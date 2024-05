Tadej Pogačar bo letos prvič nastopil na italijanskem Giru in je glede na letošnje rezultate nesporno prvi favorit za skupno zmago. A prav zaradi dominantnosti in ene najskromnejših startnih list v zadnjih letih bi bil lahko sam sebi največji sovražnik, opozarjajo strokovnjaki. "Naj ne bo preveč pohlepen v smislu zbiranja etapnih zmag, ampak ravno prav zadržan oziroma konservativen, da bo ohranil dovolj svežine za Tour," so najpogostejši nasveti, ki bi jim Pogačar, ki ga le nekaj tednov po koncu Gira čaka še Tour, moral prisluhniti. Sicer pa je (za šalo ali ne, kdo ve) že napovedal, kje bo napadel.

Tadej Pogačar, kolesarska številka ena, bi z zmago na Giru in Touru v isti sezoni postal prvi po Marcu Pantaniju, ki mu je zmagoviti dvojček uspel leta 1998. Med zadnjo etapo Gira in prvo etapo Toura je zgolj 34 dni, zato bo ključno, da slovenski as na start Toura pride čim manj izčrpan in čim bolj svež, kar verjetno izključuje napadalno vožnjo in stalne napade, po katerih je Pogačar znan in tudi zato med navijači zelo priljubljen.

"Napadli bomo v 6. etapi," je (za šalo ali zares) v videu, ki ga je posnel moštveni kolega Rui Oliveira napovedal Pogačar. Gre za 177 km dolgo etapo od Viareggia do Rapolano Term s tremi makadamskimi odseki, dan pred prvim kronometrom.

Well there you have it. Put stage 6 on your calendars.



From Rui Oliveira’s live pic.twitter.com/9Nr75SMCP2 — Mona (@Mona_Bog86) May 2, 2024

Nekdanji sprinter, danes komentator kolesarskih dirk na Eurosportu Robbie McEwen Pogačarju svetuje, naj skuša Giro dobiti s čim bolj konservativno vožnjo. "Na Giru naj bo zadržan, do konca julija je še dolga pot (Tour se bo končal 21. julija, op. p.)," je v pogovoru za Eurosport opozoril Avstralec, zmagovalec 12 etap na Giru d'Italia. "Ne glede na to, ali je nekdo velik favorit in močnejši od vseh na Giru, je to dirka in trasa, ki ti lahko resnično škoduje, če imaš ambicije po zmagovitem dvojčku. Da, seveda, naj vozi na zmago na Giru, vendar naj bo varčen glede porabe energije," mu svetuje McEwen.

Iskanje prave mere

Tudi nekdanji vrhunski kolesar Chris Horner v svojem podkastu The Butterfly Effect Pogačarju polaga na srce, naj ne bo preveč pohlepen v smislu, naj se ne žene vsak dan znova za etapno zmago. "Še vedno mora imeti dovolj prednosti, da bo na koncu zmagal tudi v primeru, da se mu okvari kolo ali kaj podobnega." Horner poudarja, da mora Pogačar najti ravno pravo mejo med tem, da pridobi dovolj prednosti pred konkurenti in hkrati ohrani svežino za naslednjo tritedensko dirko, to je Tour de France, ki se začne že slabih pet tednov po koncu Gira.

Podobnega mnenja je tudi Renaat Schotte, kolesarski reporter belgijskega portala Sporza, ki Giro vedno spremlja na prizorišču. Tudi on verjame v Pogačarjevo zmago, a se hkrati zaveda, da bi bila njegova odločitev, da napade v vsaki etapi in skuša doseči etapno zmago, slaba popotnica za nadaljevanje sezone. "Govori se celo o tem, v šali ali ne, da bi Pogačar roza majico lahko nosil od začetka do konca Gira. No, zame bi bilo to precej nespametno. V tem primeru bi lahko ogrozil svoje možnosti na Touru, ki so se zaradi določenih okoliščin, beri: padca drugih favoritov – povečale. Pogačarju bi najraje rekel, naj ne napade že v uvodni etapi," je jasen Schotte, ki hkrati poudarja: "Pogačar si ne bo naredil usluge, če bo od prvega do zadnjega dne vozil v roza majici, je pa po drugi strani res, da se v sodobnem kolesarstvu darila le redko delijo in da vodilni majic zavestno ne podarjajo drugim favoritom."

Legendarni Sean Kelly: Pogačar bi lahko 'izpeljal Bugna'

Še preden je Pogačar na novinarski konferenci zavrnil idejo, da namerava roza majico nositi od začetka do konca Gira, kar je nazadnje storil Italijan Gianni Bugno leta 1990, je legendarni Sean Kelly v pogovoru za podkast Grupetto izjavil, da bi Pogačarju to lahko celo uspelo. "Vemo, kako dirka letos, to je noro in, da, tega je zmožen (vse etape odpeljati v roza majici, op. p.). Vemo, kakšen kolesar je, sploh ne razmišlja več o taktiki, ampak enostavno napade, tako prekleto dober je. Vseeno upam, da bodo tudi drugi konkurenti opravili izjemno in bo Pogačar imel malo več dela," si zavoljo popestritve treh tednov dirkanja želi Kelly.

