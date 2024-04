Pogačar napadel na ikoničnem klancu in se odpeljal do 70. zmage!

Tadej Pogačar preden je napadel 36 kilometrov pred ciljem. Foto: Guliverimage Tadej Pogačar (UAE Amirates) je dirkal deseti dan v letu 2024 in dosegel že sedmo zmago! Neverjetno. Kakšna premoč. Skupno pa je zdaj v svoji profesionalni karieri pri 70. zmagah. Belgijsko klasiko Liege–Bastogne–Liege je osvojil drugič. Po 254 kilometrih je bil v cilju minuto in 39 sekund pred Romainom Bardetom (Team dsm-firmenich PostNL). Tretje mesto je osvojil Mathieu van der Poal (Alpecin - Deceuninck), ki je veljal za prvega izzivalca slovenskega kolesarja, a na ključnem klancu zmagovalcu ni mogel slediti. Pogačar je napadel 36 kilometrov pred ciljem, na strmem, a kratkem klancu na Cote de la Redoute.

"Čustven dan. Razmišljal sem o Urškini mami. Pred dvema letoma sem moral domov. Lani sem imel zlomljeno roko. Dirkal sem za Urškino mamo. Vesel sem, da sem spet zmagal na tej lepi dirki," je v prvi izjavi v cilju povedal Pogačar. To je bil njegov 13. nastop na kolesarskih spomenikih, že desetič je končal v prvi deseterici.

Liege-Bastogne-Liege (254.5 km) v živo



Cilj. Romain Bardet z dobro minuto zaostanka na drugem mestu (Pogi je v zadnjem kilometru malo popustil). Skupina okoli 20 kolesarjev pa nato v ciljnem šprintu za tretje mesto. Uspelo je Van der Poelu.



CILJ! Deseti dirkaški dan letos za Pogačarja in že sedma zmaga! Noro! Zmagovalec klasike Liege–Bastogne–Liege. Drugič v karieri.



Zadnji kilometer!



7 km do cilja: Zadnji kilometri so večinoma položen spust. Pogačar tako drvi proti svoji 70. zmagi v profesionalni karieri. Je že skoraj dve minuti pred Bardetom.



10 km do cilja: Pogačar na popušča, prednost je povečal še za nekaj sekund. Van der Poel zaostaja že več kot dve minuti.



13 km do cilja: Pogačar je prvi na vrhu zadnjega klanca. Po 241 km ima minuto in 30 sekund prednosti pred Bardetom. Bernal in Carapaz sta ujela ostale zasledovalce in so minuto 45 za Pogijem. Povprečna hitrost na tej razgibani dirki: 40,5 km/h.



14 km do cilja: Še zadnji, 11. klanec na dirki. Zmagovalec je bolj ali manj odločen. V zasledovalni skupini je tempo dvignil Bardet, a gre bolj ali manj za četveroboj za stopničke. V drugi zasledovalni skupini sta napadla Bernal in Carapaz, da bi morda še ujela prvo zasledovalno skupino.

⛰️ @TamauPogi entame l’ascension de la côte de la Roche-aux-faucons avec 1’15’’ d’avance sur ses poursuivants



⛰️ @TamauPogi starts the ascent of the côte de la Roche-aux-faucons 1'15'' ahead of his pursuers#LBL pic.twitter.com/vmjmeB0XR3 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 21, 2024



15 km do cilja: Pogačar ohranja prednost višjo od minute pred prvimi zasledovalci.



24 km do cilja: Pogačar je začel predzadnji vzpon na dirki. Ima dobro minuto prednosti pred prvo skupino zasledovalcev (Healy, Gregoire, Bardet in Cosnefroy). Bernal, Carapaz, Van der Poel in še 12 drugih kolesarjev je v drugi skupini zasledovalcev, ki zaostajajo minuto in pol.



