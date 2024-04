Šef Tadeja Pogačarja o največji spremembi v programu njegovega varovanca

"Prva večja sprememba, ki smo jo vnesli v Tadejeve priprave, je bila, da smo v njegov program za Dirko po Italiji vključili le devet tekmovalnih dni. Prav tako namenoma ne načrtujemo dirk med dirko Liège–Bastogne–Liège in Girom," je v intervjuju za Wielerflits povedal vodja ekipe Mauro Gianetti. "V zadnjem obdobju smo se veliko posvečali čim širši bazi pripravljenosti za zmago na grand tourih, kar je pomenilo, da smo morali odpovedati nastope na klasikah," je povedal prvi mož Emiratov. Pogačar je nastopil samo na spomeniku Liège–Bastogne–Liege, kjer je na trasi več kot štiri tisoč višinskih metrov, kar je ustrezalo njegovim pripravam. "Stare dame (drugo ime za dirko LBL, op. a.) se lahko lotite s treningom za tritedenske dirke in to je glavno, za kar smo se letos pripravljali."

Foto: Guliverimage

Pogačar je večino letošnje sezone posvetil treningom in je bil kljub temu, da je letos dirkal le nekaj dni, glavni akter na vseh dirkah. Zmagal je na kar šestih od desetih etap oz. dirk, ki jih je opravil letos. Samo dvakrat ni končal na zmagovalnem odru, in sicer v sprinterskih etapah Dirke po Kataloniji, kjer je dominiral s štirimi etapnimi in skupno zmago.

"Ali je to najboljši Pogačar, kar sem jih kdaj videl? Ne vem. Vsakokrat znova me preseneča. Neverjetno je, kaj ustvarja," je dejal Gianetti in se spomnil na nedeljo, ko je Pogačar zelo čustveno proslavil zmago na dirki v Liegu.

"Nedelja je bila čustven dan, saj smo vedeli, da si želi zmagati, predvsem zato, da bi zmago posvetil svoji partnerki. V dirko ni vključil le nog, ampak tudi srce. Vsi so vedeli, da bo napadel La Redoute, kar je tudi storil, a mu nihče ni mogel slediti. Tadej je bil neverjeten," je nad 25-letnim slovenskim šampionom navdušen Gianetti.

Na dirki Liege-Bastogne-Liege so vsi vedeli, da bo Pogačar napadel na klancu La Redoute, a mu nihče ni mogel slediti. Foto: A.S.O./Gaëtan Flamme

Čeprav bo njegov varovanec glavni favorit za zmago na Giru, Gianetti ostaja previden. "Verjamemo v Tadeja, a Giro seveda ostaja Giro. To je tritedenska dirka s pogosto presenetljivimi preobrati in spektakularnimi etapami," je opozoril Gianetti. "To je bolj 21 klasik kot pa tritedenska dirka. Gira se moramo lotiti z velikim spoštovanjem. V ekipi trdo delamo, da bomo na start dirke prišli z najboljšo ekipo, ki bo podpirala Tadeja. Dirko jemljemo zelo resno," zagotavlja Pogačarjev šef.

Poudaril je še, da se Gira želijo lotiti s stoodstotno pripravljenim Pogačarjem. "V Italijo ne morete polovično pripravljeni, saj ne bo tako enostavno. Pomembno bo, da (Tadej, op. a.) dobro upravlja z močmi med Girom, tako da mu bo ostalo dovolj energije za Dirko po Franciji. To je glavni izziv," poudarja Gianetti.

Preberite še: