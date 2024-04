Pogačar: Pogrešam Remca, dvoboja z njim sem se veselil od začetka leta

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je danes v Belgiji opravil ogled trase nedeljske klasike Liege–Bastogne–Liege, nato pa na uradni novinarski konferenci odgovarjal na vprašanja novinarjev. "Tukaj Pogrešam Remca, dvoboja z njim sem se veselil vse od začetka leta. Ampak je, kar je," je obžaloval odsotnost belgijskega tekmeca Evenepoela, ki te dni še okreva po hudem padcu na nedavni Dirki po Baskiji. Njegov največji tekmec za zmago na spomeniku bo v nedeljo Nizozemec Mathieu van der Poel. "On je res kolesar za največje dirke," mu je polaskal 25-letni Slovenec. "Zmaga je mogoča," pa pravi Van der Poel.

V nedeljo na 110. izvedbi kolesarskega spomenika Liege–Bastogne–Liege vsi pričakujejo dvoboj Tadeja Pogačarja in Mathieua van der Poela. "Tudi jaz se veselim ponovnega spopada z Mathieuom," je na današnji novinarski konferenci v Liegeu razlagal slovenski zvezdnik moštva UAE Emirates, a brž pristavil: "Ne bom pa pazil le nanj, saj ta dirka nekoliko bolj ustreza hribolazcem kot malce težjim kolesarjem, kot je Mathieu. Ampak on lahko seveda naredi karkoli. Pričakujem odprto dirko s številnimi napadi."

Vreme? "Na ogledu trase ni bilo prehudo."

Na dogajanje bi lahko vplivalo tudi vreme, za nedeljo je v Belgiji napovedan dež in temperature pod desetimi stopinjami Celzija. Danes na ogledu trase ni bilo prehudo, je še pojasnjeval Pogačar. "Bil je dober ogled. Ne vem, zakaj, ampak ta dirka je zame ena najlepših. Dobro smo kolesarili, zato nas ni zeblo." Ob sebi bo imel v nedeljo močno ekipo z Italijanom Diegom Ulissijem, Portugalcem Joaom Almeido, Švicarjem Marcom Hirschijem, Novozelandcem Finnom Fischerjem Blackom, Nizozemcem Sjoerdom Baxom in rojakom Domnom Novakom.

Osredotočen na Giro in Tour, pomembna pa je tudi nedelja

Van der Poel bo njegov največji tekmec, letos je Nizozemec osvojil že dva spomenika, najboljši je bil na Dirki po Flandriji in na Dirki Pariz–Roubaix. Pogačar se je po zmagi na Dirki po Kataloniji konec marca v zadnjih tednih mudil v Španiji na višinskih pripravah. "Sem v dobri formi po treningih na višini. Osredotočal sem se na Giro in Tour, je pa zame pomembna tudi nedelja. Seveda bi si želel nastopiti v Flandriji in na Amstlu, ampak sem moral ohraniti svežino za Giro," je še povedal najboljši kolesar sveta, ki letos ni branil lanske zmage na Dirki po Flandriji. "Me pa vsaka dirka, ki jo moram spremljati po televiziji, naredi še bolj lačnega," je še dodal.

Na ogledu trase je kljub slabemu vremenu užival. Foto: Guliverimage

"Vsako leto gremo hitreje, oprema je vse boljša, pogosto pa tudi sami pretiravamo"

V nedeljo bo napadal svojo drugo zmago na najstarejšem spomeniku. LBL je osvojil že leta 2021, leto prej je bil tam tretji, zmagal pa je Primož Roglič. Ima pa na lansko dirko Pogačar slabše spomine, pri padcu si je namreč zlomil zapestje, kar mu je nato pokvarilo tudi priprave na Dirko po Franciji. Letos je s kavča lahko opazoval dramo na Dirki po Baskiji, v kateri so jo skupili tudi trije njegovi veliki tekmeci, Roglič, Evenepoel in Jonas Vingegaard.

"Ni bilo prijetno gledati vseh tistih padcev v preteklih tednih. Kolesarji nepremično ležijo na tleh … V teh trenutkih samo upaš, da jim bo kdo hitro priskočil na pomoč. Ne vem, kaj bi sam storil v takšnem primeru. To se dogaja in se bo dogajalo tudi v prihodnje. Kolesarstvo je zelo nevaren šport. Vsako leto gremo hitreje, oprema je vse boljša, pogosto pa tudi sami pretiravamo," se je as iz Klanca pri Komendi ozrl na dramatično dogajanje zadnjih tednov.

Spopad z Evenepoelom je z veseljem pričakoval že v Liegeu, kjer bi moral mladi Belgijec braniti lansko zmago. Dvoboj je prestavljen, saj Evenepoel te dni še okreva po zlomu ključnice. Roglič jo je v Baskiji odnesel dokaj srečno, vendar vseeno izpustil nedeljsko dirko, Vingegaard, ki bi moral biti Pogačarjev glavni tekmec na julijskem Touru, pa je šele pred dnevi zapustil bolnišnico v Španiji.

Van der Poel: Zmaga je mogoča Tudi Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) je imel danes v Liegeu novinarsko konferenco, na kateri je sporočil, da si je po nekoliko slabši predstavi na nedavni dirki Amstel Gold (zasedel je zanj skromno 22. mesto) spet napolnil baterije. "Kljub nekoliko slabšemu rezultatu prejšnjo nedeljo ni dvoma o moji formi. Na dirki Amstel Gold nisem imel najboljših nog, po drugi strani pa spet nisem bil prav zanič. Glede na uspešno pomlad sem si privoščil nekaj tveganja, ampak brez skrbi," se je ozrl na zadnji tekmovalni teden. Mathieu van der Poel vlogo favorita prepušča Tadeju Pogačarju. Foto: Guliverimage V tej sezoni je že osvojil dva spomenika (Flandrijo in Pariz–Roubaix), v nedeljo bo napadel še tretjega. "Kot sem že rekel, mislim, da sem še vedno v dovolj dobrem stanju, da lahko odigram pomembno vlogo na Liege–Bastogne–Liege. Pa ne govorim samo o sebi, ampak tudi o svojih moštvenih kolegih. Rezultati tega sicer ne kažejo, vendar sem na Valonski puščici videl močnega Axela Laurancea, Quintena Hermansa in Sørena Kragha Andersena. Mislim, da bi nam s to kakovostjo v ekipi v nedeljo moralo uspeti nekaj velikega." Vlogo favorita vseeno prepušča Pogačarju. "Na Strade Bianche smo videli, da je Tadej razred zase. V nedeljo bo dirkal na svojem najljubšem terenu, okoli sebe pa ima še močno ekipo. A ni edini, tukaj so še Tom Pidcock, pa tudi Richard Carapaz, Tiesj Benoot, Mattias Skjelmose, Maxim Van Gils, Dylan Teuns ... Vsi ti fantje so v zadnjem tednu dokazali, da so v dobri formi in so vsaj na papirju boljši plezalci od mene." "Vendar je zmaga mogoča," je še dodal 29-letni Nizozemec. "Če tega ne bi verjel, na dirki sploh ne bi sodeloval. Se bo pa vse moralo postaviti na svoje mesto, malce bolj kot na flamski klasiki. Vseeno bomo poskusili. Naša pomlad je že tako ali tako izjemno uspešna, vsaka nadgradnja pa bo le češnja na torti."

Preberite še: