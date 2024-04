Julian Alaphilippe se dogovarja za prestop

Dvakratni svetovni prvak v cestnem kolesarstvu Julian Alaphilippe naj bi ob koncu letu zapustil belgijsko kolesarsko ekipo Soudal Quick-Step, kjer že dolgo ne najde skupnega jezika s šefom Patrickom Lefevrejem, in se preselil v francosko ekipo TotalEnergies. Vodja ekipa Jean-René Bernaudeau je potrdil, da so pogajanja v teku.

"Pogajanja so se začela," je vodja ekipe TotalEnergies Jean-René Bernaudeau potrdil v pogovoru za francoski medij Ouest-France. "Prejšnji teden smo se srečali z Julianom in Benoîtom Genauzeaujem (športnim direktorjem ekipe TotalEnergies). Opravljamo svoje delo, pogovarjamo se z njim, tako kot z drugimi, da bi naš projekt premaknili naprej. Danes smo tam, kjer bi morali biti, a za nadaljevanje moramo predstaviti svoje načrte," je dejal Bernaudeau in izpostavil lastnosti, ki bi jih nekdanji svetovni prvak, ta bi tako zapolnil mesto, ki ga je v ekipi pustil odhod Petra Sagana, prinesel v ekipo.

"Všeč mi je njegovo stanje duha, njegova želja. Ni glasen, dela pa ogromno," je dodal Bernaudeau. "Razočaran je, ker zaradi poškodbe v začetku sezone (pri padcu na dirki Strade Bianche si je zlomil fibulo, kost v nogi, a zaradi strahu pred kritikami tega ni omenjal in je dirkal naprej) ni mogel pokazati vsega, kar zmore."

Ekipa Soudal Quick-Step zadnja leta vse svoje konje stavi na Remca Evenepoela. Foto: Guliverimage

Javno priznanje dogovarjanja z Alaphilippom za prestop kaže, da Francoz skoraj zagotovo ne bo podaljšal pogodbe z ekipo Soudal Quick-Step, ki zadnja leta vse stavi na Remca Evenepoela, in bo svojo kariero nadaljeval drugje, najverjetneje res pri ekipi TotalEnergies. Zaradi pravil v svetu profesionalnega kolesarstva, novice pred 1. avgustom ne bodo potrdili. Zanimivo je, da Alaphilippe v času profesionalne kariere nikoli ni vozil za francosko ekipo.

Preberite še: