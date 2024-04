"Zadnji trenutek so mi sporočili, da bo v mojem natrpanem programu še Dirka po Italiji, kjer bom pomočnik Caleba Ewana oziroma njegov 'leadout' v sprintu. Po Giru me čakajo višinske priprave in nastop na Dirki po Sloveniji, kar bo odlična generalka za Dirko po Franciji," je za MMC povedal 35-letni Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki ima na Giro lepe spomine.

Leta 2014 je Mezgec zmagal v zadnji etapi Gira. Foto: Guliverimage

Natanko pred desetimi leti je po sprintu glavnine zmagal v zadnji etapi rožnate pentlje v Trstu in s svojim dosežkom navdušil tudi takrat 15-letnega Tadeja Pogačarja, ki je dirko spremljal na prizorišču. To bo šesti nastop Mezgeca na Giru.

To že pomeni, da bo vse po načrtih, bodo kar trije slovenski kolesarji letos odpeljali dvojček Giro-Tour. Poleg Mezgeca še Pogačar, ki je glavni favorit za zmago, in Jan Tratnik.

