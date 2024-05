Šefi odgovarjajo nezadovoljnemu Rogličevemu kolegu

"Ne morem opisati svojega razočaranja in frustracije, ker letos nisem bil izbran v ekipo za Dirko po Italiji," je pred dnevi na svojem Instagram profilu zapisal nemški kolesar Emanuel Buchmann, in dodal: "Celo sezono sem se pripravljal za Giro, v ekipi so mi celo obljubili deljenje kapetanske vloge v boju za skupno razvrstitev. Trening je potekal tako, kot bi moral, forma je dobra."

Na njegov zapis so se odzvali pri nemškem moštvu in zanikali njegove navedbe. Portal cyclingnews.com poroča, da je športni direktor ekipe Enrico Gasparotto Buchamanna postavil na laž. Pojasnil je namreč, da je bila odločitev o tem, da Nemec ne potuje na Giro sprejeta, ker so se morali odločiti za določene rotacije v moštvu ob poškodbi sokapetana Lennarda Kämne, ki je po prometni nesreči na pripravljalnem kampu šele danes zapustil bolnišnico in tako seveda ne bo nastopil v Italiji.

Sokapetana bi bila Kämna in Martinez

Gasparotto je poudaril, da bi bil ob Kämni kapetan še Dani Martinez in ne Buchmann: “Bil sem presenečen, ko sem sem prebral, da smo mu obljubili sokapetanstvo. To je za nas nova informacija, ki ne drži. Že na uvodnem sestanku pred letošnjo sezono lanskega novembra smo se dogovorili, da bosta kapetana ekipe na Giru Martinez in Kämna.”

Ob Martinezu bo na Giru moštvo slovenskega šampiona Primoža Rogliča stavilo še na Ryana Mullena, Maximiliana Schachmanna, Dannyja van Poppla, Giovannija Aleottija, Floriana Lipowitza, Patricka Gamperja in Jonasa Kocha. Prav slednji pa je tisti, ki bo na Giro potoval namesto Buchmanna. “Poklical sem Emanuela in mu pojasnil, da bomo zaradi Lennardovega padca spremenili taktiko. Kot moštvo želimo na dirko s kolesarji, ki lahko slavijo, ko se podajo v beg. Zato smo med osmerico uvrstili Kocha. Jonas je dober na klanec, hkrati pa v zaključkih etap dovolj hiter v sprintih." je še dodal Gasparotto.