Ubežnik Nys najmočnejši v klanec, Jan Tratnik zaostal za najboljšimi

Belgijec Thibau Nys (Lidl-Trek) je presenetljivi zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Romandiji. Enaindvajsetletnik je bil večino etape med ubežniki, ki so pred glavnino ostali tudi večino ciljnega vzpona etape od Fribourga do Les Merecottesa (171 km). Slovenski kolesar Jan Tratnik je dva kilometra pred vrhom izgubil stik z najboljšimi.

Za Nysa, ki je v sprintu na Les Merecottesu (7,6 km/7,5 %) ugnal Italijana Andreo Vendrameja (Decathlon AG2R La Mondiale), je bila to tretja zmaga v karieri in prva v svetovni seriji.

Tretje mesto je pripadlo Avstralcu Luku Plappu (Jayco-AlUla), ki je napadel iz skupine favoritov in jim vzel nekaj sekund. Za zmagovalcem je zaostal štiri sekunde. Ostali so zaostali 14 sekund ali več.

Slovenska kolesarja Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) nista posegla po visokih mestih. Tratnik je stik s skupino favoritov izgubil okoli dva kilometra pred ciljem in na 49. mestu zaostal 1:34 minute. Govekar je zaostal več kot deset minut.

Ekipe favoritov so na začetku etape v ospredje spustile sedem ubežnikov, ki pa so se presenetljivo na čelu obdržali vse do zadnjih kilometrov vzpona. Takrat je po napadu Plapp ujel oba ubežnika v ospredju in se skupaj z njima pripeljal do zadnjih metrov. Vseeno sta imela nato v sprintu več moči ubežnika, Nys pa je za dolžino kolesa ugnal Vendrameja.

V skupnem seštevku ima Nys štiri sekunde naskoka pred Vendramejem, Plapp pa za vodilnim zaostaja 22 sekund. Tratnik na 46. mestu zaostaja 1:45 minute.

V petek bo na sporedu 15,5 km dolga vožnja na čas s krajšim vzponom v prvi tretjini trase. Preizkušnja po Romandiji se bo končala v nedeljo.

