Na sredini klasiki Valonska puščica v Belgiji je kolesarjem življenje močno zagrenilo hladno vreme, slabih 200 kilometrov dolgo preizkušnjo je predvsem zaradi obupnega vremena končalo vsega 44 kolesarjev, nič kaj dobra pa ni vremenska napoved niti za nedeljski spomenik Liege–Bastogne–Liege. Napovedani so dež in temperature okoli osmih stopinj Celzija, kar bi utegnilo težave povzročati predvsem lahkim kolesarjem, kot je slovenski as Tadej Pogačar.