30 km do cilja: Pogačar je 35 sekund pred skupino z okoli 10 kolesarji (Bernal, Carapaz, Skjelmose ...), medtem ko Van der Poel v naslednji skupini zaostaja že skoraj minuto. Pogi samo povečuje prednost.



33 km do cilja: Pogačar je zlahka osvojil Cote de la Redoute, prvi zasledovalci so prišli na vrh 20 sekund za njim.



34 km do cilja: 200 metrov do vrha klanca je Pogačar že sam, Carapaz ni zdržal njegovega tempa.



34 km do cilja: Pogačar je napadel! Sledi mu le Richard Carapaz, a s precej muke.

💥 C’est le moment ! Attaque de @TamauPogi dans La Redoute



💥 It’s Pogi time in La Redoute#LBL pic.twitter.com/E3ikHHO268 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 21, 2024



35 km do cilja: Začel se je ikonični klanec, ki ima na krajšem delu celo 15-odstoten naklon.



42 km do cilja: Še štiri kilometre do začetka vzpona na Cote de la Redoute, ki je bil že večkrat odločilni klanec na dirki - 1,6 km, a kar 275 višinskih metrov. Pričakujejo, da bo na tem klancu napadel Pogačar.



46 km do cilja: Glavnina je tudi vrh prelaza Desnie prevozila brez šprinta, čeprav so bile na voljo točke. In tako je bil prek črte znova prvi Novak.



60 km do cilja: Novak je dobil šprint glavnine na prelazu Rosier. Za kolesarji je že 194,4 km. Čakajo jih še štirje kratki, a strmi klanci.



64 km do cilja: Začel se je vzpon na prelaz Rosier. V glavnini je še okoli 60 kolesarjev, med tistimi ki so odpadli je tudi Diego Ulissi (UAE Emirates).



70 km do cilja: Glavnina je spet skupaj, zraven sta tudi Mathieu van der Poel, ki je nenavadno umirjen, in Tom Pidcock. Medtem je španski kolesar Carlos Canal iz Movistarja grdo padel in zapustil dirko.

77 km do cilja: Domen Novak (UAE Emirates) še vedno narekuje oster tempo, bil je tudi prvi, ki je prečkal gorski cilj na Côte de Stockeu. Do konca dirke je še šest klancev, o zmagovalcu bo najverjetneje odločil vzpon na La Redoute. Britancu Tomu Pidcocku in Mauriju Vansevenantu (Soudal Quick-Step), ki se skušata preseliti v vodilno skupino, se je pridružil francoski kolesar Romain Grégoire (Groupama - FDJ). Trojica ima samo še 33 sekund zaostanka za skupino s Tadejem Pogačarjem, medtem ko ima skupina z Mathieujem van der Poelom že minuto zaostanka.

78 km do cilja: Britanec Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), ki se je zaradi težav s kolesom znašel v zasledovalni skupini, je pospešil in se bo skušal preseliti v vodilno skupino, v kateri sta Tadej Pogačar in zmagovalec Gira Richard Carapaz. Pidcocku sta se pridružila Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) in Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), a slednji ni zdržal tempa.

85 km do cilja: Bega je konec! Vajeti narekovanja tempa v glavnini, ki se je ob padcu prepolovila, spet prevzema slovenski kolesar Domen Novak (UAE Emirates). Američan Kevin Vermaerke (Team dsm-firmenich PostNL) se skuša iz skupine z Van der Poelom, Pidcockom (INEOS Grenadiers), Aleksandrom Vlasovom iz BORA-hansgrohe, Pellom Bilbaom (Bahrain-Victorious) in Simonom Yatesom (Jayco AlUla), ki zaostaja že minuto in pol, prebiti v vodilno skupino s Tadejem Pogačarjem.



