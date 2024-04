Continental podarja ogled zadnje etape Dirke po Franciji v živo #nagradna igra

Na najprestižnejši kolesarski dirki na svetu, Dirki po Franciji, se svetovna kolesarska elita poda po poteh različnih francoskih pokrajin, od goratih območij in podeželskih cest do mestnih ulic. Na dirki se spopadejo s strmimi vzponi, hitrimi spusti in zahtevnimi etapami, ob tem pa se borijo tako za prevlado v skupnem seštevku kot v posamičnih etapah. Dirka po Franciji je velik športni dogodek, ki privablja številne navijače in gledalce z vsega sveta, pri tem pa je še kako pomemben tudi vidik varnosti. To jim že sedem let zagotavlja eden glavnih partnerjev dogodka Continental, ki v tokratni nagradni igri podarja tudi ogled zadnje etape Dirke po Franciji v živo.

Letošnja Dirka po Franciji se bo prvič v zgodovini začela v Italiji, postregla pa bo z eksplozivnim zaključkom. Organizatorji so se namreč odločili, da bo zadnja etapa tokrat namenjena kronometru, potekala pa bo na Azurni obali. Njen start bo v Monaku, zaključek pa v središču Nice.

Razlog za to pomembno spremembo je v olimpijskih igrah, ki bodo prav letos potekale v Parizu. A ker tokratna zadnja etapa ne bo simbolično ravninska, bo prav zadnji dan na vrsti razgiban kronometer, kar pomeni, da se lahko pomembne spremembe v skupnem seštevku zgodijo tudi zadnji dan.

Doživite zadnjo etapo Dirke po Franciji v živo

Na zadnji etapi je tako pričakovati srdit boj, v katerem se bo za najboljši rezultat verjetno boril tudi kateri izmed slovenskih kolesarskih šampionov.

S sodelovanjem v Continentalovi nagradni igri se lahko potegujete za ogled zadnje etape Dirke po Franciji v živo. Srečni nagrajenec bo vrhunec najpomembnejše kolesarske dirke v družbi izbranega spremljevalce/ke lahko spremljal iz prve vrste. Podjetje Continental v nagradni igri namreč podarja VIP-doživetje na zadnji etapi v Nici.

Skrbijo za varnost, udobje in učinkovitost vozil Največji proizvajalec pnevmatik na svetu Continental je že vrsto let eden od petih glavnih partnerjev Dirke po Franciji, kar bo ostal vsaj še do leta 2027. Podjetje, specializirano za proizvodnjo pnevmatik, sistemov za avtomobilsko varnost, elektronike in drugih avtomobilskih komponent, ima bogato zgodovino, saj je bilo v Nemčiji ustanovljeno že davnega leta 1871. Foto: A.S.O. Kot vodilni inovator na svojem področju Continental nenehno razvija nove tehnologije in izdelke, ki izboljšujejo varnost, udobje ter učinkovitost vozil. Njihove pnevmatike so med najbolj priznanimi na trgu, medtem ko njihovi sistemi za avtomobilsko varnost, kot so ABS, ESP in asistenčni sistemi za vožnjo, postavljajo nove standarde v industriji. Poleg vrhunskih produktov najpomembnejšo točko njihovega delovanja predstavlja prispevek k varnosti na cestah. Tudi zato želijo francosko pentljo narediti še bolj varno, tako za kolesarje in spremljevalne ekipe kot za gledalce.

Pnevmatike, ki jih uporablja tudi ekipa Tadeja Pogačarja

Podjetje Continental na Dirki po Franciji že tradicionalno skrbi za varnost vseh vozil. V tem oziru s svojimi vrhunskimi pnevmatikami opremlja vozila organizatorjev dirke ter avtomobile in kolesa ekip, kot so Ineos Grenadiers, Movistar, Bahrain Victorious, UAE Emirates ter še nekatere druge.

Poleg tega je Continental tudi sponzor etapnih zmag na Dirki po Franciji. To pomeni, da vsak zmagovalec posamezne etape dobi tudi unikatno Continentalovo medaljo. V zadnji letih so bili med prejemniki teh medalj tudi slovenski kolesarski asi Tadej Pogačar, Matej Mohorič in Primož Roglič.

S Continentalom do večje varnosti na cestah

Že 150 let Continental deluje tudi na področju varnosti v prometu. Skozi inovacije in tehnološki razvoj želijo doseči, da bi bile poškodbe in smrti na cesti samo še stvar preteklosti. Ker so kolesarji najbolj ranljiva skupina na cesti, podjetje Continental z globalno kampanjo Delimo si pot opozarja na pomen varnosti za vse udeležence v cestnem prometu.

Cestnoprometna pravila niso vzpostavljena zato, da bi jih kršili, ampak da jih vsi upoštevamo. Naše poti se križajo in na njih nismo sami. Poti si delimo in prav to je razlog, da Continental z veliko kampanjo ozavešča javnost o varnosti, strpnosti na cesti, poznavanju in upoštevanju prometnih pravil ter nenazadnje o tem, kaj pomeni sobivati v prometu.