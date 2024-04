Tadej Pogačar se te dni pripravlja na svoj prvi nastop na italijanskem Giru, ki se bo začel v nedeljo, 4. maja v Torinu. Na rožnato pentljo slovenski as odhaja kot izrazit favorit in odločen, da na prestolu nasledi Primoža Rogliča, ki je Giro kot prvi Slovenec osvojil lani. A osrednja dirka sezone bo tudi za Pogačarja poletni Tour, kjer bi se moral znova soočiti z danskim šampionom Jonasom Vingegaardom, a je nastop zvezdnika moštva Viama | Lease a Bike po grdem padcu na letošnji Dirki po Baskiji, še pod vprašajem.

Dančeva nesreča je še povečala Pogačarjeve možnosti, da mu letos uspe osvojiti epski dvojček Giro – Tour, španski upokojenec Alberto Contador pa upa, da bo šel slovenski as lahko še korak dlje. "Če pa Pogačarju uspe osvojiti Giro in Tour, potem se bo moral poskusiti vpisati v zgodovino in napasti še zmago na Vuelti," je v pogovoru za češko televizijo razmišljal nekdanji šampion, ki je v karieri slavil na vseh treh grand tourih, v Franciji v letih 2007 in 2009, v Italiji 2008 in 2015 ter v Španiji 2008, 2012 in 2014.

Alberto Contador: Če pa Pogačarju uspe osvojiti Giro in Tour, potem se bo moral poskusiti vpisati v zgodovino in napasti še zmago na Vuelti. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Contador je s temi zmagami član izjemno elitnega kluba kolesarjev, ki so slavili na vseh treh največjih dirkah v karieri. Vanj spadajo le še Belgijec Eddy Merckx, Francoza Bernard Hinault in Jacques Anquetil, Britanec Chris Froome ter Italijana Felice Gimondi in Vincenzo Nibali. Od Slovencev je zdaj bližje slovitemu trojnemu uspehu Primož Roglič, ki je trem zmagam na Vuelti (2019, 2020 in 2021) lani dodal še Giro, v imenitni zbirki pa mu tako manjka le še lovorika s Toura. Pogačar ima za zdaj dve zmagi s francoske pentlje (2020, 2021), na Vuelti je dirkal le enkrat, leta 2019 in zasedel tretje mesto, na Giru bo letos doživel krst.

A prav nobenemu kolesarju v zgodovini vseh treh grand tourov ni uspelo osvojiti v eni sezone, v enem koledarskem letu. In to bi utegnil Pogačar spremeniti letos. Contador meni, da 25-letni slovenski zvezdnik ne bi smel čakati predolgo. "Dandanes kolesarji začenjajo zelo mladi in misel na to, da bi vse to trdo delo prenašali dvajset let, se zdi povsem nora," je podvomil v dolgoživost današnjih mladih kolesarskih asov.

