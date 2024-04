Obupno vreme terjalo žrtve: drgetajočega Danca odnesli s kolesa #video

Na kolesarskih dirkah v Evropi je tekmovalce danes močno prezeblo. Na Valonski puščici v Belgiji je moral odstopiti tudi eden od glavnih favoritov za zmago, Danec Mattias Skjelmose (Lidl - Trek), ki so ga morali s kolesa kar odnesti. Trpeli so tudi na Dirki po Alpah. Tamkajšnja tretja etapa je bila najhladnejša dirka v sezoni.

Na belgijski klasiki Valonska puščica, ki jo je nekoliko presenetljivo dobil Valižan Stephen Williams, je danes 40 kilometrov pred ciljem odstopil tudi eden od glavnih favoritov za zmago, Danec Mattias Skjelmose. Zvezdnika moštva Lidl - Trek, ki je bil lani na tej preizkušnji drugi, letos pa je pred startom napovedoval napad na zmago, je popolnoma zdelalo hladno vreme. Kolesarje je ves dan močil dež, padala je sodra, temperature pa so se povzpele le malo prek ničle. Skjelmose se je po predaji nenadzorovano tresel, s kolesa so ga morali kar odnesti, videoposnetek njegovega trpljenja pa je zaokrožil po družbenih omrežjih.

Dirko je danes končalo vsega 44 kolesarjev, odstopilo jih je več kot 130, med njimi tudi domala vsi glavni favoriti kot tudi edini slovenski predstavnik na dirki Domen Novak (UAE Emirates). Skjelmoseja so oskrbeli v klubskem avtobusu. "Naši kolesarji, ki so zaradi slabega vremena kazali znake podhlajenosti, se počutijo bolje. V avtobusu so se pogreli s toplimi napitki in pod toplo prho. Ni potrebe po kakšnem zdravljenju, vse je pod nadzorom," so sporočili iz moštva Lidl - Trek.

"Bolele so me noge in zmrzoval sem," pa je v cilju naporne 198,6-kilometrske Dirke od Charleroya do Huya razlagal Belgijec Maxim Van Gils, ki je preizkušnjo končal na tretjem mestu. "V zaključku smo bili vsi popolnoma izžeti," je še povedal član moštva Lotto-Dstny. Bil je eden od tistih, ki ni mogel odgovoriti na napad Valižana Williamsa.

Trpeli tudi v Alpah

Še slabše razmere pa so imeli kolesarji na današnji tretji etapi Dirke po Alpah, kjer jih je prav tako močil dež s snegom, z vsega štirimi stopinjami Celzija pa je bila to tudi do zdaj najhladnejša dirka sezone. "Naša današnja taktika? Ne stakniti prehlada!" je v smehu po etapi razlagal Španec Juan Pedro Lopez (Lidl - Trek), zmagovalec mizerne 124,5 kilometra dolge etape. Lopez je prevzel tudi skupno vodstvo na dirki, ki se bo končala v petek v Levicu.

V etapi je z izjemno dolgim solo napadom – sprožil ga je 113 kilometrov pred ciljem – poskusil Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), a mu ni uspelo, v cilj je pripeljal šele na 44. mestu, slabih 17 minut za zmagovalcem.

