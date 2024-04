Čustven zapis Urške Žigart: Zmaga ali brez nje, v vsakem primeru bi bila zelo ponosna na oba

Že zjutraj je bilo slutiti, da je dan drugačen kot vsi drugi. Tako resnega in osredotočenega Tadeja Pogačarja verjetno še nismo videli. Na startu se ni šalil in klepetal s sotekmovalci, kot smo vajeni, niti se ni v zaključku dirke, ko je že vedel, da ima zmago v žepu, spogledoval s kamero in izražal svojega veselja. Kot je priznal v pogovoru po zmagi na dirki Liege–Bastogne–Liege, ki v kolesarski zgodovini zaseda prav posebno mesto, je ves dan razmišljal o mami zaročenke Urške Žigart, ki se ji je ob obletnici smrti želel pokloniti z zmago. "Zmaga ali brez nje, v vsakem primeru bi bila zelo ponosna na oba," pa je na družbenih omrežjih poleg fotografije svoje mame z levčkom, znamenito maskoto Dirke po Franciji, zapisala Žigartova, članica kolesarske ekipe Liv AlUla Jayco, ki je v nedeljo v Liegu zasedla 32. mesto.

"Moja mami je bila moja največja in najbolj srčna navijačica"

Žigartova je leta 2022 v intervjuju za Sportal spregovorila o svojem odnosu z mamo in težkih trenutkih ob njeni smrti. "O mami še vedno težko govorim, je pa bila brez dvoma zame izjemno pomembna," je dejala Žigartova. Tako je bila denimo pred leti prav ona tista, ki je poklicala Gorazda Penka, športnega direktorja ženske ekipe BTC City, in mu dala vedeti, da njena hči zagreto kolesari, nakar jo je povabil v klub.

"Res je, moja mami je bila moja največja in najbolj srčna navijačica. Poleg Tadeja, seveda, ki se pač malo bolj spozna na specifike kolesarstva in ve, kako daleč še lahko sežem," je takrat dejala Žigartova, ki je pred dvema letoma, 21. aprila 2022, po očetovem klicu, iz katerega je razbrala, da se mama, ki je zbolela za rakom, poslavlja, iz Belgije, kjer je čakala na svoj nastop na dirki Liege–Bastogne–Liege, nemudoma odpotovala domov.

"Želela sem si, da bi bila na dan, ko je umrla, z njo doma, tako pa se je poslovila, še preden se mi je uspelo vrniti domov. Mama je želela, da ostanem na dirki, da počnem tisto, kar imam najraje. Sicer ni vedela, da se bo tisti dan poslovila, je pa to verjetno čutila. Ko me je oče 21. aprila zjutraj poklical, sem v njegovem glasu začutila, da je nekaj narobe, a o tem ni želel govoriti. Takrat sem se takoj odločila, da s prvim letom odpotujem domov, in enako se je odločil tudi Tadej. Žal je bilo prepozno," je povedala Žigartova.

"Odločili smo se za bolj nekonvencionalno obliko zdravljenja, zunaj tradicionalnih slovenskih smernic"

Priznala je, da je zadnja leta, odkar so njeni mami diagnosticirali drugega raka, konstantno živela z nekim strahom. "Stalno si pod stresom, kaj se bo zgodilo. V družini smo se namreč odločili za bolj nekonvencionalno obliko zdravljenja, zunaj tradicionalnih slovenskih smernic. Z operacijo v Nemčiji in z zdravljenjem v ZDA smo mami za leto dni podaljšali življenje, žal pa je bolezen tako napredovala, da ni bilo rešitve. Iz nje je posrkala vso energijo, se je pa borila do konca.

Zadnji dve leti smo kot družina res ogromno prestali. Še posebej oče, ki je bil z mamo doma. Bila sta izjemno povezana, ves čas sta preživela skupaj. Tudi sama sem v teh letih ogromno prejokala. Imela sem precejšnje težave s spanjem, še posebej na dirkah, ko še več razmišljam kot običajno."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

O Pogačarju: Družina in odnosi so zanj na prvem mestu

V najtežjih trenutkih ji je življenjski sopotnik nesebično stal ob strani. "Tadej se je izjemno izkazal. Ko mi je umrla mami, sem vedela, da bi ga rada imela ob sebi, a sem se hkrati zavedala, da je kolesarstvo njegova služba, da imajo tudi sponzorji svoje zahteve, in seveda nikoli ne bi zahtevala, da se mora zaradi mene odpovedati dirki. Rekla sem mu, da mu ni treba z menoj v Slovenijo, a ni niti za trenutek okleval. Z mano se je vrnil domov in izpustil pomembno dirko (Liege–Bastogne–Liege, op. a.).Vidi se, kakšne vrednote so pri njem na prvem mestu. Čeprav zjutraj komaj čaka, da sede na kolo, je potem, ko ga potrebuješ, to pomembnejše kot kolo. Družina in odnosi so zanj na prvem mestu," je le nekaj mesecev bo izgubi mame za Sportal pripovedovala Žigartova.

Pogačar se je spominu na pokojno Darjo Žigart poklonil tudi na francoskem Touru leta 2022, ko je po zmagi v 7. etapi s ciljem na La Super Planche des Belles Filles napovedal zagon fundacije za pomoč pri raziskavah raka.