90 km do cilja: Glavnina je pohodila na plin, prednost ubežne skupine, v kateri je samo še pet kolesarjev (Gelders, Rochas, Scarorni, Doubey in Ourselin), se zmanjšuje in znaša zgolj še minuto. Vreme se je izboljšalo. Kolesarji se bližajo vznožju četrtega od 11 vzponov današnje dirke. Do Côte de Wanne vodi 2.9 kilometra dolg vzpon s 4.6-odstotnim povprčenim naklonom. Britanec Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), zmagovalec letošnje izvedbe dirke Amstel Gold Race, je medtem moral zamenjati kolo. Na čelu glavnine oster tempo narekuje slovenski kolesar Domen Novak (UAE Emirates).

Foto: Guliverimage

99 km do cilja: Tik pred svetovnim prvakom Mathieujem van der Poelom so se na tleh znašli trije kolesarji William Lecerf Jr. (Soudal Quick-Step), Toon Clynhens (Team Flanders - Baloise) in Chris Hamilton (Team dsm-firmenich PostNL), a so jo k sreči odnesli brez poškodb. Z dirko so predčasno zaključili trije kolesarji ekipe Flander - Baloise (Kamiel Bonneu, Siebe Deweirdt in Vincent Van Hemelen). Tik pred začetkom tretjega vzpona (Côte de Mont-le-Soie, 1.8 km pri 6.6-odstotnem povprečnem naklonu) je prišlo do novega padca, tokrat v glavnini. Posledično je prišlo do ločitve v glavnine, van der Poel se je znašel v drugem delu in bo potreboval kar nekaj moči, da se prebije v prvo skupino.



105 km do cilja: Kolesarji se približujejo tretjemu vzponu današnje dirke. Še deset kilometrov jih loči do vznožja Côte de Mont-le-Soie (1.8km, 6.6-odstotni povprečni naklon). Ubežna skupina ima samo še dve minuti prednosti pred glavnino.



Glavnina na drugem vzponu dneva, na Côte de Saint-Roch. Foto: Guliverimage

13.35 - V Liegu se je začela tudi ženska izvedba dirke Liege-Bastogne-Liege (152.9 km). Na startni listi sta dve Slovenki, Špela Kern, ki tekmuje za ekipo Cofidis Women Team in Urška Žigart, članica ekipe Liv AlUla Jayco.

Kamera še posebej pozorno spremlja vsak premik Tadeja Pogačarja:

⚠️🚨 Message à tous les coureurs du peloton, @TamauPogi se prépare !



⚠️🚨 Message to all the riders in the peloton, @TamauPogi is getting ready!#LBL pic.twitter.com/pm2aGIHK7V — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 21, 2024

136 km do cilja: Kolesarji so prečkali drugi gorski cilj današnje etape. Prvi je točko na Côte de Saint-Roch, kjer jih je kljub slabemu vremenu pričakalo ogromno navijačev, prečkal Francoz Fabien Doubey iz ekipe TotalEnergies. Skupina devetih ubežnikov ima še tri minute in pol prednosti pred glavnino.

Foto: A.S.O.

153 km do cilja: Kolesarji so že dosegli mesto Bastogne, zdaj jih čaka pot nazaj do Liega. Trasa bo zdaj precej težja kot v prvem delu, poleg nizkih temperatur (trenutno je okoli 5 stopinj Celzija) bo karavani težave povzročal še bočni veter. Naslednji vzpon na današnjem jedilniku je kratek, a strm vzpon na Côte de Saint-Roch (0.9km, 10.6-odstoten povprečni naklon). Ubežniki imajo že štiri minute in 40 sekund prednosti pred glavnino.



178 km do cilja: Kolesarji v ubežni skupini (Lilian Calmejane (Intermarché - Wanty), Rémy Rochas (Groupama-FDJ), Christian Scaroni (Astana), Loic Vliegen (Bingoal WB), Iván Romeo (Movistar), Fabien Doubey, Paul Ourselin (oba TotalEnergies) in Enzo Leijnse (Team dsm-firmenich PostNL) so že prečkali vrh prvega današnjega vzpona Côte de Bonnerue. Prvi je vrh dosegel Francoz Ourselin iz ekipe TotalEnergies, ki jo bo v prihodnji sezoni najverjetneje okrepil tudi nekdanji dvakratni svetovni prvak Julian Alaphilippe.



