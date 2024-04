Navdušili Pogačarjevi kolegi, Tratnik zaostal preveč

Uspeh arabske ekipe sta s tretjim in četrtim mestom dopolnila Avstrijec Felix Grossschartner, ki bo na Giru eden glavnih Pogačarjevih pomočnikov, in Španec Juan Ayuso, slednji je tudi prevzel skupno vodstvo. Med kolesarje UAE Emirates se je vrinil le Američan Magnus Sheffield, ki je za rojakom Brandonom McNultyjem zaostal 13 sekund, Avstrijca prehitel za dve, Španca pa za sedem sekund. Prvi trije so imeli tudi nekaj sreče, saj so startali zgodaj, ko je bilo cestišče še suho. Pozneje je začelo deževati, tako da so imeli najboljši v skupnem seštevku težje delo.

Največji poraženec etape je Španec Enric Mas. Pred vožnjo na čas je bil med favoriti v najboljšem položaju, ki pa ga je zapravil, tako kot tudi presenetljivo vodilni v skupni razvrstitvi po treh etapah, Belgijec Thibau Nys. Ayuso ima pred kraljevsko, peto etapo v skupnem seštevku sedem sekund prednosti pred Belgijcem Ilanom van Wilderjem, tretjeuvrščeni Rus Aleksander Vlasov, moštveni kolega Primoža Rogliča pri ekipi Bora - hansghrohe, zaostaja deset sekund.

Dirka po Romandiji, 3. etapa:

Jan Tratnik na dirki po Romandiji za zdaj ni v ospredju. Foto: Guliverimage Od dveh slovenskih predstavnikov se je več pričakovalo od Jana Tratnika, a kolesarju ekipe Visma | Lease a bike, ki bo v tej disciplini zastopal Slovenijo na olimpijskih igrah, je po poškodbi forma z začetka sezone nekoliko padla. Za zmagovalcem je zaostal je točno minuto in zasedel 30. mesto. V skupnem seštevku je 41., za najboljšim zaostaja minuto in 57 sekund. Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je zaostal dve minuti in 40 sekund in zasedel 127. mesto. V skupni razvrstitvi je 87. (+12:41).