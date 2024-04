Čustveni Pogačar: Na kolesu sem mislil na Urškino mamo

Tadej Pogačar je v cilju dirke Liege–Bastogne–Liege komaj zadrževal solze. "Dirkal sem za Urškino mamo in vesel sem, da sem lahko znova osvojil to izjemno lepo dirko." Uspelo mu je s pomočjo ekipe. Čeprav se je zdelo, da si je skoraj dve minuti prednosti pridirkal precej lahkotno, pa je v priznal: "Do cilja sem nato le še trpel."

Ob Zdravljici pa že z velikim nasmeškom. Foto: Guliverimage Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) so do 70. zmage v profesionalni karieri ponesla čustva in spomini. Enodnevno klasiko Liege - Bastogne - Liege, na kateri zmagovalec prejme 20.000 evrov denarne nagrade, je osvojil drugič, prvič mu je uspelo leta 2021, pred dvema letoma pa je dirko izpustil zaradi smrti mame svoje izbranke Urške Žigart. "Zame je bila dirka zelo čustvena. Na kolesu sem mislil na Urškino mamo, zaradi česar smo izpustili preizkušnjo pred dvema letoma, lani pa sem tu padel in si zlomil zapestje. Zadnji dve leti sta bili tu zelo zahtevni. Dirkal sem za Urškino mamo in vesel sem, da sem lahko znova osvojil to izjemno lepo dirko," je po dirki dejal Pogačar.

Zmaga za pokojno Darjo Žigart:

"To je posebna zmaga"

Nič novega. Tadej Pogačar je večino svojih zmag dosegel s samostojnim pobegom. Foto: Guliverimage

Do zmage mu je pomembno pomagal tudi ekipni kolega Domen Novak. "Brez pomoči ekipe mi ne bi uspelo, zato se ji moram zahvaliti. Ne bi mogel zmagati brez njene pomoči. Tokrat sem bil na cesti previden, ves čas sem razmišljal, da moram voziti varno, lani pa sem razmišljal, kako prihraniti energijo za zaključek," je v cilju razlagal slovenski kolesarski as, ki je v letu 2024 dirkal 10 dni in zmagal še sedmič. Dodatna ovira na tej belgijski klasiki je bil tudi mraz. "Imel sem več plasti oblačil, saj je bilo zelo mrzlo. Dirkali smo močno na klancih in varno na spustih, na Redoutu pa opravili, kar smo se dogovorili. Do cilja sem nato le še trpel. To je posebna zmaga. Po dolgi dirki je priti v cilj sam z majico državnega prvaka nekaj zelo lepega."

Van der Poel: Občutek imam, da sem ves dan lovil

Najboljši trije na Liege–Bastogne–Liege. Foto: Guliverimage Minuto, dve za Pogačarjem je zadnjih 30 kilometrov potekal boj za drugo in tretje mesto. Napadali so eden drugega, uspešnem napad je uspel Romainu Bardetu za drugo mesto. "Zelo sem zadovoljen. Imel sem občutek, da lahko nekaj dosežem, pa čeprav je bilo zelo zahtevno. Taktično sem dirko zelo dobro poznal, imel pa sem tudi zelo dobre noge," je v cilju poudaril francoski kolesar.

Mathieu Van der Poel, ki je letos dobil spomenika po Flandriji in Pariz - Roubaix, na strmih klancih ni bil kos lažjim hribolazcem in je zasedel tretje mesto po šprintu nekoliko večje skupine. Že na odločilnem klancu La Redoute je izgubil stik s Pogačarjem. Van der Poel je na zmagovalnem odru deloval razočaran, a je v izjavi poudaril, da niti ne ve, kako mu je uspelo. "Občutek imam, da sem ves dan lovil." Ni imel več tako dobrih nog kot na Flandriji in Roubaixu, pravi. "A tudi, če bi še imel tiste noge, ne bi bil kos Pogačarju. Vesel sem, da sem sploh na stopničkah, saj pravzaprav zanje nisem imel pravih možnosti."

Najboljši trije na Liege–Bastogne–Liege: tretji Bardet, zmagovalec Pogačar in tretji Van der Poel. Foto: Guliverimage

Skjelmose: Ta hip bi se najraje ulegel in zajokal

Med bolj razočaranimi v cilju 254-kilometrske dirke pa je bil Mattias Skjelmose. S skoraj štirimi minutami zaostanka je končal na skromnem 28. mestu. Želel si je vsaj stopničke. Sredi tedna je odstopil že na Valonski puščici. "Ta teden je zame eno veliko razočaranje. Ta hip bi se najraje ulegel in zajokal. Težko bom vse do predelal." Ko je skušal slediti Pogačarjevemu tempu, je enostavno pregorel. Podobno kot tudi Egan Bernal. Svoj prvi nastop na tej dirki je končal na 21. mestu, pa je imel občutek, da je imel zelo močne noge.