190 km do cilja: Deveterica na čelu dirke je na spustu povečala prednost pred glavnino, ki zdaj znaša tri minute in pol, kar je največ do zdaj. Kolesarji imajo še nekaj kilometrov do vznožja prvega vzpona današnje dirke, Côte de Bonnerue. Klanec je dolg 2.4 kilometra in ima 5.7-odstoten povprečni naklon. To je prvi od 11 vzponov na današnji preizkušnji.

Ja, Tadej Pogačar je še vedno v glavnini:

🙂 Pour info @TamauPogi est toujours dans le peloton



🙂 Just to let you know, @TamauPogi is still in the peloton#LBL pic.twitter.com/ajZN7JimHF — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 21, 2024

200 km do cilja: Glavnina ubežnikom ne pušča preveč manevrskega prostora. Njihova prednost se je iz treh minut stopila na dve in pol. Bližajo se prvemu (Côte de Bonnerue, 2.4 km in 5.7-odstotni povprečni naklon) od skupaj 11 vzponov na današnji dirki. Tudi temperature so vse nižje, trenutno sta na termometru le dve stopinji Celzija. Eden od dveh glavnih favoritov Mathieu van der Poel je na startu razkril, da ima na sebi pet slojev oblačil, kar bi moralo zadostovati za današnje vremenske neprilike, končal pa bo verjetno zgolj v enem. V intervjuju pred začetkom dirke je še dejal, da na žalost tehta 75 kilogramov, kar bo pri današnjih 4.000 višinskih metrih oteževalna okoliščina.



220 km do cilja: Ubežna skupina devetih kolesarjev, v katerih ni imen, ki bi ogrožala favorite, je malenkost povečala prednost pred glavnino in zdaj znaša tri minute. Tempo glavnine pričakovano narekujejo kolesarji ekipe UAE Emirates, ki danes vse svoje karte stavi na Tadeja Pogačarja. Iz mesta Bastogne, kamor vodi trasa, poročajo o snežnih padavinah.

Na begu je devet kolesarjev. Foto: Guliverimage



240 km do cilja: V ospredju se je oblikovala skupina ubežnikov, v kateri je trenutno devet kolesarjev (Lilian Calmejane (Intermarché - Wanty), Rémy Rochas (Groupama-FDJ), Christian Scaroni (Astana), Loic Vliegen (Bingoal WB), Iván Romeo (Movistar), Fabien Doubey, Paul Ourselin (both TotalEnergies) in Enzo Leijnse (Team dsm-firmenich PostNL). Pred glavnino imajo že debeli dve minuti in pol prednosti.

10.15 - Paradne vožnje po mestu je konec, zdaj gre zares. 254.5 kilometrov dolga dirka z več kot štiri tisoč višinskimi metri je zahtevna že sama po sebi, dodaten oteževalni dejavnik pa bo vreme. Na startu je deževalo, termometer pa je kazal skromnih pet stopinj Celzija. V nadaljevanju dneva se bo sicer ogrelo, a ne preveč.

💪 Direction le départ réel



💪 Heading towards the real start #LBL pic.twitter.com/MWsQ9bXox1 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 21, 2024

- Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Danes spremljamo zadnji kolesarsko klasiko spomladanskega dela sezone, najstarejši spomenik Liege-Bastogne-Liege. Glavni favorit za zmago je slovenski šampion, ki je leta 2021 na tej preizkušnji že zmagal, zadnji dve izvedbi pa tam ni imel sreče. Leta 2022 je dirko izpustil zaradi smrti v družini (ravno danes minevata dve leti od smrti mame Urške Žigart, Pogačarjeve zaročenke, lani pa si je v Liegu poškodoval zapestje, kar je okrnilo njegove priprave na Dirko po Franciji.