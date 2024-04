Primerjave z največjim kolesarjem vseh časov, belgijsko legendo Eddyjem Merckxom, se na Tadeja Pogačarja lepijo že nekaj let, po tem, ko je 25-letni šampion s Klanca pri Komendi v nedeljo še drugič v karieri osvojil spomenik Liege–Bastogne–Liege, pa so se razvnele tudi debate o tem, ali bo slovenski as postal tudi četrti kolesar v zgodovini, ki bo slavil na vseh petih kolesarskih spomenikih.

Pogačar je zdaj pri številki tri, v letih 2021 in 2024 je zmagal na Liege–Bastogne–Liege, v letih 2021, 2022 in 2023 na Dirki po Lombardiji, lani pa tudi na Dirki po Flandriji. V klasični zbirki mu tako manjkata le še Pariz–Roubaix in Milano–Sanremo. Do zdaj je vseh pet spomenikov osvojila le trojica kolesarjev, vsi Belgijci, Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck in seveda Eddy Merckx.

"In zakaj ne bi poskusil preseči Eddyja Merckxa?"

Philippe Gilbert: In zakaj ne bi poskusil preseči Eddyja Merckxa? Foto: Guliverimage Nekdanji belgijski profesionalec Philippe Gilbert, ki mu v karieri ni uspelo dobiti le prvega od spomenikov Milano–Sanremo, meni, da je Pogačar na dobri poti, da se pridruži superelitnemu klubu. "Pogačar ljubi tovrstne izzive, letos pa spet kaže, da si želi postati najboljši kolesar v zgodovini. In zakaj ne bi poskusil preseči Eddyja Merckxa?" se je na televiziji Eurosport, kjer deluje kot strokovni komentator, spraševal Gilbert.

"Če bo v tem ritmu nadaljeval še pet let, bo imel senzacionalne rezultate," je navdušeno še ugotavljal Belgijec, pohvalil pa tudi Pogačarjevo tekmovalno strategijo: "Stvari se loteva tako, kot sem se jih jaz, najtežje spomenike in najzahtevnejše dirke z največ vzponi je dobil v mladih letih in menim, da je to edino prav. Če se še tako trudiš, v zrelejših letih vsakdo postane malce polnejši, močnejši. Tudi Alejandro Valverde je najbrž ob koncu kariere tehtal kakšen kilogram, dva več kot v mladih letih. Temu se ne da ubežati, ljudje se začnejo spreminjati tam sredi tridesetih let."

Za zdaj je Pogačar še mlad in močan, še vedno se izboljšuje in tudi sam se zaveda, da mora ta čas dobro izkoristiti. Tudi zato se je že zdaj odločil napasti epski dvojček Giro – Tour, ki predstavlja izjemen napor in bi zanj v zrelejših letih najbrž težje našel motivacijo. A za zdaj kaže, da je Pogačar domala nepremagljiv, letos je v enajstih tekmovalnih dneh vknjižil že sedem zmag, v profesionalni karieri pa že okroglih 70.

"Počne naravnost merckxsistične stvari"

Tudi Tom Dumoulin je navdušen nad Pogačarjem. Foto: Guliverimage "Če bo tako nadaljeval, se bo v zgodovino vpisal kot eden najboljših vseh časov. Po mojem mnenju je že, počne naravnost merckxsistične stvari," je nad Pogijem navdušen nekdanji nizozemski profesionalec Tom Dumoulin, nekdanji kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi, človek, ki je leta 2020 od blizu spremljal Pogačarjevo zmago na Dirki po Franciji. "Na klancih ni le pol odstotka ali odstotek boljši od tekmecev, ampak je pet odstotkov boljši. Za napad se lahko odloči kadarkoli. Z ekipo nadzoruje dirko in varčuje z energijo, nato pa sproži napad, kot ga je v nedeljo na La Redoutu. Ampak lahko bi se odločil za klanec prej, lahko enega kasneje, povsem vseeno mu je," je za NOS še razlagal Dumolin, zmagovalec Gira leta 2017.

"Kot nekdanji tekmovalec uživam v teh samostojnih napadih, zavedam pa se, da morda ti ne prinašajo najbolj razburljivega dirkanja. To je škoda, po drugi strani pa je tudi v tem določen šarm. Najboljši asi v najboljših ekipah, to je vendarle vrhunec našega športa. In to je bilo videti v tej tekmovalni pomladi, na vsaki dirki je bil nekdo, ki je bil za razred boljši. Ko je napadel, so ga preostali lahko samo opazovali," je še sklenil Dumoulin.

"Če letiš preblizu soncu, se opečeš"

Mattias Skjelmose obžaluje, da je poskušal slediti slovenskemu super šampionu. Foto: Guliverimage Na nedeljski dirki Liege–Bastogne–Liege Pogačarju ni mogel slediti nihče. Nekateri so poskusili in to obžalovali. Kako uničujoč je lahko spopad s Pogačarjem, je po nedeljskem spomeniku slikovito opisal danski zvezdnik Mattias Skjelmose. "Vse je potekalo, kot smo pričakovali, ko pa je Tadej napadel, sem poskušal slediti in od tega si nisem več opomogel. Mogoče sem imel prevelike sanje in sem pozabil, kakšen šampion Tadej je. S tem, ko sem mu poskušal slediti, sem si povsem pokvaril dirko. Če letiš preblizu soncu, se opečeš," je razlagal kolesar, ki je pred dirko spadal v ožji krog favoritov za stopničke, na koncu pa se je moral zadovoljiti z 28. mestom in skoraj štirimi minutami zaostanka za Pogačarjem. "Ta teden je bil zame popolno razočaranje, rad bi se le ulegel in zjokal. Težko se je sprijazniti z vsem," je še dejal Skjelmose, ki ga letos ne bo ne na Giru ne na Touru.

Tadej Pogačar zdaj že pili zadnje podrobnosti pred Dirko po Italiji, na kateri bo nastopil prvič v karieri. Letošnja rožnata pentlja se bo začela v Torinu 4. maja, končala pa 26. maja v Rimu. Lani je Giro kot prvi Slovenec v zgodovini osvojil Primož Roglič.

Preberite še: