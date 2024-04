Slovenski kolesarji in kolesarke v vseh kategorijah se bodo letos za naslov državnega prvaka pomerili v Trebnjem, so sporočili s Kolesarske zveze Slovenije. Državno prvenstvo v vožnji na čas bo na sporedu 20. junija, cestna dirka pa 23. junija. Teden dni prej bo v Sloveniji še en kolesarski vrhunec, 30. izvedba dirke Po Sloveniji (12.–16. junij), manj kot teden dni pozneje pa se bo v Firencah začela Dirka po Franciji s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem v glavnih vlogah.

Termin državnih prvenstev severne poloble je že tradicionalno na sporedu teden dni pred začetkom Dirke po Franciji, kjer se potem v dresih z nacionalnimi motivi predstavi tudi večina novo okronanih državnih prvakov. Majica slovenskega državnega prvaka je močno zaželena tudi med slovenskimi kolesarji in nošenje majice čez celotno leto predstavlja velik motiv, zato na Kolesarski zvezi Slovenije tudi letos pričakujejo močno udeležbo. Žal na prvenstvu ne bo Tadeja Pogačarja, branilca naslova v obeh disciplinah, poroča STA.

Državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v organizaciji Kolesarske zveze Slovenije bo letos gostila Občina Trebnje. 20. junija, na dan, ko bo Slovenija na evropskem nogometnem prvenstvu v Munchnu igrala s Srbijo, bo na sporedu vožnja na čas v mladinskih in elitnih kategorijah za ženske in moške. Vrhunec bo na sporedu tri dni kasneje, 23. junija, s cestno dirko. Start moške elite dirke bo predvidoma ob 14.30, prej pa bodo na sporedu mladinske in ženske preizkušnje.

Krog cestne dirke bo dolg 21,5 kilometra. Start in cilj bosta pri Občini Trebnje, od tam pa bo trasa kolesarje pot vodila skozi Občine, od tam mimo Knežje vasi in vasi Železno do Dobrniča, tam pa bo zavila proti najtežjemu delu kroga, vzponu na Grmado. Gre za 1,7 kilometra dolg vzpon z več kot desetodstotnim povprečnim naklonom. Sledita spust in zaključek v Trebnjem s ciljem pri občini. Člane na 150 kilometrov dolgi trasi čaka sedem krogov in več kot 2.500 višinskih metrov.

Selektivni vzpon na Grmado

"Skupaj z Občino Trebnje smo pripravili lepo in razgibano traso, ki bo zagotovo privabila tudi naše najboljše kolesarje. V luči zahtevnega svetovnega prvenstva v Zürichu, smo si tudi tukaj želeli dirke, ki bo prav tako selektivna in bo postavila kolesarje na preizkušnjo. Vzpon na Grmado je nedvomno najtežji del in vrhunec kroga," je sporočil Pavel Marđonović, predsednik Kolesarske zveze Slovenije.

Lani sta naslov državnih članskih prvakov v kronometru osvojila Urška Žigart in Tadej Pogačar, ki je bil najboljši tudi na cestni dirki. Med ženskami je na cesti slavila Urša Pintar.

