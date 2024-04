Tadej Pogačar: Lahko sem še malo boljši, a ne prav veliko

"Mislim, da sem lahko še malo boljši, a ne prav veliko," je še pojasnil Tadej Pogačar, ki bo do poti v Italijo izkoristil nekaj časa za počitek doma v Monaku. Višinske priprave je opravil po marčevski dirki po Kataloniji, na kateri je dobil štiri od sedmih etap in se zanesljivo veselil skupne zmage. Nazadnje je zablestel še na belgijskem spomeniku Liege – Bastogne – Liege, v tej sezoni pa je v vsega desetih tekmovalnih dneh zbral že sedem zmag.

"Trenutno gledamo najboljšega Tadeja Pogačarja"

Če je Pogačar pri ocenjevanju svoje forme kar nenavadno skromen, pa je njegov športni direktor pri UAE Emirates Joxean Matxin ni pustil nobenega dvoma. "Ko si številka ena svetovnega kolesarstva, je to težko nadgraditi, ampak mislim, da trenutno gledamo najboljšega Tadeja Pogačarja v vseh pogledih," je Španec povedal italijanskim novinarjem. Polni hvale na Pogačarjev račun so bili v zadnjih dneh tudi nekateri sedanji in nekdanji kolesarski zvezdniki.

Omenjajo ga v povezavi z Eddyjem Merckxom, tudi Valižana Luke Rowe in Geraint Thomas sta ga nedavno v podcastu 'Watts Occurring' označila za največjega vseh časov. "Merckxa sicer nisem videl dirkati, vem pa za njegove zmage in Pog je preprosto na ravni največjega vseh časov," je povedal Thomas, zmagovalec Toura leta 2018 in drugi z lanskega Gira. "Je vsekakor v tej kategoriji in je tam že nekaj let, da pa bi ga postavil prav ob bok Merckxu, pa bo moral tako nadaljevati še nekaj let," pa je bil bolj zadržan Rowe.

Geraint Thomas se je lani na Dirki po Italiji boril s Primožem Rogličem. Bo letos lahko kljuboval še Tadeju Pogačarju? Foto: Reuters

Kaj pa konkurenca?

Geraint Thomas je lani dokazal, da tudi pri zrelih 36-letnih še ni za staro šaro, zmago na Giru je iz rok izpustil šele predzadnji dan, ko ga je v tistem epskem kronometru na Svete Višarje premagal Primož Roglič. Veteran moštva Ineos Grenadiers bo tudi letos pri 37 letih poskušal napasti zmago na rožnati pentlji, glede na letošnje izide pa proti Pogačarju vendarle ne bi smel imeti prav velikih možnosti. A tudi lani na Giro ni prišel s prav imenitno popotnico.

Pogačar na Giru vsaj na papirju niti nima prav resne konkurence, "premaga se lahko bolj ali manj le sam," pišejo tuji mediji, vseeno pa previdnost ni odveč. Giro je lahko nadvse kaotična dirka, v začetku maja lahko kolesarjem ponagaja še zelo zimsko vreme visoko v hribih, raznoraznih nevarnosti ne manjka in vsem tem se bo moral Pogačar izogniti ob pomoči ekipnih kolegov. Povsem jasno je, da bodo morali dogajanje ves čas nadzorovati prav v ekipi UAE Emirates.

Ekipe še niso potrjene, a za zdaj kaže, da bo imel Pogačar ob sebi Domna Novaka, Poljaka Rafala Majko, Portugalca Ruija Oliveiro, Danca Mikkela Bjerga, Norvežana Vegrada Stakeja Laengna, Avstrijca Felixa Grossschartnerja in Kolumbijca Juana Sebastiana Molana, ki naj bi imel tudi proste roke pri lovljenju etapnih zmag v sprjntih.

Pogačarjevi konkurenti za skupno zmago utegnejo biti poleg Thomasa še Francoz Romain Bardet (DSM-Firmenich-PostNL), Avstralec Ben O’Connor (Decathlon-AG2R), Kolumbijec Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe), Italijan Damiano Caruso (Bahrain Victorious) …

