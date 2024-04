Na Dirki po Baskiji se je boj za skupno zmago med osrednjimi favoriti končal v četrti etapi, ko so jih Primož Roglič, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel in drugi huje skupili v množičnem padcu pri spustu. Zadnji je spregovoril, kako se v tem trenutku počuti in kateri cilj ima pred seboj.

Prav vsi omenjeni kolesarji so si za letošnje leto za osrednji cilj zadali Dirko po Franciji. Če se Primožu Rogliču navkljub dvema padcema na Dirki po Baskiji odstop ni oddaljil, je drugače pri Remcu Evenepoelu in Jonasu Vingegaardu. Oba sta si zlomila ključnici in bila že operirana. Za zdaj je videti, da je v težjem položaju zmagovalec zadnjih dveh izvedb največje dirke na svetu, ki je imel celo predrta pljuča. Spodbuden znak je, da so ga v tem tednu izpustili iz bolnišnice v Španiji, maja pa se bodo odločili, ali bo nastopil na Touru ali ne.

Evenepoelu se nastop na Touru še vedno zdi realna možnost, je povedal v podkastu The Wolfpack Howls: "Trenutno se ne morem pritoževati. Čutim, da moje telo okreva. Bolečina je vse manjša. Res sem se sprijaznil s tisto zlomljeno ključnico. Sam sem jo podcenjeval. Mislil sem, da bo manj bolelo. Upam, da bom lahko po koncu tedna začel znova graditi na moji pripravljenosti. Do zdaj sem lahko delal nekaj lahkih vaj v telovadnici. Kolesarjenje zunaj ni bila možnost. Kmalu bom poskusil kolesariti na trenažerju. Upam, da ne bo trajalo predolgo, preden se bom spet počutil dobro."

Tour de France in olimpijske igre

In kdo je bil ob njem v bolnišnici po padcu na Dirki po Baskiji? "Primož je bil zraven mene v bolnišnici, z njim sem se na kratko pogovoril. Jonasu sem tudi poslal sporočilo. Pri drugih fantih sem samo spremljal družabna omrežja, da sem videl, kako se počutijo. Glede na okoliščine se vsi dobro znajdejo, na srečo."

Foto: Guliverimage

Kot je omenil, ostaja Tour de France cilj za člana Soudal Quick-Stepa: "Moja priprava se začne teden prej. Grem na višino in nato, glede na svojo formo, izberem Kriterij po Dofineji ali Dirko po Švici. Začetek Toura je kmalu, to je zagotovo. Potem bodo še olimpijske igre. Te so zame tudi zelo poseben dogodek. V zadnjih letih lahko vidite, da so postale veliko bolj priljubljene v svetu kolesarstva. Kot kolesar imaš dejansko le trikrat, štirikrat možnost v karieri, da na igrah osvojiš medaljo. Upam na medaljo tako v vožnji na čas kot na cestni dirki. Zelo se veselim poletja."