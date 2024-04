"Bodimo iskreni, Pogačar ima v nedeljo večje možnosti za zmago. Lahko si izmislite na stotine scenarijev, v katerih Mathieu van der Poel ali kdo drug premaga Pogačarja, vendar mislim, da se bo, če bo Pogačarjeva ekipa imela vse pod nadzorom in bo imel takšne noge, kot v začetku sezone, odpeljal naprej, kadarkoli bo želel," pred jutrišnjim kolesarskim spomenikom Liege-Bastogne-Liege (254 km) napoveduje nekdanji svetovni prvak v kronometru in zmagovalec Dirke po Italiji Tom Dumoulin.

Ljubitelji kolesarstva nestrpno pričakujejo nedeljski obračun Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) in Mathieuja van der Poela (Alpecin - Deceuninck) na najstarejšem kolesarskem spomeniku Liege–Bastogne–Liege, kjer se je Pogačar lani poškodoval in izgubil dragocen čas v pripravi na Dirko po Franciji. Nekdanji svetovni prvak v kronometru in zmagovalec Dirke po Italiji Tom Dumoulin Slovenca izpostavlja kot nesporno glavnega favorita.

Tadej Pogačar si je v petek ogledal zadnjih 90 kilometrov trase dirke Liege-Bastogne-Liege, medtem ko je Mathieu van der Poel ogled trase izpustil. Foto: Guliverimage

"No, če bo Pogačar vzpon na La Redoute (1,6 kilometra dolg klanec z 9,4-odstotnim naklonom, 34 km pred ciljem, op. a.) odpeljal na polno, potem mislim, da se glede tega ne da kaj dosti narediti. Če sem povsem iskren, Mathieuju ne pripisujem veliko možnosti za zmago. Ker je močneje grajen, bo za zmago enostavno prekratek," meni Dumoulin. Tudi scenarij, po katerem bi Nizozemec in Slovenec v cilj pripeljala skupaj in se pomerila v sprintu, se mu zdi malo verjeten.

Profil trase dirke Liege – Bastogne – Liege:

"Bodimo iskreni, Pogačar ima v nedeljo večje možnosti za zmago. Lahko si izmislite na stotine scenarijev, kako lahko Mathieu van der Poel ali kdo drug premaga Pogačarja, vendar mislim, da se bo v primeru, da bo Pogačarjeva ekipa imela vse pod nadzorom in bo imel takšne noge, kot jih je imel v začetku sezone, odpeljal naprej, kadarkoli bo želel."

Dumoulin meni, da je edina možnost Van der Poela, da se v trenutku nepozornosti tekmecev na blagem vzponu s polno hitrostjo odpelje naprej in če bi se tekmeci za trenutek predolgo obotavljali, bi imel nekaj možnosti. "To se mi zdi še najbolj logičen scenarij. Ampak nikoli ne reci nikoli. Kaj če je Pogačar vsaj nekaj odstotkov slabši kot v začetku sezone, saj se je pravkar vrnil z višinskih priprav in da Mathieu spet najde formo, kot jo je kazal na letošnji dirki po Flandriji ali dirki Pariz–Roubaix? V tem primeru se ga Pogačar ne bo mogel otresti. In če bi prišlo do sprinta, ima na ravnini Mathieu več možnosti za zmago," razmišlja nekdanji moštveni kolega Primoža Rogliča, ki je kariero končal leta 2022 in občasno deluje kot komentator kolesarskih dirk.

Na startni listi nista samo Pogačar in MVDP

Tako kot je že Pogačar opozoril na petkovi novinarki konferenci, bo moral biti pozoren tudi na ostale kolesarje, enako meni tudi Dumoulin.

"Od srede (od zmage na Valonski puščici, op. a.) je treba računati tudi na Stephena Williamsa (Israel-Premier Tech)! To je bilo res impresivno, je pa res, da dogajanje prejšnjo sredo zaradi vremena ne more biti pravi pokazatelj dogajanja na nedeljski dirki," meni Nizozemec. "V resnici imamo v igri za zmago samo dve imeni. Ne vem, če lahko v Liegu veliko pričakujem od Toma Pidcocka (Ineos Grenadiers). Sodeloval bo v finalu, dvomim pa, da Pogačarju lahko oteži dirko."

Stephen Williams je v sredo zmagal na Valonski puščici, ki jo je zaradi brutalnih vremenskih razmer končalo samo 44 kolesarjev. Foto: Guliverimage

Omenil je še Michaela Matthewsa in Simona Yatesa (oba Jayco-AlUla), Pogačarjevega moštvenega kolega pri UAE Joãja Almeido, pogojno še Danca Mattiasa Skjelmoseja (Lidl-Trek), ki je v sredo skoraj zmrznil na Valonski puščici, a obljublja, da je povsem okreval, in Francoza Benoïta Cosnefroya (Decathlon AG2R).

"Kakorkoli, če je Pogačar zdrav in se z višinskih priprav vrača v dobri formi, potem kot resnega izzivalca vidim zgolj Mathieuja van der Poela. Bo pa tudi zanj precej težak izziv," se strinja Dumoulin.

110. izvedba dirke Liege–Bastogne–Liege se bo jutri začela ob 10.15 in končala okoli 16.30 po skupno 254,5 km ter 4.000 višinskih metrih. Zahtevnih je predvsem zadnjih 100 kilometrov s kratkimi in strmimi klanci, med katerimi priložnost za napad v zadnjih 50 km ponujajo predvsem prelazi Desnie (1,6 km/8,1 %), Redoute (1,6 km/9,4 %), Forges (1,3 km/7,8 %) ter Roche-aux-Faucons (1,3 km/11 %).

