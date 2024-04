Enrico Gasparotto je za Cyclingnews še povedal, da je ob prihodu slovenskega asa Primoža Rogliča v ekipo BORA - hansgrohe pričakoval več vznemirjenja in tudi kakšen pogovor ali debato o hierarhiji kolesarjev v moštvu, pa je bilo prepirov "natančno nič".

Ekipa se je takoj sprijaznila z novim kapetanom, čeprav bi od nekaterih kolesarjev pričakoval malce več odpora, je še povedal nekdanji profesionalec. "Sploh Jai je super prijazna oseba. Je kolesarski šampion, ampak tudi resnično prijetna, prijazna in vljudna oseba. Včasih kar preveč. Kot vodja bi moral znati kolegom povedati, kaj hoče. Ne pravim, da bi moral biti strožji do njih, ampak bolj neposreden, v ključnih trenutkih bi moral jasno in takoj povedati, kaj si želi in na kakšen način naj bo to narejeno," je Hindleyjev značaj ocenil v Italiji rojeni Švicar.

"Primož je šampion, želi si vse, je pravi zmagovalec, na dirko gre po zmago, ne pa po drugo ali tretje mesto." Foto: Guliverimage

Hindley je leta 2022 dobil Dirko po Italiji, v karieri je zbral devet profesionalnih zmag. Najbrž bi bil precej uspešnejši, če bi imel nekaj več "morilskega instinkta". V BORI zdaj upajo, da se bo nekaj tega navzel tudi od vzornika Rogliča. "Primož je prav te vrste kolesar in zato popoln zgled tako za Jaija kot tudi za Aleksandra Vlasova in ostale. Primož je šampion, želi si vse, je pravi zmagovalec, na dirko gre po zmago, ne pa po drugo ali tretje mesto. Ne mara biti drugi in prav zato je najbrž danes tudi z nami, v Visma | Lease a Bike mu ni bila všeč vloga druge violine. Njegov pristop je zgled ostalim," meni Gasparotto.

Jasno je, da ima BORA - hansgrohe s prihodom Primoža Rogliča en izrazit in jasen cilj, zmago na poletni Dirki po Franciji. Vse bo podrejeni temu, Hindley in Vlasov bosta pomembna pomočnika prekaljenega 34-letnega zasavskega veterana, a na tej poti v ekipi upajo, da se bodo tudi ostali njihovi aduti od slovenskega šampiona navzeli nekaj več samozavesti in odločnosti.

