja leta, se zaveš, da večno ne boš dirkal," je pred startom za Eurosport povedal 37-letni Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadoerts), ki je lani na Giru dobro izzval Primoža Rogliča in dirko izgubil šele v predzadnji etapi, na epskem kronometru na Svete Višarje. Tudi letos velja za enega od morebitnih najresnejših izzivalcev Tadeja Pogačarja.

V zrelih letih je še eden od favoritov, Romain Bardet (DSM – firmenich PostNL). "Žal mi je, da na Giro nisem prišel bolj zgodaj v karieri, želim si nadomestiti zamujen čas, izkoristiti vsako priložnost," je povedal 33-letni Francoz.

Nekoliko mlajši je Avstralec Ben O,Connor (Decathlon AG2R La Mondiale). "Celo leto dirkam dobro, na vsaki dirki sem med top pet, upam, da bom v Rimu prišel na stopničke. Želim si dirkati trdo in biti dejavnih na tej dirki," je povedal 28-letnik.

Pozornosti so deležni tudi mlajši kolesarji. Italijani veliko upov polagajo v 22-letnega Antonia Tiberija (Bahrain – Victorious). "Sanjam o beli majici, zakaj pa ne tudi o stopničkah. Dal bom vse od sebe," obljublja. Belgijci pa svetlo prihodnost napovedujejo 21-letnemu Cianu Uijtdebroeksu. "Zame je v tem trenutku na grand tourih pomembno samo priti čim višje, dirkali bomo po najboljših močeh," se je napovedi spretno izognil mladi član moštva Visma | Lease a Bike.

118 km do cilja - Pogačarjevi ubežnike držijo okoli minute in pol razlike.

125 km do cilja - Bežijo Francozi Louis Barre (Arkea – B&B Hotels), Nicolas Debeaumarche (Cofidis), Lilian Calmejane (Intermarche - Wanty), Eritrejec Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl – Trek) ter Italijana Andre Pietrobon (Polti – Kometa) in Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizane). Šesterica ima 1:32 prednosti pred glavnino, na čelu te tempo kontrolirajo Pogačarjevi kolegi iz moštva UAE Emirates.

131 km do cilja - Da, imamo uspešen pobeg, glavnini je ušla šesterica kolesarjev.

133 km do cilja - Po nekaj bolj zadržanih poskusih napadov, si je manjšo prednost le privozila skpina petih kolesarjev, pridružiti se jim želi še en, glavnina se bo najverjetneje sprijaznila s stanjem.

138 km do cilja: Ob 14.03 so koesarji z nekaj zamude dočakali uradni start dirke. Proti Rimu se je podalo 176 kolesarjev. Želimo jim srečo! Danes jo vsekakor imajo z vremenom, prva etapa poteka v prelepem sončnem dnevu.

Start: Ob 13.50 so se kolesarji podali na kratko zaprto vožnjo izpred veličastne palače kralja Kara Emanuela II v Venerii Reale, ob 13.55 naj bi dosegli "kilometer nič" in dirka se bo začela zares.

Dobrodošli, ljubitelji kolesarstva. Pa smo ga dočakali! Prvi grand tour sezone. 107. Giro se bo začel ob 13.50 z zaprto vožnjo v Venarii Reale, kolesarje danes čaka 140 kilometrov dolga etapa, ki se bo končala v središču Torina.

Lani smo lahko uživali v odlični vožnji Primoža Rogliča, ki je kot prvi Slovenec osvojil rožnato pentljo, tudi letos pa imamo Slovenci na startu favorita, še izrazitejšega, Tadeja Pogačarja. "Počutim se dobro, prva etapa pa je lepa, kar zahtevna. Bomo videli, za zmago na takšnih etapah lahko je veliko kandidatov," je za televizijo Eurosport povedal pred startom.

Pogi je pripravljen:

Ob Pogačarju se bodo na letošnji dirki borili še trije Slovenci, v njegovi ekipi UAE Emirates še Domen Novak, v Visma | Lease a Bike Jan Tratnik in v Jayco AlUli Luka Mezgec. V moštvu Bahrain Victorious pa sta športna direktorja še Gorazd Štangelj in Borut Božič.

Tudi letos bomo vse etape na Sportalu spremljali v živo.