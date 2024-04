V ciljnem šprintu v boju za zmago tudi Govekar

Francoz Dorian Godon je zmagovalec prve etape 77. kolesarske dirke po Romandiji. Godon je na 165,7 kilometra dolgi preizkušnji med Chateau d'Oexom in Fribourgom v ciljnem šprintu ugnal ekipnega kolega, Italijana Andreo Vendrameja in Belgijca Giannija Vermeerscha. Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je bil šesti.

V etapi, v kateri je dolgo časa bežala šesterica kolesarjev, Italijan Fausto Masnada, Nemec Juri Hollmann, Avstrijec Patrick Gamper, Španec Raul Garcia Pierna, Belgijec Rune Herregodts in Američan Joey Rosskopf, je glavnina imela bolj ali manj vse pod nadzorom. Pravočasno je začela manjšati zaostanek za ubežniki, devet kilometrov pred ciljem jih tudi ujela in se začela pripravljati na zaključni šprint. Francoz Julian Alaphilippe je z nekaj napadi sicer poskusil že pred tem odločiti etapo, a neuspešno, poskusil je tudi zelo aktiven Gamper, a tudi njega glavnina ni izpustila predaleč.

Za zmago so se tako udarili šprinterji, v tem boju pa je bila najuspešnejša ekipa Decathlon AG2R La Mondiale z zmagovalcem Dorianom Godonom in drugouvrščenim Andreo Vendramejem. Sledili so Gianni Vermeersch, Belgijec Milan Menten, Danec Kasper Asgreen in šesti Matevž Govekar.

Sedemindvajsetletni Godon je z zmago, skupno je bila to zanj deveta, prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku, kjer ima šest sekund prednosti pred Vermeerschem in devet pred Alaphilippom. Govekar je deseti z 12 sekundami zaostanka. Jan Tratnik (Visma - Lease a Bike) je bil v etapi 67.,skupno pa je 20. s 13 sekundami zamude.

Na dirki po Romandiji, ki jo je Primož Roglič dobil dvakrat, Simon Špilak pa enkrat, bo v četrtek druga etapa, ta bo dolga 171 kilometrov, začela se bo v Fribourgu, končala pa z vzponom na Salvan/Les Marecottes.