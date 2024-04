Legenda opozarja: Iz glave si izbite misel, da je Pogačar nepremagljiv

"Najprej si morate iz glave izbiti misel, da je nepremagljiv," Pogačarjevim tekmecem na Giru, ki se bo začel v soboto, 4. maja, v Torinu, na dušo polaga upokojeni italijanski šampion Vincenzo Nibali. "Za skupno zmago se bo moral potruditi, na grand tourih nikoli nič ne pride zlahka, popoln moraš biti vseh 21 dni, 20 ni dovolj," je Morski pes iz Messine razlagal za italijanski časnik La Gazzetta dello Sport. "Tadeju seveda ne privoščim nevšečnosti, nikakor ne. A samo en slab dan, ki se lahko zgodi prav vsakemu, popolnoma spremeni stanje na dirki," je dodal.

Giro ima svoje zakonitosti in pasti

Vincenzo Nibali Pogačarjevim tekmecem: Najprej si morate iz glave izbiti misel, da je nepremagljiv. Foto: Guliverimage Jasno je, da bo Pogačar na svojem prvem Giru v karieri z naskokom največji favorit za zmago. Prireditelje italijanske pentlje, ki so najboljšega kolesarja sveta že nekaj let na vse mogoče načine poskušali zvabiti na svojo dirko, je zdaj celo malce zaskrbelo, da bi utegnila biti 107. izdaja te legendarne preizkušnje dolgočasna. A Nibali poudarja, da ima Giro, prvi grand tour sezone, svoje zakonitosti in pasti, ki bi utegnile Pogačarju zagreniti življenje.

Pogačar, dvakratni zmagovalec Toura in tretji na Dirki po Španiji leta 2019, je navajen dirkati v vročini, meni Nibali. Giro pa je v tem pogledu malce drugačen, pojasnjuje. "Na Giru se pogosto dirka tudi v ekstremnem mrazu, ko se morajo kolesarji le prebiti skozi težave in v enem kosu priti do cilja. Tudi veliki šampioni so imeli vselej težave na Giru. Drugačni od tekmecev so le v tem, da se v takšnih zahtevnih trenutkih ne zlomijo." Pogačar bo tako na preizkušnji, pravi, in njegovi tekmeci, kot so Geraint Thomas, Ben O'Connor in Romain Bardet, nikakor niso brez možnosti.

Načrtujejo agresivno dirkanje in pritisk na Pogačarja

"Na grand tourih nikoli ne moreš imeti vsega pod nadzorom, Tadejevim tekmecem pa bi sporočil tole: v neposrednih spopadih z njim vam bo zelo težko, zato morate biti domiselni. Trasa Gira to omogoča, veliko bolj kot na Touru," pravi Nibali. Obenem pa napoveduje, da utegne Pogačar že v drugi etapi dirke, ko bo cilj na klancu, vajeti vzeti v svoje roke. Jasno je tudi, da bo moral s svojimi pomočniki – za zdaj kaže, da bodo ob njem v Italiji dirkali Domen Novak, Poljak Rafal Majka, Portugalec Rui Oliveira, Danec Mikkel Bjerg, Norvežan Vegard Stake Laengen, Avstrijec Felix Grossschartner in Kolumbijec Juan Sebastian Molano – tri tedne nadzirati dogajanje.

Geraint Thomas je lani Giro izgubil v predzadnji etapi. Foto: Guliverimage

V tem svojo priložnost vidijo tudi Geraint Thomas in preostali člani britanskega moštva Ineos Grenadiers. "Jasno je, da je Tadej pred dirko favorit, ob sebi pa bo imel močno ekipo, kar zagotovo malce spreminja dinamiko na dirki, ampak to tudi pomeni, da bo ves pritisk skozi tri tedne napornega dirkanja na njem," razmišlja 37-letni Valižan, ki je lani na Giru izgubil spopad za rožnato majico proti Primožu Rogliču. Ob Thomasu naj bi barve Ineosa zastopali še Britanca Ben in Connor Swift, Američan Magnus Scheffield, Ekvadorec Jhonatan Narvaez, Norvežan Tobias Foss, Nizozemec Thymen Arensman in Italijan Filippo Ganna.

"Načrtujemo agresivno dirkanje, poskušali bomo izkoristiti prav vsako priložnost, da bomo na Pogačarja pritiskali in mu vzeli nekaj časa," napoveduje Thomas.

