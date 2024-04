Tik pred začetkom druge etape Dirke po Romandiji so iz kolesarske ekipe BORA - hansgrohe sporočili, da so se dogovorili za podaljšanje sodelovanja z dvema kolesarjema, ki sodelujeta na omenjeni dirki. Zvestobo nemški zasedbi sta podaljšala Jai Hindley in Florian Lipowitz.

"Zelo sem vesel podaljšanja z BORO - hansgrohe. Zelo cenim zaupanje in priložnosti, ki mi jih je ekipa dala do zdaj, ter vse, kar je ekipa naredila zame. Bili so velik del moje kariere in razvoja. Zame so postali druga družina, tukaj se počutim kot doma," je za klubsko spletno stran dejal zmagovalec Dirke po Italiji 2022 ter zmagovalec etape na lanskem Touru, na katerem je oblekel tudi rumeno majico, Hindley.

27-letni Avstralec, odlični hribolazec, bo na letošnji Dirki po Franciji pomemben pomočnik slovenskega asa Primoža Rogliča.

Foto: Guliverimage

Denk: Veseli nas, da smo uspeli podaljšati že zdaj

Pri BORI - hansgrohe so poskrbeli tudi, da bo še naprej v njihovem dresu kolesaril 23-letni nemški up Florian Lipowitz.

"Vesel sem, da nam je uspelo obdržati Jaija in Floriana že na začetku sezone. Oba sta velika talenta in oba igrata pomembno vlogo v naših dolgoročnih načrtih na etapnih dirkah. Z Jaiem smo proslavili največji uspeh na tritedenskih dirkah v ekipi. Njegove sposobnosti so očitne. Florianov potencial poznamo in ga želimo razvijati skupaj, korak za korakom," je podaljšanje sodelovanja - za kakšno obdobje so se dogovorili, niso razkrili - komentiral šef ekipe Ralph Denk.