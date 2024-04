Potem ko so pri ekipi BORA - hansgrohe, ki se ji je v začetku leta pridružil slovenski as Primož Roglič, razkrili seznam kolesarjev, ki bodo nastopili na letošnji Dirki po Italiji, ki se začne 4. maja, se je preko družbenih omrežij oglasil razočaran Emanuel Buchmann, ki kljub drugačnim načrtom in obljubam ni bil izbran v ekipo za Giro.